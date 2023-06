La lutte contre les feux de forêt demeure «colossale», malgré la pluie

La pluie qui a commencé à tomber depuis lundi donne un « bon » coup de main aux effectifs combattant les incendies de forêt dans les secteurs les plus critiques du Québec, mais pas suffisamment pour éteindre les feux, préviennent les autorités.

Mardi après-midi, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) signalait 112 incendies en activité. De ce nombre, 76 se trouvaient en zone intensive, dont une vingtaine étaient considérés comme non maîtrisés.

La SOPFEU est à évaluer l’impact qu’auront sur le terrain les précipitations, qui ont commencé dans le Nord-Ouest et doivent se poursuivre jusqu’à mercredi pour certaines régions.

« Si la pluie tombe en quantité suffisante, ça permet aux effectifs de la SOPFEU d’intensifier le travail directement sur le terrain pour travailler les feux et éviter que les incendies ne reprennent une fois le temps sec de retour », a affirmé Katia Petit, sous-ministre associée et coordonnatrice gouvernementale à la sécurité civile, en point de presse mardi matin.

À ses côtés, Julie Coupal, directrice générale adjointe de la SOPFEU, a précisé que les précipitations devraient permettre de faire baisser l’intensité des feux et leur propagation. Cependant, alors que des secteurs ont connu des quantités plus parsemées, certains des incendies pourraient reprendre en intensité en raison d’un retour du temps plus sec au cours des prochains jours, a-t-elle mentionné.

Mme Coupal a d’ailleurs prévenu que dans son ensemble la tâche demeure « colossale » et que les « incendies sont gros ». Plus de 2,8 millions d’hectares ont été affectés par les feux depuis le début de l’année, un nombre qui inclut les zones intensive et nordique.

« En 26 ans de carrière, je n’avais jamais vu autant d’hectares brûlés », a-t-elle mentionné.

Renfort de la Corée du Sud

Face à cette situation, l’aide provenant de l’extérieur de la province ou de combattants auxiliaires demeure plus que jamais nécessaire.

Une centaine de pompiers sud-coréens joindront ainsi les rangs québécois à compter du 2 juillet, a confirmé Julie Coupal, alors que l’entente qui a permis la venue en renfort de pompiers espagnols et portugais vient à échéance cette fin de la semaine.

La SOPFEU espère aussi une prolongation de l’aide offerte par les Forces armées canadiennes, ainsi que des réponses positives à des demandes de ressources additionnelles, comme la rotation d’effectifs venant de l’étranger.

La France a d’ailleurs renouvelé son aide en promettant de déployer mercredi un nouveau contingent d’une centaine de pompiers, afin de prendre le relais de ceux qui ont été démobilisés récemment.

Ces effectifs de l’extérieur sont fort utiles, a soutenu la directrice générale adjointe de la SOPFEU, puisqu’ils disposent déjà d’un encadrement.

Au total, plus de 1300 intervenants sont présentement mobilisés pour combattre les incendies de forêt au Québec. Les équipes devraient pouvoir de nouveau compter mardi sur des avions-citernes, qui avaient été cloués au sol en raison d’une visibilité réduite causée par la fumée.

Patience pour les évacués

Sur le plan des évacuations, bon nombre de personnes ayant été forcées de quitter leur domicile devront prendre encore leur mal en patience. Sur les quelque 4400 évacués en ce moment, une « petite partie d’entre eux » pourraient rentrer à la maison mardi, a déclaré Katia Petit.

C’est le cas de ceux qui vivent dans le secteur du Lac Villebon, à Val-d’Or. La Ville a annoncé mardi que l’avis d’évacuation publié il y a une semaine sera levé d’ici la fin de la journée pour ces résidants.

Mais pour la majorité des personnes évacuées, « il est encore beaucoup trop tôt pour statuer » sur une éventuelle réintégration, a fait savoir Mme Petit.

Elle a précisé que des secteurs doivent être sécurisés, comme la route 113 qui donne accès à Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie.

Les feux à proximité de cette municipalité du Nord-du-Québec, qui est sous le coup d’un nouvel ordre d’évacuation, font partie des interventions prioritaires de la SOPFEU. Les équipes ont notamment construit des lignes d’arrêt mécanisées pour ceinturer le dernier foyer d’incendie entre le lac Josselin et la route 113.

Des efforts particuliers visent aussi les incendies des secteurs de Senneterre, Normétal, Lac Simon et Louvincourt, en Abitibi-Témiscamingue, de même que de Chibougamau, Mistissini, Obedjiwan et Micoua.

À Chibougameau, les autorités municipales ont indiqué sur les réseaux sociaux mardi que les incendies faisant rage tout près de la municipalité n’avaient connu « aucune progression significative » la veille.

Un constat similaire du côté de Senneterre, où la municipalité mentionne sur Facebook que la « situation est relativement stable depuis deux jours » et que « la qualité de l’air s’améliore ».

La SOPFEU a indiqué ne pas prioriser les secteurs de villégiature, tels que les campements et les chalets.

Jusqu’en Europe

Les incendies de forêt au Québec se font maintenant ressentir jusqu’en Europe. Selon la NASA, de la fumée provenant des feux qui sévissent dans la Belle Province a atteint le Vieux Continent.

L’agence spatiale américaine indique que les images satellites prises lundi montrent que la fumée s’étend de l’Atlantique Nord jusqu’à la péninsule Ibérique, la France et d’autres parties de l’Europe occidentale.

La NASA précise que la qualité de l’air en Europe ne s’est pas détériorée autant qu’au Canada en raison de la hauteur de la fumée dans l’atmosphère.

Au cours du dernier week-end, Environnement Canada a émis des avertissements de smog dans une grande partie du sud du Québec. Certaines parties de l’ouest de la province font toujours l’objet d’une alerte sur la qualité de l’air.