Le défi des vacances sans plastique

La période des vacances estivales est propice à une utilisation accrue de plastique à usage unique, mais il est possible de réduire le recours à cette matière, qui aboutit encore trop souvent dans les dépotoirs ou dans l’environnement. Une initiative qui associe la protection des milieux naturels et la musique festive doit d’ailleurs parcourir le Québec cet été afin de sensibiliser la population à cette question.

Entre un arrêt-repas dans une chaîne de restauration rapide, un passage à l’épicerie avant d’aller en camping ou une pause dans un casse-croûte pour déguster une poutine, le plastique à usage unique est omniprésent dans notre quotidien de vacanciers. « Tout notre système est fait pour utiliser du plastique et des emballages à usage unique », résume Amélie Côté, analyste en réduction à la source chez Équiterre.

Elle l’a d’ailleurs constaté lorsqu’elle a essayé, pour la première fois, de relever le défi « Juillet sans plastique », une initiative internationale née en 2011 pour mettre en lumière sa surabondance dans nos vies. « Ça prend une certaine organisation pour réduire l’utilisation de plastique. On réalise la quantité de matières qu’on génère, particulièrement lorsque nous sommes en déplacement ou en vacances, parce qu’on consomme beaucoup d’aliments pour emporter », souligne Mme Côté.

Elle ajoute qu’avec un peu de planification, il est toutefois possible de faire autrement. « On peut se faire un kit zéro déchet avec quelques contenants qui vont pouvoir servir, comme des plats, un gobelet, une gourde, des ustensiles, etc. Ce sont des choses que nous avons habituellement déjà à la maison. »

Un point de vue que partage Anne-Marie Asselin, directrice générale d’Organisation bleue, un organisme de sensibilisation et de vulgarisation environnementale. Elle ajoute que le recyclage n’est pas la solution pour régler le problème, notamment parce que beaucoup trop de plastique n’est jamais recyclé.

Selon le plus récent bilan de Recyc-Québec, soit celui de 2021, 378 000 tonnes de plastique ont été « éliminées » dans la province cette année-là, dont 158 000 tonnes provenant de la collecte municipale. Une bonne partie de ces déchets en plastique a ainsi trouvé le chemin de l’enfouissement.

À l’échelle canadienne, à peine 9 % des trois millions de tonnes de déchets de plastique générés chaque année sont recyclés.

Dans ce contexte, Amélie Côté est formelle : « Il faut sortir du paradigme de l’usage unique, qui est devenu très populaire dans les dernières décennies. Nous avons remplacé le réutilisable par le jetable, et ce qu’on constate, ce sont les impacts environnementaux importants, notamment sur les écosystèmes. Il faut donc réduire à la source. »

Nettoyer les berges

En plus de faire la promotion de « Juillet sans plastique », Organisation bleue espère sensibiliser cet été la population de différentes régions du Québec à l’importance de ramasser les déchets, notamment de plastique, qu’on trouve fréquemment dans l’environnement, et notamment dans nos cours d’eau. « On veut mettre en lumière cette problématique, qui est le reflet de nos moeurs et de nos habitudes de consommation. Il faut donc regarder le problème et se demander comment on peut faire pour s’y attaquer et mieux préserver nos rivages », explique Mme Asselin.

Afin de jumeler geste environnemental et festivités estivales, Organisation bleue a choisi de s’associer, pour une troisième année, aux membres du groupe Valaire (et Qualité Motel) dans le cadre de leur tournée des festivals. L’objectif est d’inviter les citoyens des différentes régions visitées à participer à une corvée de nettoyage des berges du Saint-Laurent.

« Le besoin environnemental est là, mais le besoin communautaire aussi est là. Il faut que la population puisse se sentir interpellée et invitée à faire des gestes. Et en alliant ce genre d’initiatives avec la musique de Valaire, on démontre qu’il ne s’agit pas d’une action militante, mais bien d’un geste citoyen pour l’environnement. Les gens sont très motivés à y participer », fait valoir Anne-Marie Asselin.

« C’est un peu un amalgame entre un mouvement environnemental décomplexé et un festival réinventé. Pour nous, la conscience environnementale a vraiment grandi au fil des années, et c’est important de donner un sens à ce qu’on fait en musique avec ce genre de projet », ajoute France Basilic, membre de Valaire et Qualité Motel.

Pour le groupe, qui a parcouru le Saint-Laurent en voilier au cours des deux derniers étés, le fleuve est d’ailleurs un symbole naturel. « Le Saint-Laurent est la colonne vertébrale du Québec, il traverse le territoire et, sur toute sa longueur, il y a plusieurs milieux qui méritent d’être protégés. Tout ça est beau et fragile en même temps. Il est donc important qu’on en prenne soin, parce que c’est important. »

Cet été, des nettoyages de berges sont notamment prévus à Québec, à Vaudreuil-Dorion, aux Îles-de-la-Madeleine et à Baie-Saint-Paul. « Toutes les destinations ont été d’accord, et on sent la sensibilité des organisateurs de festivals », souligne France Basilic.

C’est le cas du Festif de Baie-Saint-Paul, qui s’est doté d’une politique de développement durable dès sa première édition, en 2010. Les aliments sont par exemple servis dans de la vaisselle compostable qui est récupérée sur place, et l’alcool est offert uniquement dans des verres réutilisables consignés. Et cette année, les festivaliers pourront y participer à un nettoyage de berges prévu le 21 juillet.

« Je trouve très noble qu’un groupe d’artistes utilise son pouvoir d’attraction pour créer un mouvement positif sur les territoires où il passe. Ça touche directement notre mission et nos valeurs », résume Anne-Marie Dufour, directrice du volet écoresponsable du festival. Elle ajoute que les berges de la région « ont besoin de beaucoup d’amour cette année », en raison des inondations majeures qui ont frappé en mai dernier.