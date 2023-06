Passage en mode offensif pour lutter contre les feux de forêt au Québec

Le Québec passe du mode réactif à offensif pour combattre les feux de forêt, a annoncé dimanche la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina. Toutefois, un retour « à très court terme » n’est pas prévu pour les citoyens des communautés évacuées, a dit la ministre en point de presse, à Québec.

« Les choses s’améliorent », a indiqué Mme Blanchette Vézina, en précisant qu’il y a moins de feux de forêt qui continuent de se propager dans la province. Sur les 118 incendies actifs dimanche matin, 44 ne sont toujours pas circonscrits. Les effectifs de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) priorisent toujours 38 de ces feux.

Grâce aux renforts arrivés de l’international, notamment de la France et des autres provinces canadiennes, « on passe en mode offensif » a indiqué la ministre, disant que des « attaques faites de façon coordonnées » seront effectuées. Le feu qui menace la communauté d’Obedjiwan sera d’ailleurs priorisé par les pompiers français.

Certains secteurs de la province ont reçu de la pluie samedi soir et au courant de la nuit, mais ces précipitations n’ont pas été suffisantes pour réduire considérablement l’indice d’inflammabilité, qui devrait demeurer élevé jusqu’à mardi, a indiqué Mme Blanchette Vézina.

« Il y a toujours peu de précipitations qui sont prévues jusqu’à mardi », a précisé la ministre.

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec demeurent celles qui préoccupent davantage les autorités. Même si la mairesse de Chibougamau, au Nord-du-Québec, avait annoncé samedi que les citoyens de la municipalité pourraient réintégrer leur domicile au courant de la journée de lundi, la ministre des Forêts a indiqué qu’un « retour à très court terme » n’est pas prévu dans les deux régions critiques.

Mme Blanchette Vézina a cependant indiqué que des discussions sont en cours avec les municipalités évacuées afin d’évaluer « des retours au courant de la semaine ».

Les principaux feux surveillés par la SOPFEU sont ceux qui menacent Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, et Normétal, en Abitibi-Témiscamingue.

« Il y a le pourtour des municipalités, des communautés, qui ont été en partie maîtrisés, ça c’est des bonnes nouvelles, a affirmé Mme Blanchette Vézina. Mais, il reste que le feu pourrait prendre de l’ampleur en raison de vents, en raison du contexte d’inflammabilité, donc on est toujours en action sur ces complexes de feu. »

Dimanche matin, 737 000 hectares étaient affectés par les feux de forêt en zone intensive, pour un total de plus d’un million d’hectares dans la province.

Senneterre toujours sur un pied d’alerte

La municipalité de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, continue d’effectuer des travaux, notamment de coupe-feux, afin de protéger la ville si les incendies à proximité, dont celui de Lebel-sur-Quévillon, s’approchaient davantage de son territoire. Plusieurs citoyens de Lebel-sur-Quévillon, qui a été évacué, sont d’ailleurs hébergés à Senneterre.

« La situation, elle est stable, mais elle demeure imprévisible », a affirmé Marilyne Fournier, coordonnatrice des mesures d’urgence à la Ville de Senneterre, lors d’un point de presse dimanche matin.

« On va avoir tout l’été sur un pied d’alerte », a ajouté Mme Fournier, en précisant que les travaux sont actuellement effectués à titre préventif.

La municipalité invite également les citoyens à continuer le ménage de leur terrain afin d’éviter que des objets inflammables s’y trouvent.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, a réitéré que « les feux ne bougent pas » depuis les trois derniers jours. Il a aussi indiqué que des renforts des États-Unis viendront prêter main-forte à partir de mardi et mercredi.

« Il y a une équipe de plus de 100 personnes des États-Unis qui vont venir en renfort à Lebel-sur-Quévillon pour combattre le feu 344, celui qui est presque à notre ville. Ces équipes-là vont arriver les 13 et 14 juin. Une soixantaine une journée, et une soixantaine l’autre journée », a précisé le maire, dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de la municipalité dimanche matin.