Feux de forêt: Legault estime qu’il restera 4000 évacués en fin de journée

Après que les feux de forêt ont forcé l’évacuation de plusieurs communautés dans le Nord-du-Québec, les résidants de Chibougamau et d’autres municipalités peuvent réintégrer leur domicile à partir de lundi matin.

En marge d’une conférence de presse lundi matin, le premier ministre François Legault a indiqué qu’il devrait « rester ce soir, moins de 4000 évacués ».

Le premier ministre a fait savoir que « la situation s’améliore à beaucoup d’endroits, et on devrait commencer la réintégration des évacués à Chibougamau, Lac-Barrière, Oujé-Bougoumou, Waswanipi, Obedjiwan et Lac-Simon ».

Toutefois, les habitants de Normétal, Lebel-sur-Quévillon, Beaucanton, Val-Paradis et Saint-Lambert et Louvicourt ne pourront vraisemblablement pas réintégrer leur domicile dans les prochaines heures.

François Legault a tenu à remercier les pompiers français et néo-brunswickois qui combattent les feux avec les équipes de la SOPFEU, dans le nord du Québec.

« On a actuellement 1200 personnes qui combattent les feux et je veux les remercier », a souligné François Legault.

« Je veux aussi, étant donné qu’on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, remercier toutes les personnes qui ont aidé à accueillir les évacués du nord, franchement, je veux qu’on les applaudisse », a ajouté le premier ministre en visite dans une aluminerie.

Retour des évacués à Chibougamau

La route 167 a rouvert à la circulation à partir de La Doré sur le coup de 8 h.

Toutefois, la mairesse de la municipalité, Manon Cyr, demande aux gens d’être conscients qu’il y a encore une bonne présence de fumée, de policiers de la Sûreté du Québec, de pompiers forestiers et de membres de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sur place.

Les services médicaux fonctionnent encore au ralenti et les épiceries ne font que commencer à garnir leurs tablettes.

Sur les 19 incendies combattus depuis le début du mois dans les secteurs de Chapais, Chibougamau, Oujé-Bougoumou et Mistassini par une équipe de gestion des feux majeurs, huit ont été éteints avec succès, deux sont maintenant contenus et six ne sont toujours pas circonscrits, a précisé la SOPFEU dimanche soir.

Les effectifs sont passés de 30 à 185 combattants dans ces secteurs, grâce à l’aide des militaires canadiens et des pompiers français.

En Abitibi-Témiscamingue, 25 militaires intégreront lundi les opérations aux côtés des pompiers forestiers pour trouver tous les points chauds autour de Normétal et les éteindre.

Le feu qui menaçait la municipalité de Normétal est désormais contenu, a annoncé la SOPFEU dimanche.

L’incendie qui se trouvait à 500 mètres des résidences était au coeur des préoccupations des autorités dans les derniers jours.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a prévu se rendre à La Sarre, où se trouvent plusieurs évacués de Normétal, en après-midi pour faire le point sur l’état de situation des feux de forêt qui sévissent actuellement au Québec.

Quelque 130 incendies sont toujours en activité au Québec, dont 14 en zone nordique. Plus d’un million d’hectares de forêts ont d’ores et déjà été affectés cette année, selon les données de la SOPFEU lundi matin.

Des renforts attendus cette semaine

Un bataillon de près de 350 pompiers de l’Union européenne sera bientôt sur le terrain au Québec pour aider les équipes déjà à pied d’oeuvre à combattre les feux de forêt en ce début de saison dévastateur et sans précédent.

Une centaine de pompiers français sont arrivés en sol québécois jeudi dernier. Ils ont passé toute la fin de semaine à éteindre les flammes dans la province, où les incendies ont forcé près de 14 000 personnes à fuir leur domicile.

Mercredi, 140 autres pompiers du Portugal et 97 d’Espagne doivent arriver au Québec, a indiqué la porte-parole du Centre de coordination de la réaction d’urgence de l’Union européenne au Canada, Claire Kowalewski.

C’est la première fois en 22 ans d’histoire que le centre envoie des pompiers pour aider à combattre les flammes au Canada, a mentionné Mme Kowalewski.

« Nous sommes solidaires en ces moments difficiles, a-t-elle souligné. Cette année, malheureusement, c’est le Canada qui est aux prises avec ces terribles incendies. Mais l’an dernier, c’est en Espagne que la situation était extrêmement difficile. »

Même s’ils ne parlent pas la même langue et qu’ils n’utilisent pas les mêmes techniques, les pompiers finissent toujours par se comprendre, selon Mme Kowalewski, puisqu’au bout du compte, « ils ont tous le même objectif ».

En plus des pompiers européens, 100 autres pompiers et une équipe de gestion de feux majeurs de 19 personnes vont arriver des États-Unis mardi et mercredi au Québec, selon la Société de protection des forêts contre le feu. Ils se rendront notamment à Lebel-sur-Quévillon.

Au pays, les autorités ont parlé d’un début de saison des incendies « sans précédent ». Dimanche, près de 430 feux de forêt faisaient toujours rage d’un océan à l’autre, dont 210 étaient incontrôlables, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Les évacuations ont aussi été nombreuses : plus de 100 000 personnes dans neuf provinces et territoires ont été forcées de quitter leur domicile en raison de brasiers qui ont mis en danger plusieurs communautés et municipalités.

Et en raison des conditions chaudes et sèches attendues dans presque toutes les provinces, la lutte contre les flammes pourrait se poursuivre tout l’été.

Début de saison plus calme en Europe

Mme Kowalewski est officière pour les pompiers en France, mais elle a été réaffectée au centre de coordination d’urgence de l’Union européenne pour gérer la crise. Depuis le Centre interservices des feux de forêt du Canada, à Winnipeg, elle supervise toute la logistique entourant les pompiers européens.

Le Canada a envoyé une demande officielle d’aide mercredi dernier, ce qui a déclenché le protocole de protection civile de l’Union européenne, a-t-elle expliqué. Cette requête a été transmise à 36 juridictions membres.

Les pompiers de France, du Portugal et d’Espagne ont donc levé la main pour aider. La saison des incendies de forêt n’est pas encore commencée dans ces pays, ce qui a permis aux pompiers d’être déployés au Canada.

« Ils sont vraiment fiers de venir ici », a souligné Mme Kowalewski. Ils resteront sur le terrain jusqu’à ce que leurs services ne soient plus requis, ou jusqu’à ce qu’ils soient rapatriés d’urgence en Europe si la situation se détériore.

Selon Mme Kowalewski, tous les pompiers français ont été très bien accueillis par leurs homologues québécois.

« Les pompiers nous disent que les relations avec leurs collègues canadiens sont très bonnes et que, vraiment, tout va bien », a-t-elle affirmé.

Dimanche, ce sentiment était partagé par la ministre québécoise des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, qui a soutenu en point de presse que les pompiers avaient commencé à s’attaquer à un incendie menaçant la communauté atikamekw d’Obedjiwan grâce, en partie, à l’aide d’équipes de pompiers d’autres juridictions, y compris celle de la France.

Mme Kowalewski était heureuse de l’entendre. « J’espère que les Portugais et les Espagnols apporteront également beaucoup de soutien », a-t-elle conclu.