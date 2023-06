L’empreinte carbone des Québécois est plus élevée qu’on le croyait

L’empreinte carbone de la société québécoise est nettement plus élevée que le bilan officiel publié chaque année par le gouvernement du Québec, révèle une première estimation publiée lundi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Selon les données comptabilisées, l’empreinte carbone s’élevait à « au moins » 95 millions de tonnes d’équivalent CO 2 en 2018, ce qui équivaut à 11,3 tonnes par habitant. Le bilan officiel publié par le gouvernement du Québec pour sa part état de 81,04 millions de tonnes pour cette même année 2018.

Il faut dire que l’ISQ a établi un bilan plus complet des émissions de gaz à effet de serre (GES) des Québécois. Celui-ci mesure les émissions dans la province (50 millions de tonnes, soit 53 % du bilan), mais aussi celles ailleurs au Canada (15 millions de tonnes, soit 16 % du bilan) et celles occasionnées ailleurs dans le monde (30 millions de tonnes, soit 31 % du bilan).

11,3 C’est l’empreinte carbone moyenne par habitant du Québec en 2018, en tonnes d’équivalent CO₂, selon l’ISQ.

Ces émissions générées ailleurs sur la planète, qui sont sous-estimées, comprennent environ 24 millions de tonnes de GES imputables à la « fabrication » de biens que nous consommons ici. On peut penser, par exemple, à des produits fabriqués en Chine, aux États-Unis ou au Mexique, puis exportés vers le Québec.

L’empreinte carbone associée aux « dépenses courantes » des ménages occupe la plus grande part de l’empreinte carbone de la société québécoise, soit 72 %, ce qui équivaut à 68 millions de tonnes de GES, dont 18 millions de tonnes ailleurs dans le monde. Il faut dire que ces dépenses courantes générant des GES comprennent la consommation d’énergie et de combustibles, principalement pour les véhicules.

Loin de l’Accord de Paris

L’ISQ chiffre les émissions de GES par habitant à 11,3 tonnes, dont 8,1 tonnes directement imputables aux ménages. Les émissions de GES par habitant de la société québécoise sont donc plus de cinq fois trop élevées pour respecter l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, soit limiter les dérèglements du climat à +1,5 °C. Pour y parvenir, les émissions par citoyen ne devraient pas dépasser les 2 tonnes, au maximum.

L’« empreinte carbone » représente la quantité totale de gaz à effet de serre émise par les activités servant à répondre à la demande de biens ou de services. Elle permet d’attribuer les émissions de GES à l’utilisateur final du bien ou du service, peu importe où ces émissions ont lieu et qui les a générées. Elle tient compte de toutes les émissions de la chaîne de production et de mise en marché des biens et des services.

En plus de la production d’émissions de GES, les citoyens québécois consomment beaucoup trop de ressources naturelles pour envisager un avenir viable pour la planète, selon ce qui se dégage d’une évaluation de notre « empreinte matérielle » publiée le mois dernier par l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS). Cette empreinte, qui prend en compte les ressources naturelles nécessaires pour un Québécois moyen, se situerait autour de 16 à 19 tonnes par année.

