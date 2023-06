Les feux de forêt pourraient durer «tout l’été», dit Bonnardel

Les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont poursuivi samedi leur lutte contre les incendies, particulièrement à l’ouest et au nord du Québec, où les flammes menacent les municipalités de Normétal, de Lebel-sur-Quévillon et de Chibougamau.

Si la SOPFEU estime que les incendies ne devraient pas « gagner énormément de terrain » d’ici la fin de la journée de samedi, « la situation va rester compliquée d’ici à lundi », a prévenu le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, indiquant qu’il faudra « tenir le coup » pendant les prochaines 48 heures.

« Je pense qu’on doit garder en tête que la saison des feux de forêt continue », a lancé le météorologue d’Environnement Canada Gerald Cheng lors d’un point de presse en fin de matinée. Plus tôt dans la journée, le ministre Bonnardel a reconnu que ce « combat va durer tout l’été ».

Les deux prochains jours, un « indice élevé de météo » devrait faire monter l’indice d’inflammabilité et les températures, tout en diminuant l’humidité. Un « cocktail qui pourrait augmenter encore ou amener de nouveaux feux sur le territoire », a ajouté M. Bonnardel, qui se rendra à La Sarre, en Abitibi-Ouest, pour rencontrer les élus et les équipes de la SOPFEU.

De la pluie prévue…

Environnement et Changement climatique Canada prévoit toutefois de la pluie (de 10 à 20 mm) dès dimanche soir dans le sud du Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, ce qui permettrait d’améliorer la qualité de l’air dans la région. Les précipitations devraient ensuite se diriger vers le nord, pour atteindre les feux encore hors de contrôle qui créent ces nuages de fumée.

Mais « ce n’est pas beaucoup de pluie », a prévenu Gerald Cheng. Suffira-t-elle à éteindre les feux ? C’est à la SOPFEU de le déterminer, rétorque Environnement Canada.

Jointe par Le Devoir, la porte-parole de la SOPFEU Karine Pelletier peine à faire des prédictions à ce sujet. « C’est dur à dire, répond-elle au bout du fil. C’est quand même dans plusieurs jours, tout peut arriver d’ici là ». Mais « une bonne précipitation, particulièrement dans les feux de l’ouest […], c’est sûr sûr sûr que ça donnerait un sérieux coup de pouce ».

… mais aussi des orages

Les averses sont toutefois accompagnées par des risques d’orages et de foudre, samedi et dimanche, qui pourraient déclencher de nouveaux incendies. « Il y a toujours cette possibilité que la foudre déclenche de nouveaux feux, c’est la réalité », a commenté M. Cheng.

« C’est dans les attentes de la journée peut-être même demain […] d’avoir quelques incendies de foudre », a renchéri Mme Pelletier. Les risques sont d’autant plus importants dans les zones « où il n’y a pas eu de pluie encore, puis tout est très très sec ».

« Une première dans l’histoire du Québec »

Au moment où ces lignes étaient écrites, il y avait 415 incendies en activité à travers le pays, dont 121 au Québec. Face à la menace des flammes, 13 810 Québécois ont été évacués. Ils ne devraient pas pouvoir regagner leur domicile tout de suite, du moins pas avant mardi.

« C’est une première dans l’histoire du Québec de combattre autant de feux, d’évacuer autant de gens », a déclaré le ministre Bonnardel, qui estime que ce « combat va durer tout l’été ».

Avec 1118 pompiers forestiers sur le terrain, dont des renforts venus de l’armée canadienne et de l’étranger, la SOPFEU se concentre sur 37 feux prioritaires. Une centaine de pompiers américains devraient prêter main-forte dès le 13 juin.

Le président américain, Joe Biden, avait promis jeudi d’envoyer des pompiers au Canada, particulièrement au Québec, pour lutter contre les incendies. La ville de New York a particulièrement été affectée par la fumée des feux de forêt qui sévissent au nord de la frontière.

Samedi, un bulletin spécial sur la qualité de l’air était toujours en vigueur à Chibougamau et à Matagami. L’Abitibi-Témiscamingue fait quant à elle l’objet d’un avertissement de smog.

Bien que la fumée descende vers Montréal et l’Outaouais, « ce n’est pas au niveau de concentration qu’on a vu plus tôt cette semaine ». Pour l’instant, Environnement Canada ne prévoit pas non plus que la fumée descende au sud de la frontière à des concentrations aussi élevées que celles des derniers jours. « Mais les feux continuent de brûler. »