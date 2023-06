Des solutions pour diminuer les risques liés aux feux de forêt

Éliminer certains arbres autour des maisons pour freiner la progression des feux de forêt : des solutions innovantes font leur chemin au Québec après avoir fait leurs preuves dans l’Ouest canadien.

« Il faut qu’on apprenne à vivre avec ce risque », appuie Sylvie Gauthier, chercheuse émérite à Ressources naturelles Canada et spécialiste des feux de forêt.

Les experts recommandent notamment de supprimer tout combustible dans un rayon de 0 à 1,5 mètre, ainsi que tous les résineux dans un rayon de 10 mètres autour de sa maison. Dans un rayon de 10 à 30 mètres, ils préconisent d’élaguer et d’espacer les conifères, de façon à laisser au moins cinq mètres entre chacun d’entre eux.

Ces quelques exemples font partie des nombreux énoncés par Ressources naturelles Canada. Ils s’inspirent du programme Intelli-Feu (ou FireSmart en anglais), qui a été créé en Alberta il y a plus de 30 ans et qui vise à outiller les communautés pour faire face au risque d’incendie. Bien implantées dans l’Ouest canadien, ces mesures commencent doucement à s’installer au Québec.

À deux doigts de la catastrophe

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a par exemple aidé le village de Baie-Johan-Beetz, en Basse-Côte-Nord, à mettre en place de telles recommandations à la suite d’un incendie dont la communauté a échappé de justesse, en 2013. Le feu avait alors progressé jusqu’aux portes du village avant d’être maîtrisé juste à temps par les équipes de la SOPFEU, à seulement 1,5 km des habitations.

« Quand on est revenus après quatre jours d’évacuation, il y avait plein de tisons éteints, partout dans le village. Ils avaient même laissé des marques sur les toits », se souvient Martin Côté, maire de Baie-Johan-Beetz. « On a vraiment été chanceux. »

Pour éviter de frôler une nouvelle catastrophe à l’avenir, la SOPFEU a réalisé une étude en 2018 pour identifier les zones les plus vulnérables du village face aux feux de forêt. Elle a également proposé des aménagements à réaliser pour diminuer ce risque — élagage, déboisement ou éclaircissement des conifères dans un certain périmètre.

Composer avec le risque et le paysage

En se basant sur ces recommandations, la municipalité s’est chargée des résineux situés sur les terrains publics. Mais malgré le souvenir encore frais de l’évacuation de 2013 et les aides financières du gouvernement du Québec, convaincre les résidents d’en faire autant autour de chez eux n’a pas été une mince affaire.

« Il y en a qui ont vraiment voulu appliquer [les recommandations] à 100 %, d’autres qui ont dit : “Ah non, cet arbre-là, je veux le garder”. Et d’autres encore ont dit que ça ne les intéressait pas, qu’ils préféraient vivre avec le risque, donc on n’a pas insisté », illustre Martin Côté.

« C’est sûr que lorsqu’on fait des recommandations auprès des communautés, elles ont souvent des préoccupations vis-à-vis de l’impact que ça va avoir sur le paysage », explique Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU.

« Dans ce cas-là, il faut trouver un compromis entre le risque de feu de forêt et l’environnement dans lequel on vit. On ne s’installe pas au bord d’un lac avec un chalet pour déboiser entièrement et vivre comme si on était sur du béton. C’est un équilibre à trouver », ajoute-t-il.

Prévenir plutôt que guérir

Depuis ces aménagements réalisés l’an dernier, le maire de Baie-Johan-Beetz se dit très satisfait du résultat. « En plein milieu du village notamment, il y avait un endroit qui était très problématique. C’est beaucoup mieux maintenant, le risque a été fortement diminué. J’ai fait ça moi-même autour de ma maison, et j’en suis vraiment content », s’enthousiasme-t-il.

Mais si elles limitent le risque, ces mesures ne l’annulent pas pour autant. « Il faut prendre conscience qu’on habite dans un environnement où il y a des feux de forêt, que des mesures de prévention comme celles-ci peuvent aider, mais qu’il se peut qu’on doive quand même évacuer à cause de la fumée par exemple, ou parce qu’un incendie devient incontrôlable », souligne la chercheuse émérite Sylvie Gauthier.

La SOPFEU mise néanmoins sur ce genre d’initiative préventive pour éviter, à l’avenir, des feux hors de contrôle et de nombreuses évacuations, comme ce que l’on connaît actuellement au Québec. Depuis 2014, elle a ainsi réalisé des analyses de risques et émis des recommandations pour une vingtaine de municipalités.

« On ne peut plus se permettre de juste vouloir éteindre les feux ou d’éduquer la population pour qu’elle n’en provoque pas. Il faut aussi lui apprendre à vivre avec le risque et à mettre en place des mesures pour se protéger », ajoute Stéphane Caron.

« La situation exceptionnelle qu’on vit au Québec en ce moment va certainement amener une prise de conscience que le danger est bien réel, qu’il faut agir. Ce n’est pas quelque chose que l’on va connaître juste une fois dans notre vie, ça risque de se reproduire de façon périodique, avec les changements climatiques qui vont amener inévitablement des hausses des températures ».