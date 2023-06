BP met fin à son forage exploratoire dans un refuge marin

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

La pétrolière BP a décidé de mettre un terme au forage du premier puits d’exploration autorisé dans un « refuge marin » de la côte est canadienne. Ce projet, approuvé par le gouvernement Trudeau, avait été dénoncé par les groupes écologistes, inquiets de voir l’industrie accéder à une zone censée protéger la biodiversité. D’autres forages pourraient toutefois suivre dans cette même région.

La multinationale avait nolisé un navire pour forer un puits exploratoire dans un secteur où la profondeur des eaux atteint 1339 mètres, à plus de 400 kilomètres des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. Le forage, qui avait été lancé au début du mois de mai, a finalement été abandonné au cours des derniers jours.

Pourquoi BP a-t-elle décidé de stopper le projet de recherche de pétrole dans cette zone ? L’entreprise n’a pas souhaité fournir de détails au Devoir, se contentant de souligner que les opérations se poursuivent afin de « compléter le programme de forage de façon sécuritaire » dans cette région située en plein océan Atlantique Nord. « Nous sommes en train de fermer et d’abandonner le puits », a précisé un porte-parole par courriel.

Bien au fait du développement pétrolier en milieu marin dans l’est du Canada, le biologiste Sylvain Archambault, de la Société pour la nature et les parcs, estime que l’abandon du forage peut signifier que le puits s’est révélé « sec », qu’il avait un « très faible potentiel » ou que l’entreprise a terminé le projet plus rapidement que prévu. Il ajoute que, dans l’industrie pétrolière, cet abandon a été perçu comme une mauvaise nouvelle et il y voit « une douche froide sur l’ensemble du projet ».

22 757 km2 C’est la superficie de 14 permis d’exploration pétrolière, pour lesquels un appel d’offres a été lancé au printemps par l’Office Canada–TerreNeuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, qui empiètent en partie ou en totalité sur le refuge marin où BP avait été autorisée à forer.

Le gouvernement Trudeau avait autorisé en 2020 le projet d’une vingtaine de forages, mais BP en avait finalement prévu un seul dans les limites du plus important « refuge marin » créé par le gouvernement Trudeau au large de la côte est du Canada. Cette zone de plus de 55 000 km 2 fait partie des milieux marins qui ont été protégés en vue de l’atteinte des objectifs de préservation de la biodiversité pour 2020.

Le rapport publié en 2020 par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), et qui portait sur le projet de 20 forages de BP, précisait toutefois que « les activités d’exploration pétrolière et gazière ne sont pas interdites » dans les refuges marins.

Il insistait par ailleurs sur la richesse de la biodiversité marine du secteur. « La zone du projet et les milieux marins environnants sont utilisés par des espèces de poissons et d’invertébrés ayant une valeur commerciale, culturelle ou écologique, et soutiennent des zones régionales importantes pour la biodiversité et la productivité marines », peut-on lire dans ce rapport. On y trouve « de nombreuses espèces de poissons en péril », des coraux, des oiseaux et plusieurs espèces de cétacés, dont certaines sont menacées.

Forages à venir ?

BP n’a pas donné de détails sur la suite de ses projets au large des côtes canadiennes, où elle contrôle en totalité ou en partie plusieurs permis d’exploration.

L’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, qui est administré par des représentants provinciaux et du gouvernement canadien, a pour sa part lancé au printemps un appel d’offres pour de nouveaux permis d’exploration pétrolière. Pas moins de 14 de ces permis, totalisant 22 757 km2, empiètent en partie ou en totalité sur le refuge marin où BP avait été autorisée à forer.

Le mois dernier, le ministre de l’Environnement du Canada, Steven Guilbeault, a cependant affirmé que le gouvernement fédéral se conformait aux règles internationales en matière de protection des milieux naturels et des espèces qui en dépendent. « En termes d’élaboration des aires protégées et de l’atteinte de nos objectifs, nous suivons les lignes directrices de l’Union internationale pour la conservation de la nature, qui prévoient différentes catégories de protection. C’est ce qui guide l’action de notre gouvernement », a-t-il fait valoir en conférence de presse.

Les refuges marins sont considérés comme d’« autres mesures de conservation efficaces par zone » (AMCE), selon les règles de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Dans un rapport produit en 2019 par le Groupe de travail sur les AMCE de la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN, on souligne que « les activités industrielles et le développement d’infrastructures portant préjudice à l’environnement ne devraient pas se produire dans les AMCE »