En quoi la combustion de la biomasse constitue-t-elle un si grand avantage pour le climat?

Dans cette rubrique tirée du Courrier de la planète, nos journalistes répondent à des questions de nos lecteurs. Pour vous abonner, cliquez ici.

Pendant sa croissance, chaque arbre siphonne du CO 2 qui flotte dans l’air. Il use de cet élément pour former ses racines, son tronc, ses branches. Lorsqu’on brûle une bûche — ou qu’un feu de forêt fait rage, bien que ce ne soit pas le sujet de cet article —, le carbone du bois libère une chaleur intense et redevient du CO 2 . Un joli feu de camp génère donc des gaz à effet de serre (GES).

Venons-en donc à la question de Serge Blondin, l’un des lecteurs du Courrier de la planète : pourquoi considère-t-on que brûler de la biomasse — des bûches ou des granules de bois, par exemple — est moins nocif pour le climat que brûler du gaz naturel, de l’essence ou du charbon ?

Réponse courte : contrairement aux combustibles fossiles, qui prennent des millions d’années à se former, les arbres poussent en quelques décennies. Le carbone libéré au moment de la combustion du bois sera donc ravalé par le nouvel érable, le nouveau bouleau ou la nouvelle épinette qui remplacera l’arbre coupé. En cas de déforestation, la combustion de biomasse entraîne cependant un ajout net de CO 2 dans l’atmosphère.

« Si on est dans une forêt gérée de manière durable, où on laisse les arbres repousser, l’effet de neutralité [carbone] est relativement là. Selon certains scénarios, en forêt boréale, on a même parfois tendance à capter plus de carbone, parce que ça s’accumule dans les sols », explique Annie Levasseur, professeure à l’École de technologie supérieure de Montréal spécialisée dans l’analyse du cycle de vie des bioénergies.

Maintenant que nous avons donné cette réponse courte, relevons d’autres détails importants. D’abord, notons que, pour une même quantité d’énergie, la combustion du bois libère plus de CO2 que les combustibles fossiles. On compte 96 kg d’équivalent CO 2 par gigajoule d’énergie pour le bois sec, 73 kg pour le diesel, 68 kg pour l’essence d’automobile et 50 kg pour le gaz naturel.

Ainsi, initialement, la combustion de biomasse envoie plus de CO 2 dans l’atmosphère que celle d’un combustible fossile. Cette « dette carbone » perdurera quelques années après la conversion d’une fournaise au mazout vers un appareil qui brûle des granules de bois. Elle se remboursera graduellement à mesure qu’un nouvel arbre poussera à la place du malheureux parti en fumée.

Carbone « biogénique »

Pour juger de la performance environnementale d’un projet de biomasse, on doit toujours le comparer à un scénario de référence. Prenons l’exemple des branches des arbres coupés en forêt boréale — l’une des sources de biomasse les plus avantageuses, selon Mme Levasseur. Conventionnellement, l’industrie forestière laisse ces branches au sol. Elles s’y décomposent, libérant ainsi du CO 2 dans l’atmosphère.

Utiliser ces branches pour faire de l’énergie ne réduit en rien la séquestration de carbone. Des études indiquent qu’en forêt boréale québécoise, on peut en récolter la moitié sans nuire aux écosystèmes. En outre, le rejet de CO 2 par le brûlage ne survient pas beaucoup plus tôt que dans le scénario de référence — la décomposition —, ce qui limite le réchauffement dans l’intervalle. La durée de la « dette carbone » est minimisée.

Le bois en fin de vie (vieilles palettes, madriers de bâtiments déconstruits) est une autre source de biomasse « super profitable », souligne la professeure Levasseur. À l’inverse, il n’est pas souhaitable d’utiliser des résidus de bois qui sont déjà valorisés, comme les résidus des scieries, dont l’industrie fait souvent des panneaux de bois pressé (presswood).

Quant aux arbres entiers et aux troncs, c’est la source de biomasse forestière dont la dette carbone prend le plus de temps à rembourser. On parle de plusieurs décennies pour arriver à un effet nul sur le climat. Par ailleurs, il vaut mieux utiliser ce bois pour faire des produits de longue durée — comme des meubles ou des bâtiments —, qui permettent de séquestrer du carbone et d’atténuer les changements climatiques.

Au Québec comme ailleurs dans le monde, les émissions de CO 2 « biogénique », voué à être absorbé par de nouvelles plantes, ne sont pas incluses dans le bilan de GES. Pourtant, selon une étude de Mme Levasseur qui sera publiée bientôt, le décalage entre l’émission et la réabsorption de carbone gagnerait à être pris en compte. « Ça affecte les trajectoires pour se rendre à la carboneutralité en 2050 », dit-elle.

La bioénergie forestière représente environ 7 % de l’énergie consommée au Québec. Les résidus peuvent être brûlés pour chauffer, pour faire de l’électricité ou les deux (cogénération). On peut aussi les transformer en huile pyrolytique, un biocarburant utilisé par certaines industries. La moitié des granules de bois produites au Québec sont exportées aux États-Unis et en Europe