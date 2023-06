Le XXe siècle, relatif répit des feux de forêt au Québec

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le Québec connaît ses pires feux de forêt depuis au moins 50 ans. Mardi, près de 750 000 hectares avaient été touchés par les flammes au sud du 51e parallèle. Depuis 1972 — année à partir de laquelle on dispose de données précises —, jamais plus de 400 000 hectares n’avaient brûlé en une saison.

Ce triste sommet s’inscrit dans une tendance selon laquelle les feux ont doublé leur emprise sur la forêt boréale canadienne depuis une soixantaine d’années. Il n’y a que « très, très, très peu de doutes » quant au fait que cette évolution est liée aux changements climatiques, souligne Victor Danneyrolles, professeur en écologie forestière à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

En forêt boréale, les incendies sont un phénomène hautement variable. D’une année à l’autre, les événements extrêmes coexistent avec le calme plat. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, on trouve nécessairement des saisons où l’air du Québec sentait encore davantage le brûlé que la semaine dernière.

L’année 1923 figure dans les annales. Le gouvernement du Québec rapportait 1,2 million d’hectares brûlés. Une estimation peut-être imparfaite, mais qui donne une idée de l’ampleur des ravages. « La brousse flambe encore », lit-on dans Le Devoir du 19 juillet de cette année-là. À Québec, « une épaisse fumée a obscurci le firmament ».

À cette époque, le combat contre les flammes n’était que rudimentaire. « Ce qui rend la situation encore plus grave, c’est que les lignes télégraphiques sont en partie détruites et que dans bien des cas, on ne sait de quel côté diriger le petit nombre d’hommes qu’on est parvenu à grand-peine à réunir », précise Le Devoir du 21 juillet 1923.

Toutefois, qu’en est-il des grandes tendances des siècles précédents ? M. Danneyrolles et ses collègues ont répondu à cette question grâce aux cernes des arbres. Ils ont publié leurs résultats en novembre de l’an dernier dans la revue International Journal of Wildland Fire.

Dans une forêt naturelle (non coupée), les lignes de croissance des arbres permettent d’estimer à quand remonte le dernier feu. Si les troncs qui tiennent debout sont vieux, cela fait longtemps que les flammes ne sont pas passées par là.

Les chercheurs ont donc compilé 16 études réalisées grâce à cette méthode de datation des feux. Le territoire examiné s’étire de l’Alaska au Québec, et la période couverte remonte jusqu’à 1700. En assemblant toutes ces données, les scientifiques ont constaté que les forêts boréales brûlaient « beaucoup plus » avant le XXe siècle.

« C’est clair que ça brûlait beaucoup plus avant », confirme M. Danneyrolles. De deux à dix fois plus, indique-t-il en entrevue pour donner un ordre de grandeur. Puis, on observe une « tendance à la baisse particulièrement forte » entre 1900 et 1950. Le « synchronisme » de la baisse dans la plupart des sites suggère que de « grands schémas spatiaux de conditions atmosphériques » sont en cause, écrivent les scientifiques.

Que s’est-il donc passé ? L’hypothèse principale de l’équipe québécoise repose sur le « petit âge glaciaire », qui s’achevait alors. En Amérique du Nord, cette période, amorcée au XIVe siècle, était non seulement plus froide, mais probablement aussi plus sèche.

« Même si la température annuelle moyenne et les hivers pouvaient être beaucoup plus froids qu’aujourd’hui, on avait des conditions très sèches. Les étés pouvaient être chauds et secs, au moins de manière périodique, et donc propices aux feux », explique M. Danneyrolles, qui tâche maintenant de confirmer cette hypothèse.

Chose certaine, le XXe siècle a été une sorte « d’anormalité » lors de laquelle les forêts canadiennes brûlaient moins, résume le professeur à l’UQAC. « Le côté inquiétant, c’est qu’on s’est habitués à des forêts qui brûlent peu », dit-il. Notre foresterie et nos infrastructures ne sont pas réfléchies pour faire face à de nombreux feux de forêt.

« Maintenant que les feux en forêt boréale sont en train d’augmenter fortement, c’est comme si on avait un retard d’adaptation, estime-t-il. C’est donc loin d’être une bonne nouvelle d’apprendre que ça brûlait plus avant. »