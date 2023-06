Le smog dû aux feux de forêt se répand sur plusieurs régions, dont Montréal

Quelque 127 feux de forêt demeurent actifs au Québec jeudi matin et leur fumée devrait recouvrir une grande partie de la province dans la journée.

Environnement Canada a émis des avertissements de smog pour plusieurs secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue, des Laurentides et de l’Outaouais tôt mardi. La mauvaise qualité de l’air est due à des concentrations élevées de particules fines en raison des feux de forêt, précise l’agence.

La fumée devrait ensuite atteindre la vallée du Saint-Laurent et Montréal en matinée. L’ensemble du Québec pourrait la ressentir en milieu de journée, mais la région métropolitaine, Lanaudière et la Mauricie seront les plus affectés, selon l’outil de prévision FireSmoke.

« Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog », rappelle Environnement Canada.

Même si plusieurs incendies ont été maîtrisés, dont celui près de Fermont qui s’était déclenché dans les derniers jours, d’autres continuent de faire rage. C’est notamment le cas de ceux près de Lebel-sur-Quévillon et de Mistissini, dans le Nord-du-Québec.

Les quelque 2000 résidents de Lebel-sur-Quévillon demeurent évacués. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) estimait mercredi qu’entre 300 000 et 350 000 hectares sont en flammes autour de la ville.

Au total, ce sont près de 1,3 million d’hectares de forêt qui ont été affectés par les feux cette année. C’est 400 fois plus que la moyenne annuelle des 10 dernières années.

De passage à Saguenay mercredi, le premier ministre, Justin Trudeau, a assuré que le Canada peut compter sur les renforts de pompiers étrangers pour l’été.

Un total de 1200 combattants du feu est à l’oeuvre au Québec et, parmi eux, se trouvent des Néo-Brunswickois, des Français, des Américains, des Portugais et des Espagnols notamment.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec et la SOPFEU doivent faire le point sur l’état de situation des feux de forêt vers 10 h 30 jeudi.