La grande majorité des feux de forêt ont été déclenchés par la foudre

Alors que les tendances des dernières années désignent l’humain comme principal responsable des feux de forêt au Québec, ceux qui ont cours sont très majoritairement causés par la foudre. Une situation « vraiment différente de ce que l’on a connu dans les dernières saisons », confirme la porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Isabelle Gariépy.

Les feux de forêt restent encore aujourd’hui très préoccupants. Dans l’ouest du Québec, l’accès à la forêt est toujours interdit dans une large portion, tandis que toutes les régions au nord du Saint-Laurent sont soumises à une interdiction de feux à ciel ouvert.

Ces interdictions pourraient porter à croire que ces feux sont majoritairement provoqués par les humains. Et pour cause, plusieurs experts sont intervenus dans les médias au cours des dernières semaines pour rappeler une statistique bien connue de la SOPFEU : ces 10 dernières années, de 70 à 80 % des feux ont été induits par des activités humaines. Mais pour ce qui est des incendies exceptionnels de ce mois-ci, pour une fois, nous ne sommes pas à montrer du doigt. Ou du moins, pas directement.

Des centaines d’hectares brûlés par la foudre

Pour le seul mois de juin 2023, des calculs réalisés par Le Devoir à partir des données de la SOPFEU montrent que la grande majorité des incendies (85 %) ont été déclenchés par la foudre. Et ces feux sont responsables de 99,98 % des hectares qui ont brûlé ces dernières semaines, sur une surface équivalant à près du tiers du lac Ontario. Pour le mois de mai, en revanche, les statistiques restaient dans les tendances, avec de nombreux feux déclenchés par les humains, mais qui ont fait 200 fois moins de ravages que la foudre en juin.

Pourquoi autant d’interdictions, si c’est la foudre qui est actuellement responsable des feux ? « Si l’on déconseille aux gens d’aller en forêt, c’est juste pour ne pas ajouter un fardeau supplémentaire aux équipes de la SOPFEU, qui sont complètement débordées », explique Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada.

Contactée à ce sujet, la SOPFEU estime en effet que la prévention reste essentielle. « On ne contrôle pas la foudre », lâche Isabelle Gariépy. « Il demeure que l’humain allume malheureusement encore beaucoup [de feux de forêt]. Et c’est important de prendre conscience que cette partie-là, si on peut l’éviter, ça peut justement nous aider à avoir moins d’incendies », ajoute-t-elle.

Des conditions propices

Plusieurs facteurs simultanés sont en cause pour expliquer les ravages provoqués par la foudre. « La végétation est très sèche en ce moment, en raison des fortes températures et des déficits de précipitations que l’on connaît depuis le début du mois de mai. Ces conditions sont très propices à ce qu’un feu démarre et se propage rapidement », indique Yan Boulanger.

Et la météo du début du mois de juin a littéralement mis le feu aux poudres. « On a eu beaucoup d’orages avec très peu de précipitations », souligne Victor Danneyrolles, professeur-chercheur en écologie forestière à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ce sont ces orages, propices à la foudre, qui ont déclenché de nombreux incendies, précise-t-il. « Le problème, c’est que la foudre frappe souvent loin de toute zone habitée, ce qui fait qu’il est difficile d’intervenir rapidement. »

D’autres feux à prévoir

Cette combinaison de sécheresse extrême, de températures records et d’orages pourrait d’ailleurs se réitérer au cours de l’été au Québec, et même dans les autres provinces. Les deux experts redoutent notamment que l’Ontario soit aux prises cette semaine avec des feux de forêt semblables à ceux que l’on connaît ici depuis le début du mois de juin.

« Les conditions sont très sèches en ce moment en Ontario, et il y a déjà plusieurs incendies qui sont en activité dans cette région. Dans les prochains jours, on s’attend à ce qu’il y ait très peu de précipitations et des températures très élevées, donc les ingrédients sont réunis pour que ces feux aient une progression importante, et peut-être même que d’autres se déclenchent si jamais il y a des orages dans la semaine », s’inquiète Yan Boulanger.

Si la foudre est le principal élément déclencheur de ces incendies, les experts rappellent cependant que les humains ont leur part de responsabilité en raison de leur rôle dans les changements climatiques, qui créent des conditions favorables aux feux de forêt.

Un article publié la semaine dernière dans la revue scientifique PNAS a notamment démontré une fois de plus que l’augmentation alarmante de la surface de forêt brûlée chaque année en Californie était due « en quasi-totalité […] aux changements climatiques d’origine humaine ».

Cette situation, aujourd’hui exceptionnelle, pourrait donc se reproduire dans les années à venir.