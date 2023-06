L’incontournable adaptation aux feux pour le Québec

Le Québec aura fort à faire pour s’adapter à une hausse probable du nombre et de l’intensité des feux de forêt dans les années à venir. Il faudra non seulement réfléchir à l’aménagement des territoires vulnérables aux incendies, mais aussi mieux évaluer les risques qu’ils représentent pour la santé physique et mentale des Québécois, affirment les experts consultés par Le Devoir.

Le premier ministre, François Legault, a lui-même reconnu cette semaine que « les changements climatiques amènent une nécessité d’investir dans ce qu’on appelle l’adaptation », en citant en exemple la possibilité de bonifier la capacité d’intervention, et notamment le nombre d’avions-citernes dont dispose le Québec.

Cette bonification des ressources pour s’attaquer aux brasiers est effectivement incontournable, affirme Angelica Alberti-Dufort, spécialiste en adaptation au consortium Ouranos. Mais elle souligne que le chantier qui nous attend est vaste. « Avec l’ampleur des feux qu’on voit actuellement, on comprend que nous sommes un peu inconscients des risques les plus importants. Il reste beaucoup de travail. »

L’experte cite en exemple la nécessaire réflexion sur l’aménagement du territoire, et notamment des zones boisées, dans les régions vulnérables aux feux de forêt. « Il pourrait s’agir de contrôler la matière combustible, comme la végétation autour des municipalités, avec des mesures de protection qui peuvent inclure la plantation de types d’arbres qui sont moins inflammables. C’est le cas des feuillus comme l’érable ou le bouleau », explique Mme Alberti-Dufort.

Professeur au département de géographie de l’UQAM et spécialiste des enjeux climatiques, Philippe Gachon insiste de son côté sur le besoin de mieux anticiper les conditions météorologiques qui favorisent l’embrasement de nos vastes forêts. Cette année, par exemple, le déficit de précipitations des derniers mois et les températures printanières élevées laissaient présager la possibilité d’une multiplication des incendies.

« En sachant cela, on pourrait déployer les ressources selon les territoires à risque, prévenir les autorités et les communautés, interdire rapidement les feux à ciel ouvert et travailler à mieux sensibiliser le grand public », fait-il valoir, tout en saluant le travail effectué par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Santé malmenée

Même en supposant que le Québec se dote d’une stratégie d’adaptation du territoire et qu’il modifie ses pratiques forestières pour réduire les risques, les feux de forêt seront de plus en plus présents, notamment en raison du réchauffement climatique.

Dans ce contexte, il est essentiel de mieux comprendre quelles sont les répercussions de ces événements sur la santé physique et mentale des citoyens touchés, insiste la présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME), Claudel Pétrin-Desrosiers.

En ce qui a trait aux épisodes de smog qui peuvent découler des feux, comme on le voit cette année, le risque est bien réel, surtout pour les populations dont la santé est déjà fragile. « Il y a une augmentation de mortalité à prévoir, par rapport à la normale, lors des périodes de smog », résume-t-elle. « Même en bonne santé, on peut être affecté », ajoute Éric Lavigne professeur auxiliaire à l’École d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ottawa.

Il subsiste toutefois des zones d’ombre. « Les impacts cumulatifs d’épisodes de smog, à toutes les années, est-ce que ça augmente le risque de cancers ou de certaines maladies ? On ne le sait pas. C’est possible, mais on manque d’information pour évaluer le risque réel », souligne Mme Pétrin-Desrosiers.

Le Québec navigue aussi à l’aveugle en ce qui a trait aux répercussions psychologiques. Quelles sont les conséquences, par exemple, pour les citoyens évacués dans l’urgence, qui redoutent la destruction de leur maison, de leur communauté ou la perte de leur emploi ? « C’est très peu documenté. Mais ce qu’on commence à documenter, ce sont des impacts assez importants », insiste la présidente de l’AQME.

Pour le directeur national de santé publique du Québec, Luc Boileau, il ne fait aucun doute que les citoyens peuvent en souffrir. « L’effet anxiogène et la détresse qui surviennent quand vous ne savez pas si votre maison sera encore là, ce sont des facteurs de stress importants », souligne-t-il. « Ce sont des événements stressants et c’est difficile pour les gens de s’y préparer », ajoute le Dr Boileau, qui estime que « la Santé publique doit tenir compte de ça » en offrant le soutien adéquat à ces personnes.

À qui la responsabilité ?

« Le support psychologique n’est pas suffisant pour ce genre d’événement », déplore d’ailleurs M. Gachon. « Il est important durant les événements, mais aussi par la suite, durant le rétablissement. Quand les communautés sont touchées, elles peuvent subir les impacts pendant des années. Et ils sont majeurs : dépression, choc, etc. La santé mentale peut être complètement bouleversée. » Il cite en exemple les inondations des dernières années, mais aussi la tragédie de Lac-Mégantic, ou encore la crise du verglas. « Ça peut prendre au moins 10 ans pour s’en remettre. »

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnaît qu’il est nécessaire de se préparer aux « aléas » imputables au réchauffement climatique. On précise que « des travaux sont en cours » afin de « documenter l’impact futur des changements climatiques sur la santé de la population et sur nos infrastructures de santé », en vue de développer des « plans d’adaptation » au cours des prochaines années.

Le MSSS a toutefois refusé notre demande d’entrevue, nous invitant à contacter le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce dernier nous a invités à contacter le MSSS. Du côté du gouvernement fédéral, Environnement et Changement climatique Canada nous a invités à contacter Santé Canada, qui nous a renvoyés vers le MSSS.

Peu importe qui doit prendre l’initiative face aux feux de forêt, l’urgence est là. « On ne peut plus attendre. Il faut que le processus de mise en place de mesures d’adaptation s’enclenche », insiste Angelica Alberti-Dufort, en soulignant que des pays comme l’Australie se sont dotés de plans d’action à la suite d’incendies majeurs.

Reste à voir quels seront les moyens financiers qui y seront consacrés. Plusieurs experts, mais aussi des municipalités, ont déjà déploré le manque de mesures d’adaptation aux multiples effets des dérèglements du climat au Québec. À peine 10 % des sommes prévues dans le Plan pour une économie verte y sont consacrées.

Avec Zacharie Goudreault