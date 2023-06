Un nouveau projet d’exploration pétrolière en milieu marin

Suncor veut forer jusqu’à 16 puits d’exploration pétrolière en milieu marin dans la zone des Grands Bancs de Terre-Neuve, « un écosystème très productif » essentiel pour plusieurs espèces menacées, selon l’entreprise.

Le gouvernement fédéral effectue actuellement une évaluation environnementale du projet, qui est le plus important depuis celui qui a mené à la découverte du gisement de Bay du Nord.

D’abord déposé en 2019, le projet Tilt Cove prévoit la réalisation de 12 à 16 forages exploratoires d’ici la fin de la décennie au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador, dans l’océan Atlantique. À titre de comparaison, le potentiel pétrolier de Bay du Nord a été déterminé au terme de 13 forages.

Le projet de Suncor est présentement soumis à une « consultation publique » en ligne portant sur l’étude d’impact déposée par le promoteur. La démarche se termine mercredi.

Les Grands Bancs de Terre-Neuve sont une région extrêmement riche en termes de biodiversité et de productivité, d’où l’importance de cette région pour plusieurs espèces de poissons, d’oiseaux et de mammifères marins

Déjà très active dans l’exploitation des sables bitumineux, l’entreprise a obtenu le permis d’exploration des zones où seraient forés les puits au terme d’un appel d’offres dans le cadre duquel elle a pris l’engagement d’investir plusieurs dizaines de millions de dollars dans les travaux à venir, au cours des prochaines années.

Chaque forage pourrait durer jusqu’à 120 jours, dans une région qui figure « parmi les zones d’exploration où les conditions environnementales sont parmi les plus hostiles et les plus variables au monde », peut-on lire dans les documents produits par l’entreprise. « Il y a une période potentielle allant jusqu’à cinq ans où une éruption ou un déversement de puits d’exploration pourraient survenir », dans le cadre du projet à venir. Mais ce risque est très faible, selon la pétrolière.

Dans les réponses fournies au Devoir, Suncor se garde bien de s’avancer sur le potentiel de découverte d’un gisement pétrolier qu’elle pourrait exploiter. « Dans l’éventualité où des hydrocarbures seraient découverts pendant un programme de forage exploratoire, on procéderait à l’évaluation et à la mise à l’essai des puits pour déterminer le potentiel commercial », précise seulement l’étude d’impact.

Pour le biologiste Sylvain Archambault, spécialiste de ce genre de projets pour la Société pour la nature et les parcs du Québec, il est clair que le secteur ciblé pourrait receler un potentiel intéressant. Les forages sont en effet prévus dans une région où on trouve déjà des sites d’exploitation, dont les plateformes Hibernia et Hebron, mais aussi le projet White Rose. « Suncor va forer à proximité de ces grandes plateformes, soit à environ une trentaine de kilomètres. Nous sommes donc tout près de sites où il y a beaucoup de pétrole. »

Biodiversité

Le résumé de l’étude d’impact permet aussi de constater que le projet de Suncor, qui doit recevoir le feu vert du gouvernement Trudeau pour aller de l’avant, est situé dans une zone de grande biodiversité marine : les Grands Bancs de Terre-Neuve.

De l’aveu même de la pétrolière, cette zone constitue « un écosystème très productif » qui compte « d’importantes aires d’alimentation et de fraie pour les poissons, les mammifères marins et les oiseaux marins. Bien des espèces migrent vers cette zone précisément pour s’alimenter avant de retourner à leur aire de fraie ».

L’étude fait notamment état de la présence potentielle de 26 espèces de cétacés dans cette région maritime. Qui plus est, « la présence de plusieurs espèces de poissons désignées comme en péril ou préoccupantes sur le plan de la conservation est connue ou probable » dans la « zone d’évaluation locale », précise le résumé de l’étude d’impact.

Dans ce contexte, le « bruit sous-marin » imputable aux forages, mais aussi aux éventuels « levés géophysiques », pourrait avoir des répercussions sur la « qualité de l’habitat ».

Professeure de modélisation et d’écologie aquatique à l’Université du Québec en Outaouais, Katrine Turgeon déplore d’ailleurs la possibilité que soit réalisé un tel projet. « Les Grands Bancs de Terre-Neuve sont une région extrêmement riche en termes de biodiversité et de productivité, d’où l’importance de cette région pour plusieurs espèces de poissons, d’oiseaux et de mammifères marins. Or, la pollution sonore a des impacts pour plusieurs espèces, selon les données scientifiques disponibles. »

Selon elle, le Canada doit tourner le dos à de nouveaux forages en milieu marin s’il veut respecter les engagements pris lors de la conférence de l’ONU sur la biodiversité à Montréal (COP15). « Ce n’est pas cohérent avec les engagements pris à la COP15 et les objectifs de protection de la biodiversité. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de projet peut encore aller de l’avant. C’est une région qu’on doit protéger. »

Est-ce que ce genre de projet peut être compatible avec la lutte contre la crise climatique ? « C’est un potentiel projet qui subira une évaluation environnementale, un processus [en lequel] nous avons confiance. Nos cibles de réduction des émissions restent les mêmes », répond le cabinet du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Dans le cadre d’un discours prononcé devant un parterre de représentants du secteur de l’énergie le 31 mai dernier, le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a vanté le raccourcissement des délais dans lesquels les projets d’exploration sont évalués et l’approbation du projet Bay du Nord. « Ne me dites pas que l’économie verte exclut le pétrole et le gaz. Un avenir durable nécessite un mix énergétique », a-t-il souligné.

Au moment où des voix s’élèvent pour réclamer un engagement international en faveur d’une sortie des énergies fossiles lors de la prochaine conférence climatique de l’ONU (COP28), Terre-Neuve-et-Labrador espère doubler sa production de pétrole en milieu marin après 2030. Elle atteindrait alors 650 000 barils par jour, soit un potentiel de plus de 237 millions de barils par année. Pour y parvenir, on souhaiterait qu’au moins 100 forages exploratoires soient réalisés d’ici la fin de la décennie.

Refuge marin ou exploitation pétrolière ? Le gouvernement Trudeau ne ferme pas la porte au retrait de mesures de protection des milieux marins pour permettre l’exploitation pétrolière, a soutenu récemment le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, lors d’une visite à Terre-Neuve-et-Labrador. Il faut dire que le fédéral a récemment donné son aval à un premier forage exploratoire de la part de BP dans un « refuge marin » de la côte est censé protéger la biodiversité et des espèces menacées. Sans vouloir s’avancer sur le potentiel pétrolier qui pourrait y être découvert, le ministre Wilkinson a dit que si un projet d’exploitation était autorisé, le gouvernement pourrait alors « retirer » le statut de protection accordé à la zone ciblée. Dans la foulée des engagements pris lors de la COP15, le gouvernement Trudeau promet de mettre en oeuvre une « stratégie nationale » qui a notamment pour objectif de protéger 30 % des milieux naturels terrestres et marins du Canada d’ici 2030. Les refuges marins, qui sont ouverts à la recherche de combustibles fossiles, font partie des mesures préconisées pour atteindre cet objectif.