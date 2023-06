Une papetière de Québec blâmée pour la pollution du fleuve et de la basse-ville

La papetière White Birch s’avère plus qu’un simple cheveu sur la « soupe atmosphérique » de Limoilou et des quartiers centraux de Québec. Une analyse préliminaire accuse l’usine d’émettre d’importantes quantités de polluants, autant dans l’air que dans le Saint-Laurent, et blâme le gouvernement pour son laxisme à l’égard de l’entreprise américaine.

Les grandes cheminées de la papetière crachent une fumée blanche qui fait partie, depuis presqu’un siècle, du paysage de Québec. La population de la basse-ville a l’habitude depuis longtemps de vivre avec le va-et-vient des camions et les odeurs de soufre, sans toutefois connaître la dangerosité de l’usine sur leur santé.

« Cette usine-là est une voisine de quartiers résidentiels hautement densifiés, souligne Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Cette usine-là se retrouve dans un contexte où il y a des enjeux importants relativement à la pollution. C’est clair que cette entreprise doit agir pour assurer un voisinage de la meilleure qualité possible ».

Les données publiques de l’inventaire national des rejets polluants (INRP) dessinent « un portrait inquiétant », selon lui, et permettent de connaître la nature et la quantité d’ingrédients que la White Birch ajoute au « cocktail de pollution » concocté dans les quartiers centraux par le Port, les autoroutes, l’incinérateur et la fumée des poêles à bois dérogatoires.

En 2021, l’usine de pâtes et papiers de Québec a déclaré avoir rejeté 18,7 tonnes d’ammoniac et 43 kg de plomb dans le fleuve. À ces rejets dans l’eau s’ajoutent ceux dans l’air : 283 tonnes de monoxyde de carbone (CO2), 178 tonnes de composés volatils organiques (COV) présents dans les vapeurs d’essence et dans les solvants, en plus de 76 tonnes d’oxyde d’azote et de 60 tonnes de matières particulaires.

« Nous sommes dans une situation inadéquate, une situation intenable », répète Raymond Poirier devant la quantité importante d’émissions.

Un rapport d’analyse indépendant

Le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, abonde dans le même sens. Inquiet, comme beaucoup de ses concitoyens et concitoyennes, de la piètre qualité de l’air dans la basse-ville de Québec, il a mandaté un spécialiste pour mettre en relief les données publiques disponibles autour de la White Birch.

« Il y a une impression diffuse que ce qu’elle rejette ne serait pas si grave pour la santé, a expliqué le député. Pour en avoir le coeur net, j’ai demandé à un expert en environnement de faire un rapport d’analyse des données actuellement publiques sur les émissions polluantes de la papetière. »

« Je suis préoccupé », a indiqué l’expert en question, Slavko Sebez, au Devoir. Son rapport préliminaire met en contraste les émissions de la papetière et celles de l’incinérateur de Québec, capable de traiter jusqu’à 312 000 tonnes de déchets par année.

Selon ses résultats, l’usine de la White Birch rejette 76 fois plus de COV et cinq fois de plus CO2. C’est l’équivalent, illustre le rapport, des émissions totales de 12 744 voitures parcourant 10 000 km par année et des particules émises, chaque heure, par 2328 poêles à granules certifiés.

« Même si les émissions de la White Birch respectaient les normes, explique l’expert dans son rapport, les polluants rejetés par l’usine s’ajoutent aux émissions rejetées par d’autres sources à proximité. » Les effets cumulatifs, dit-il en citant le conseil canadien des ministres de l’Environnement, « peuvent être importants même si les effets de chaque action, évalués individuellement, sont considérés comme négligeables. »

Une occasion à saisir, selon les solidaires

Il y a cinq ans, le gouvernement a émis une attestation d’assainissement à la White Birch. Ce document, considéré par plusieurs comme un « droit de polluer » semblable à celui octroyé à la fonderie Horne de Rouyn-Noranda, tolère des dérogations aux normes environnementales en vigueur dans la loi québécoise.

La papetière de Québec peut ainsi émettre 100 microgrammes de particules en suspension totales par m3. Il s’agit d’une tolérance cinq fois plus grande que pour l’incinérateur, limité à 20 microgrammes par m3.

Le renouvellement de l’attestation attribuée à la White Birch doit avoir lieu en juillet. Le solidaire Sol Zanetti demande au gouvernement de resserrer les normes imposées à l’usine, trop laxistes, à son avis, pour assurer la sécurité et la santé du voisinage, à son avis.

« L’attestation, à l’heure actuelle, elle n’est pas très stricte et il y a seulement les particules en suspension totales et les composés de soufre réduit totaux qui sont normés, précise le député de Jean-Lesage. Il y a une seule campagne d’échantillonnage par année pour une durée de 12 heures, c’est aussi clairement insuffisant. »

Il demande désormais que le gouvernement impose un carcan réglementaire plus étroit à l’usine, qui a d’ailleurs reçu plusieurs avis de non-conformités concernant ses rejets dans les eaux usées au cours des dernières années.

« Nous n’avons jamais rien demandé à la White Birch. Cette industrie-là, tant que nous ne lui demandons pas de faire le maximum et d’élever la barre, elle va continuer à rouler comme elle roule depuis des décennies pour faire le plus de profits possibles. »

Le Devoir n’a eu aucun retour de la papetière. Le ministre de l’Environnement n’avait pas non plus réagi au moment où ces lignes étaient écrites.

À Limoilou, la population demande maintenant du leadership et, surtout, de la cohérence au gouvernement. « Si nous avons eu une réaction très rapide pour légiférer sur les poêles à bois, nous nous attendons au même type de réaction pour cette installation-là », a conclu Raymond Poirier, du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, pendant que derrière lui, les cheminées ennuageaient le ciel.