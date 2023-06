Deux carpes asiatiques aperçues dans la rivière Richelieu

Au moins deux spécimens vivants de carpes asiatiques ont été identifiés dans la rivière Richelieu, une situation qui préoccupe le ministère de l’Environnement du Québec, puisque ces poissons représentent une menace pour les écosystèmes des cours d’eau où ils s’installent. Les États-Unis sont d’ailleurs pris avec cette famille d’espèces envahissantes depuis plusieurs années.

Les deux carpes de roseau ont été observées à la passe migratoire Vianney-Legendre, qui est située au barrage de Saint-Ours, sur la rivière Richelieu. Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) espère capturer les carpes de roseau « pour en faire l’analyse et tenter de confirmer leur provenance ».

« Étant donné sa croissance rapide, son appétit vorace et son alimentation constituée de végétation aquatique, la carpe de roseau peut fortement endommager l’habitat du poisson, perturber le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et nuire à la qualité de l’eau », explique le MELCCFP dans le communiqué publié pour annoncer les observations.

« Même sans former une population viable à long terme, les carpes de roseau peuvent causer des dommages importants aux herbiers aquatiques desquels dépendent de nombreuses espèces de poissons indigènes pour se nourrir ou se reproduire », ajoute le ministère. Dans le cas de la rivière Richelieu, la situation est d’autant plus préoccupante que le chevalier cuivré, une espèce endémique « en voie de disparition », y vit.

Poissons et ADN

Les deux poissons observés dans la rivière Richelieu étaient la troisième et la quatrième carpes de roseau recensées vivantes au Québec depuis 2016. Cette année-là, un pêcheur avait capturé un individu de 27 kilos à Contrecoeur. Une deuxième carpe de roseau avait été capturée en juillet 2020 par un pêcheur sportif dans le bassin de Chambly. Cette espèce peut dépasser un mètre de longueur et peser plus de 50 kilos à l’âge adulte.

De plus, plusieurs détections positives d’ADN environnemental de carpe de roseau sont documentées chaque année depuis 2017 dans la rivière Richelieu par le MELCCFP. Des échantillons positifs ont ainsi été recueillis à l’embouchure de la rivière des Prairies, soit tout juste à l’est de l’île de Montréal, dans l’archipel du lac Saint-Pierre et dans le lac lui-même, près de l’embouchure de la rivière Saint-François.

Les carpes asiatiques ont été importées aux États-Unis dans les années 1970 pour des fins d’aquaculture. À la faveur d’inondations, elles ont pu atteindre le fleuve Mississippi, pour ensuite remonter le mythique fleuve et envahir les cours d’eau rattachés à celui-ci sur une distance de plus de 1500 kilomètres.

La carpe de roseau, une des quatre espèces de carpes asiatiques, est déjà bien présente dans les Grands Lacs, qui sont reliés au fleuve Saint-Laurent. Qui plus est, la reproduction de l’espèce a été confirmée dans deux rivières se déversant dans le lac Érié.

Selon Pêches et Océans Canada, si l’espèce s’installe dans les Grands Lacs, cette carpe asiatique « pourrait devenir l’espèce dominante au détriment des espèces indigènes », « éliminer presque complètement les plantes aquatiques » et même être « nuisible » à l’habitat des espèces d’oiseaux.