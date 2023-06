Est-ce que l’industrie militaire tente d’atteindre la carboneutralité?

Dans cette rubrique tirée du Courrier de la planète, nos journalistes répondent à des questions de nos lecteurs.

L’industrie militaire a-t-elle une conscience environnementale ? À l’heure où le monde se mobilise pour réduire la pollution qui le menace, Normand Roy se demande si le complexe militaire participe à cet effort de guerre.

Armée est encore loin de rimer avec carboneutralité. L’industrie militaire a beau s’inquiéter du réchauffement climatique depuis des décennies, elle demeure l’une des institutions les plus gourmandes en combustibles fossiles de la planète et l’une des plus grandes sources de pollution sur Terre.

Au Canada, le ministère de la Défense (MDN) a produit à lui seul, en 2021-2022, quelque 1113 kilotonnes d’équivalent CO2 (éq. CO2), soit plus que toutes les autres activités du gouvernement fédéral mises ensemble. La pollution générée par le parc de véhicules conventionnels du MDN et par les 20 000 bâtiments placés sous sa gouverne représente 504 kt éq. CO2.

Les émissions dégagées par les aéronefs, les navires et les véhicules terrestres tactiques de l’armée canadienne représentent 609 kt éq. CO2. L’aviation et la marine engendrent à elles seules 99 % de cette pollution, dans des proportions respectives de 81 % et de 18 %.

Aux États-Unis, c’est pire : en 2017, le Pentagone et ses forces tentaculaires se hissaient au 47e rang, coincés entre le Portugal et le Pérou, sur le palmarès des États les plus consommateurs de carburant.

Cette même année, le département américain de la Défense engloutissait 85 millions de barils de brut pour alimenter sa flotte navale, aérienne et terrestre, soit, en moyenne, 37 millions de litres par jour, une quantité d’essence suffisante pour réaliser 10 000 fois le tour de la Terre dans une voiture qui consomme 9,4 litres tous les 100 kilomètres.

Pas de bombardier solaire…

Conscientes que le réchauffement climatique représente une menace pour leur sécurité nationale, les armées échafaudent des plans ambitieux pour réduire leur pollution. La défense canadienne, par exemple, a fait des progrès considérables en cette matière depuis le début du millénaire. Ses émissions de 2021-2022, bien que gigantesques, représentent une diminution de 36 % par rapport à 15 ans plus tôt.

Ce chiffre, encore une fois, exclut les émissions générées par les opérations militaires. C’est là que le bât blesse : l’industrie militaire affiche une volonté de diminuer sa dépendance au pétrole, sans prendre de mesures pour le faire.

Le géant américain de l’armement, Lockheed Martin, prend acte de la nécessité de développer des technologies moins énergivores pour demeurer compétitif. « Notre capacité à fournir des produits faibles en carbone déterminera notre habileté à conclure des contrats à l’avenir », écrit l’entreprise dans une note produite en 2022.

Cela écrit, Lockheed Martin continue de mettre en marché des appareils militaires au bilan environnemental désastreux. Le Canada, par exemple, a jeté son dévolu sur ses F-35 pour remplacer sa flotte vieillissante d’avions-chasseurs. Le MDN se dit incapable de calculer leur consommation de carburant puisque cette donnée « est variable et dépend du scénario de vol ».

En Norvège, toutefois, des voix écologistes dénoncent l’acquisition de ces appareils par leurs forces armées, arguant qu’un F-35 brûle 5600 litres de kérosène par heure. Plus Lockheed Martin perfectionne ses avions, plus ceux-ci avalent du pétrole. Le F-35 remplace le F-16, un appareil qui buvait, lui, « seulement » 3000 litres par heure.

Le Canada, dans sa Stratégie énergétique et environnementale de la défense 2020-2023, reconnaît la difficulté de bâtir une armée carboneutre. « La réduction des émissions des parcs et des opérations militaires est plus difficile, mentionne le document. Des carburants fiables à faible émission de carbone et renouvelables ne sont pas encore largement disponibles pour alimenter les équipements militaires essentiels dont la Défense a besoin. » Le bombardier propulsé à l’énergie solaire semble encore chimérique — contrairement à la menace climatique, bien réelle, selon la chercheuse Neta C. Crawford de l’Université de Boston.

Dans un article paru en 2019 sur le Pentagone et les changements climatiques, elle s’élevait contre l’investissement de 700 milliards de dollars américains pour muscler le Pentagone. Elle prétendait que la menace terroriste, ou encore le déclenchement d’une guerre contre la Chine ou la Russie devaient être pris au sérieux, mais que ces périls demeuraient hypothétiques et possibles à éviter par la voie diplomatique jusqu’à un certain point.

Les changements climatiques, de leur côté, représentent un péril déjà à nos portes et inéluctable. « Le réchauffement du monde est la menace la plus certaine et immédiate que les États-Unis vont affronter au cours des prochaines décennies », écrivait-elle.

Les forces armées ne nient pas cette réalité puisqu’elles l’ont étudiée dès les années 1960. Non sans paradoxe, toutefois, elles alimentent la crise climatique depuis 60 ans, préparant la désolation à venir autant dans la paix que dans la guerre.