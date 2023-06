Plus de 5500 km² de forêt ont brûlé au Québec en juin

Les flammes ont englouti jusqu’à présent plus de 5500 km2 de forêt québécoise, uniquement au mois de juin et en « zone intensive », selon les chiffres de la SOPFEU. Le temps chaud et sec attendu dans les prochains jours attisera encore davantage ces brasiers, déjà historiques. Plusieurs municipalités demeurent sur le qui-vive.

En comparaison, la superficie brûlée à la même date lors des 10 dernières années s’élève à 77 km2 en moyenne.

Du soleil et un mercure autour de 30 °C sont attendus jusqu’à dimanche dans le nord du Québec. Plusieurs des 85 incendies en activité devraient donc reprendre de la vigueur.

« On parle d’une quarantaine de feux qui étaient contenus qui peuvent passer à hors de contrôle », a indiqué mercredi matin la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina. Elle a également prévenu que « l’indice d’inflammabilité va passer de très élevé à extrême pour plusieurs secteurs du Québec ».

Plus de 14 000 personnes combattent présentement les feux, appuyées par une vingtaine d’avions-citernes et 79 hélicoptères.

Plus de 1000 personnes sont évacuées ou le seront incessamment. Des communautés de la Haute-Mauricie, du Nord-du-Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Lac-Saint-Jean doivent également rester sur un pied d’alerte.

Le feu menace Lebel-sur-Quévillon

Dimanche, 1400 des quelque 2000 résidents de Lebel-sur-Quévillon étaient retournés chez eux, après deux semaines d’évacuation. Mercredi, une nouvelle menace planait déjà au-dessus de leur tête.

Les flammes approchent dangereusement de la principale route qui donne accès à la municipalité. Le maire, Guy Lafrenière, a donc recommandé à ceux qui peuvent se loger en dehors de la ville de s’y rendre immédiatement.

Quitter la ville est une recommandation etnon un ordre, mais « vous devez être prêts à évacuer à tout moment », a-t-il souligné en matinée. Après cette annonce, près de 600 personnes ont décidé de plier bagage.

« Nous sommes dans le nord du nord du Québec. Le coin le plus pacifique du monde. On dirait qu’on est en Syrie ou en Afghanistan. On est réfugiés », laisse tomber au bout du fil Salah Ben Hassouna, résident de Lebel-sur-Quévillon depuis des décennies.

Il fait partie des quelque 700 Quévillonnais encore sur place. Il observe ses voisins remplir leur véhicule, puis soupire. « J’espère ne pas vivre l’évacuation une deuxième fois… Tu ne sais pas dans quel état tu vas revoir ta maison, ton garage, tes affaires. »

La menace est bien réelle, visible autour de lui. « Le ciel n’est pas bleu, il est gris, grisâtre, couleur boucane, décrit-il. Je reste au bord de l’eau et je ne vois pas la forêt de l’autre bord. Ce n’est pas agréable. »

Il pourrait bien partir pour Senneterre, située à 90 kilomètres de chez lui, mais « il n’y a pas moins de boucane là-bas qu’ici ». C’est plutôt le Lac-Saint-Jean, à 600 kilomètres, qui pourrait l’héberger temporairement.

Le brasier qui menace son village ne cesse de grossir. La ministre Blanchette Vézina a indiqué que « le feu a fusionné avec cinq autres et on parle d’un feu qui est trois fois la superficie du lac Saint-Jean ».

Pas de feux à la Saint-Jean

Salah Ben Hassouna, qui se fait un devoir chaque année d’allumer le feu de la Saint-Jean-Baptiste à Lebel-sur-Quévillon, devra y renoncer cette fois.

À l’instar de ce village du Nord-du-Québec, de nombreuses municipalités ne s’éclaireront pas de mille couleurs cette fin de semaine à l’occasion de la fête nationale. Tout le territoire au nord du fleuve Saint-Laurent est frappé d’une interdiction d’allumer un feu de joie ou des feux d’artifice.

Les spectacles à grand déploiement à Montréal et à Québec devront aussi se priver de feux d’artifice cette année, ont confirmé à d’autres médias les organisateurs de ces festivités.

En point de presse mercredi, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a fait appel au gros bon sens de la population. « C’est normal que les Québécois veuillent fêter, mais je crois que tout le monde prend conscience de la situation hors du commun » dans laquelle on se trouve, a-t-il fait valoir.

« On demande que tout le monde respecte les consignes et les règles pour s’assurer qu’on n’ait pas de feux de cause humaine qui prennent forme dans les prochains jours », a ajouté le ministre.

Des effectifs policiers seront d’ailleurs présents lors des festivités de la fête nationale pour s’assurer qu’aucun comportement téméraire n’aggrave la situation.

« Beaucoup de municipalités ont simplement décidé de reporter les feux », confirme le vice-président de Royal Pyrotechnie, Éric Fréchette, l’un des plus grands fournisseurs de feux d’artifice de la province. « On a des villes qui ont proposé de faire les feux durant l’automne ou l’hiver pour limiter les risques. »

Chaque année ou presque, des feux d’artifice prévus lors de festivités sont annulés ou repoussés en raison des conditions propices à des incendies de forêt, selon lui.

La particularité de cette année relève surtout de l’ampleur du sinistre.

« C’est gros, beaucoup d’hectares brûlent, relève M. Fréchette. Ce n’est pas banal, quand des pompiers arrivent de la France et des États-Unis ; on ne voudrait pas en ajouter une couche. »

Les artificiers professionnels sont d’ailleurs tenus de se conformer aux directives des autorités. « On obéit toujours aux consignes de la SOPFEU, rappelle M. Fréchette. Ce n’est pas la première fois qu’on doit annuler ou reporter des feux à sa demande parce que le risque d’incendie est trop important. »

