Une lutte sans merci contre les trihalométhanes dans l’eau potable

Les municipalités du Québec mènent un interminable combat pour améliorer la qualité de leur eau potable. Malgré ces efforts, plus de 110 000 personnes étaient encore desservies en 2022 par un réseau d’aqueduc violant la norme pour un groupe de contaminants — les trihalométhanes —, selon des données gouvernementales obtenues par Le Devoir.

Le secteur Rivière-Pentecôte, au sein de la municipalité de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, figure en tête de liste. Ce village est aux prises depuis des décennies avec un grave problème de trihalométhanes (THM) dans son eau potable. Une concentration de 301 microgrammes par litre (µg/L) a été mesurée en 2022, alors que la norme québécoise est de 80 µg/L.

« Quand tu ouvres le robinet le matin, l’eau est jaune, quand elle n’est pas carrément brune », se désole Alain Thibault, le maire de Port-Cartier, qui vit lui-même à Rivière-Pentecôte. Un avis d’ébullition est en vigueur depuis 2003 dans ce hameau de 150 habitants à l’écart de la ville.

Les THM sont créés lorsque le chlore utilisé pour tuer les bactéries dans l’eau interagit avec de la matière organique, comme des feuilles mortes. Ces contaminants font partie de la famille des « sous-produits de désinfection », qui compte des centaines de composés. Depuis les années 1980, la plupart des municipalités de l’Amérique du Nord sont arrivées à réduire la présence de ces contaminants, mais pas toutes.

Une exposition prolongée (« au moins 20 ans ») à une « concentration élevée » de THM peut légèrement augmenter le risque de cancer de la vessie, avertit le gouvernement du Québec. Un spécialiste consulté par Le Devoir (voir plus bas) se veut toutefois rassurant : les dépassements enregistrés dans la province sont sans doute trop faibles pour poser un risque pour la santé.

Selon les données fournies au Devoir par le ministère de l’Environnement du Québec, 27 systèmes d’eau potable violaient la norme des THM en 2022. Outre Rivière-Pentecôte, les plus forts excès étaient constatés à Belleterre au Témiscamingue (220 µg/L, 256 personnes desservies), aux Bergeronnes sur la Côte-Nord (200 µg/L, 1357 personnes) et à Saint-Ulric dans le Bas-Saint-Laurent (175 µg/L, 838 personnes).





De plus grandes villes comme Shawinigan (115 µg/L), Sept-Îles (86 µg/L) et le secteur Arvida de Saguenay (87 µg/) rapportaient également des concentrations hors norme, mais moins élevées. Les valeurs déclarées correspondent à la moyenne de mesures réalisées à chacune des saisons. Au Québec, ce sont les municipalités qui ont la responsabilité du respect de cette norme.

Pour abaisser la concentration des sous-produits de désinfection, dont les THM, il faut atténuer la présence de matière organique dans l’eau, ou bien réduire autant que possible la chloration — sans pour autant laisser le champ libre aux bactéries, comme E. coli, qui posent un risque indéniable pour la santé.

Ça bouge aux Bergeronnes

Rivière-Pentecôte est sous le coup d’une ordonnance du ministère de l’Environnement depuis plus de 20 ans pour améliorer la qualité de son eau potable. Les administrations municipales successives n’ont jamais réussi à s’entendre sur un projet. Le maire Thibault espère maintenant sortir de l’impasse en améliorant la filtration de l’eau d’ici 2025. Un appel aux entrepreneurs devrait bientôt être lancé.

« Tant et aussi longtemps que le dossier reste actif, tant que la Ville bouge dans le but d’arriver aux normes, c’est sûr qu’il n’y a pas d’amendes » de la part du ministère de l’Environnement, témoigne le maire. Le jour où la municipalité cesserait de rechercher des options, elle deviendrait « fautive » et serait sujette à des pénalités, selon lui.

Au fil des dernières années, plusieurs municipalités ont investi des millions de dollars pour mettre aux normes leur usine d’eau potable, notamment en matière de THM. Baie-Comeau — où on relevait en 2015 des concentrations de THM de plus de 300 µg/L — fait partie de celles qui ont réglé le problème avec une nouvelle usine, en 2018.

La municipalité des Bergeronnes, où on dénote aussi un excès important de la norme, s’apprête à passer à l’action. Elle prévoit installer dès cette année des valves qui purgeront périodiquement l’eau aux extrémités du réseau d’aqueduc, ce qui réduira le temps d’interaction entre le chlore et les résidus organiques, et donc les THM.

L’administration du village nord-côtier projette également de modifier la source de son réseau d’eau potable d’ici quelques années. Elle veut passer d’un lac, fort en matière organique, à une source souterraine. Cela devrait définitivement régler le problème. Des études hydrogéologiques ont déjà été réalisées.

« C’est une priorité de notre conseil depuis mon élection en 2021 », explique la mairesse, Nathalie Ross. Les travaux coûteront des millions de dollars. Même avec une contribution importante de Québec par l’entremise du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), la municipalité de 650 habitants devra gratter les fonds de tiroir pour payer sa part.

De la « mauvaise eau »

Quels sont les risques pour la santé des concentrations de THM rapportées au Québec ? Steve Hrudey, un professeur émérite de toxicologie environnementale à l’Université de l’Alberta qui a consacré sa carrière aux sous-produits de désinfection de l’eau potable, insiste pour désamorcer tout alarmisme.

« Il est hautement improbable que les concentrations mesurées au Québec provoquent un cancer chez une seule des personnes exposées », juge M. Hrudey, une sommité du domaine. De petites études ont déjà discerné un risque accru (deux fois supérieur) de cancer de la vessie chez des populations fortement exposées, mais leurs conclusions n’ont jamais été confirmées par de grandes études épidémiologiques.

« Les experts s’entendent maintenant pour dire que les THM eux-mêmes ne représentent pas un risque de cancer aux concentrations observées dans l’eau potable, dit M. Hrudey. Les études toxicologiques menées sur des animaux ne soutiennent tout simplement pas cette hypothèse. » D’autres sous-produits de désinfection créés dans les mêmes conditions que les THM pourraient toutefois représenter un risque. « Voilà pourquoi il faut appliquer le principe de précaution », recommande-t-il.

Nonobstant la question du cancer, le professeur Hrudey considère comme intolérable qu’une municipalité faillisse à sa responsabilité de fournir une eau potable qui respecte les normes en vigueur. Des concentrations de THM de plus de 80 µg/L sont associées à une eau colorée, qui a un mauvais goût et qui souffre de « toutes sortes de problèmes ». « C’est de la mauvaise eau », résume-t-il.