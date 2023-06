Des écologistes vont affronter les baleiniers islandais en mer

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Des opposants à la chasse à la baleine promettent d’empêcher cet été les baleiniers islandais de harponner des rorquals dans les eaux de l’océan Atlantique Nord. Ils viennent de quitter New York à bord d’un navire qui doit leur permettre de s’opposer physiquement à cette chasse de plus en plus controversée.

« Ma stratégie a toujours été d’utiliser une non-violence agressive. Cela signifie d’intervenir, mais aussi de pratiquer une obstruction et un blocage des harponnages et des autres opérations », fait valoir le capitaine Paul Watson dans un échange de courriels avec Le Devoir.

Cet opposant à la chasse aux cétacés a dirigé à plusieurs reprises dans le passé des campagnes d’opposition à la chasse « scientifique » des Japonais dans les eaux ceinturant le continent antarctique, avec l’organisation qu’il a fondée en 1977, la Sea Shepherd Conservation Society. Après un divorce houleux avec cette organisation, il a décidé de mettre sur pied la Captain Paul Watson Foundation, notamment pour s’opposer à la chasse à la baleine.

Grâce au soutien financier d’« ambassadeurs » comme Pamela Anderson, Bryan Adams, Emilio Estevez et Martin Sheen, il a acquis et restauré un navire de 72 mètres qui vient de quitter les États-Unis pour traquer les baleiniers islandais qui s’apprêtent à lancer leur campagne de chasse commerciale.

Pays divisé

Malgré un moratoire international en vigueur depuis 1986, l’Islande a en effet décidé de poursuivre l’abattage de cétacés. Les chasseurs du pays ont ainsi harponné plus de 1700 baleines au fil des ans. Au total, 217 petits rorquals et 209 rorquals communs (deux espèces qu’on observe chaque année dans le Saint-Laurent) pourront aussi être chassés au cours des prochains mois, même si le marché pour cette viande, essentiellement exportée vers le Japon, est en fort déclin.

Le pays est aussi de plus en plus divisé sur la question. Encore récemment, une manifestation de citoyens opposés à la poursuite de cette chasse en 2023 a été organisée à Reykjavik, avec la participation de l’artiste Björk.

Cet événement se tenait dans la foulée de la publication d’un rapport commandé par le gouvernement sur la question du bien-être animal. Celui-ci a démontré que plusieurs dizaines de baleines tuées en 2022 ont agonisé pendant de longues minutes avant de mourir, ou alors qu’elles ont dû être harponnées à plus d’une reprise. Malgré cela, le gouvernement a décidé d’autoriser la campagne de chasse de cette année, tout en évoquant un arrêt dès 2024.

L’organisation dirigée par Paul Watson entend toutefois s’interposer dès cette année, et ce, malgré le fait qu’il est « dangereux » de se lancer dans de tels affrontements en haute mer. « Cette chasse est illégale et l’Islande est une priorité, puisqu’ils comptent tuer des rorquals communs, qui font partie d’une espèce menacée », souligne-t-il.

Les données disponibles indiquent qu’à l’échelle internationale, l’espèce est vulnérable, après avoir fait l’objet d’une chasse commerciale intensive au cours du XXe siècle. Au Canada, le Comité sur la situation des espèces en péril a d’ailleurs classé l’espèce comme étant « préoccupante » lors d’une évaluation faite en 2019.

Le droit de manifester

Est-ce que les autorités islandaises redoutent l’arrivée du navire des opposants à la chasse ? « Nous respectons le droit de manifester et nous comprenons la controverse entourant les activités baleinières. Mais nous invitons tous ceux qui souhaitent manifester contre la chasse à le faire de façon pacifique », indique un porte-parole du gouvernement dans une réponse écrite aux questions du Devoir.

Paul Watson assure que son action d’interposition est « non violente » et qu’il n’entend pas se limiter aux campagnes contre les baleiniers islandais. Il dit vouloir lutter contre l’abattage de cétacés aux îles Féroé, qui se répètent année après année. Il prévoit également de retourner affronter les navires japonais, dans le contexte où le Japon a ouvertement repris la chasse commerciale en 2019, après la décision de Tokyo de quitter la Commission baleinière internationale.

L’entreprise japonaise qui pratique la chasse commerciale à la baleine a même commencé la construction d’un nouveau « navire-usine » qui sera en mesure de dépecer les cétacés harponnés dans les eaux situées au large de l’archipel, mais aussi jusqu’en Antarctique. Les partisans de cette chasse controversée espèrent ainsi maintenir en vie la « culture baleinière » dans le pays.