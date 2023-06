Un graphique devenu symbole fort du réchauffement planétaire

Un graphique très simple construit à partir de décennies de données climatiques et constitué de bandes verticales qui passent du bleu au rouge est devenu en quelques années le symbole de l’ampleur et de la rapidité du réchauffement planétaire. Le 21 juin marque d’ailleurs la date anniversaire de ce « ShowYourStripes », une invitation à partager sur le Web cette illustration conçue pour sensibiliser le public à une crise qui ne fait que s’aggraver, faute d’ambition internationale.

« Les bandes constituent un symbole visuel clair que tout le monde peut comprendre. Elles provoquent des questionnements et peuvent stimuler la conversation à propos du changement climatique. Elles peuvent aussi s’adapter à différents contextes pour mettre en lumière un message important : le monde se réchauffe et nous en sommes responsables », résume au Devoir Ed Hawkins, professeur de sciences du climat à l’Université de Reading, en Angleterre, et créateur de ces « warming stripes », ou « bandes du réchauffement climatique ».

Ces « bandes », créées en 2018, sont produites à partir de données climatiques récoltées au fil des décennies (dans certains cas depuis 1850) et provenant de plusieurs sources scientifiques réputées, dont l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, Berkley Earth et le service national britannique de météorologie.

Photo: ShowYourStripes

Chaque bande représente la température moyenne d’une année et sa couleur est déterminée selon le fait que l’année est plus chaude ou plus froide que la moyenne climatique de référence, dans certains cas la période qui va de 1971 à 2000. On obtient ainsi une palette de couleurs qui va du bleu, pour les années plus froides que la moyenne, au rouge foncé, pour les années plus chaudes.

Il est possible d’obtenir gratuitement et de télécharger de tels graphiques pour plus de 200 pays ou régions de la planète sur le site de ShowYourStripes.info. Ils révèlent d’ailleurs clairement la tendance planétaire incontestable au réchauffement, principalement depuis les années 1990. Un constat qui vaut notamment pour le Canada dans son ensemble, mais aussi pour différentes provinces, dont le Québec.

Depuis leur création, ces warming stripes, actualisées chaque année, ont été partagées à des dizaines de millions de reprises, en plus d’être imprimées sur des vêtements, des uniformes sportifs, des tasses de café, des affiches de spectacle, etc. « C’est un graphique très simple, très évocateur, avec de belles couleurs. Ça m’a interpellé rapidement, en raison de cet aspect visuel, qui résume en une illustration notre impact sur le climat de la planète », affirme Alexandre Gajevic Sayegh, professeur adjoint au Département de science politique de l’Université Laval.

« Ces graphiques révèlent l’ampleur de notre influence sur le climat, poursuit-il. Nos activités polluantes ont changé la composition de l’atmosphère. Maintenant, la vie sur la Terre est à risque. Le rouge écarlate et le rouge très foncé nous montrent cette réalité, avec les sécheresses, les canicules, les inondations, les feux de forêt, la montée des eaux. Et ce sont tous des phénomènes qui vont se poursuivre. »

Outil de communication « efficace »

Professeur au Département de communication sociale et publique de l’UQAM, Camille Alloing y voit, lui, un outil « efficace » de communication et de sensibilisation. « C’est une image construite pour parler d’elle-même, de façon autonome. Elle peut être révélatrice, parce qu’elle reflète des faits concrets qui peuvent être compris sans une formation scientifique. »

Selon lui, ce genre d’image répond aussi au besoin de créer « des symboles » en lien avec la crise climatique, un peu à l’instar de la figure de proue qu’est devenue Greta Thunberg, qui a elle-même repris le graphique pour illustrer Le grand livre du climat. M. Alloing souligne tout de même le risque que ce genre d’image soit repris par des climatonégationnistes pour le remettre en question, par exemple sur les réseaux sociaux.

Expert des enjeux climatiques et professeur agrégé au Département de management de HEC Montréal, Yves Plourde se montre plus critique de ce type d’illustration. « Ça permet d’illustrer le phénomène, mais dans quelle mesure est-ce que ça peut parler aux gens ? Personnellement, ça ne me parle pas beaucoup. Ça simplifie beaucoup la réalité des changements climatiques », fait-il valoir.

Il admet que ce type de graphique « peut stimuler la volonté de s’informer et d’échanger sur le sujet avec d’autres personnes », mais il ajoute qu’il existe un besoin plus urgent de sensibiliser les citoyens au lien entre leurs comportements et le réchauffement planétaire. Ce genre de sensibilisation passe aussi par la démonstration, à travers des exemples concrets, des effets positifs des gestes que les gens peuvent faire au quotidien. Il existe par exemple l’initiative « 2tonnes », qui permet de savoir quels gestes poser pour réduire son empreinte carbone.

« Est-ce que ce visuel peut convaincre quelqu’un de passer à l’action ? Ça reste à voir, mais il faut l’utiliser pour aller au-delà de la sensibilisation et réellement informer les gens sur les impacts de la crise climatique, tant chez nous qu’ailleurs dans le monde. Les prochaines lignes seront rouges, mais il faut s’assurer qu’elles seront le moins foncées possible », souligne Andréanne Brazeau, analyste des politiques climatiques d’Équiterre.

Spécialiste des politiques climatiques, notamment au Canada, Alexandre Gajevic Sayegh conclut pour sa part que les graphiques imaginés par Ed Hawkins portent la signature de l’industrie des énergies fossiles, de sa « volonté » de maintenir notre dépendance au pétrole, au charbon et au gaz naturel. « Nous avions la chance de nous développer de façon plus durable, mais nous ne l’avons pas fait. Le climat va donc changer et nous allons en payer le prix. »

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a d’ailleurs affirmé la semaine dernière que la réponse à la crise climatique était toujours « pitoyable », malgré la perspective annoncée d’une « catastrophe ». « Les pays sont loin de tenir leurs promesses et leurs engagements climatiques. Je vois un manque d’ambition. Un manque de confiance. Un manque de soutien. Un manque de coopération. Et une foison de problèmes de clarté et de crédibilité », a-t-il souligné en point de presse à trois mois d’un sommet sur l’action climatique qui doit avoir lieu à New York.