Pourquoi le smog des feux de forêt du Québec est rendu à New York?

Rare que la forêt boréale, Chibougamau ou Uashat Mak Mani-Utenam fassent parler jusqu’à New York et Philadelphie. Le nuage de smog créé par les feux de forêt au Québec brouille le ciel d’une bonne partie du nord-est américain, au point où les indices de qualité de l’air presque tous au rouge. Mais comment ces contaminants ont-ils parcouru des centaines de kilomètres ? Et ce phénomène va-t-il demeurer rare ?

Alors qu’on s’étonnait encore lundi que la fumée des feux de forêt qui font rage recouvre Montréal, elle se rendait jeudi jusqu’en Caroline du Nord. L’indice de qualité de l’air était revenu à « bon » à Montréal. La concentration de particules fines était cependant près de 20 fois supérieure au seuil établi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la santé humaine dans la Grosse Pomme. La capitale américaine a aussi haussé son niveau de risque à un code violet, un geste sans précédent selon le conseil des gouvernements du Washington métropolitain.

« C’est clair que tous les facteurs ont été réunis depuis plusieurs, c’est vraiment une conjonction de plusieurs choses », commence Philippe Lucas-Picher, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM.

« Il faut évidemment des feux importants comme source de base », dit-il pour mettre la table. Il y avait jeudi environ 140 feux actifs sur le territoire québécois, dont 80 classés « hors contrôle » par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

La deuxième condition présente est une dépression, « une zone de pression faible au-dessus de la côte est de l’Amérique du Nord, ce qui crée une circulation atmosphérique “anticyclonique”», affirme aussi Patrick Hayes, professeur de chimie analytique et atmosphérique à l’Université de Montréal. La masse d’air bouge dans le sens anti-horaire, prend son souffle au-dessus du nord du Québec et le pousse vers la partie nord-est des États-Unis.

Ce type de système « n’est pas si rare », précise Jules Blais, un autre expert des polluants environnementaux, quant à lui de l’Université d’Ottawa, mais sa durée explique l’envergure du phénomène actuel.

L’autre élément clé, mentionné par tous les spécialistes consultés, est le vent du Nord qui souffle depuis plusieurs jours. « C’est ce qui explique les températures plutôt fraîches en ce moment à Montréal. Il y a une circulation constante du nord vers le sud qui pousse la dépression dans un corridor vers New York », détaille M. Lucas-Picher. Washington se trouve plus au sud que cette ville, mais dans « le même couloir ».

C’est aussi que « le panache de fumée n’a pas eu la chance de se disperser », ajoute-t-il, continuant à former une masse compacte très épaisse qui incommode nos voisins du sud.

Un épisode de smog très (re)marqué

L’écrasante majorité des grands quotidiens américains ont mis l’exécrable qualité de l’air en première page jeudi matin, de la côte est jusqu’à San Francisco. Le New York Post a utilisé l’une des formulations qui faisaient le plus réagir sur les réseaux sociaux. « Blâmez le Canada » titrait sa une aux accents orangés : « C’est la chose la plus malsaine à être sortie du Canada après la poutine », y lit-on en plus petits caractères.

Today's cover: Air quality in NYC worst since 1980s — worse than after 9/11 https://t.co/9u0iqGIvy9 pic.twitter.com/jad1mVnF9i — New York Post (@nypost) June 8, 2023



Un « code rouge » était encore en vigueur à New York, Baltimore et Philadelphie au moment où ces lignes étaient écrites.

Sur un ton plus sérieux, le Washington Post titrait quant à lui « Une vérité brûlante : la menace à la santé par le climat est inévitable ». Les feux non maîtrisés au Canada ont « souligné que la menace à la santé humaine induite par les changements climatiques transcende les frontières nationales », poursuivait l’article.

Sur la côte ouest, c’est plutôt un ton empathique qui l’emportait : « Les feux de forêt au Canada nourrissent une peur pour la santé que les Californiens connaissent trop bien », écrivait le San Francisco Chronicle.

Tout sauf une anecdote

« La dépression ne bouge pas, elle est comme stationnaire. Et le vent du nord continue à souffler. C’est un robinet ouvert qui pousse les particules directement vers le sud », résume le météorologue Gilles Brien. Il s’alarme de la piètre qualité de l’air au sud de la frontière, mais pas seulement. Ses explications sortaient du cadre purement professionnel, lui qui attendait son beau-frère et sa famille évacués de Chibougamau.

L’alerte de smog est encore valide pour l’Abitibi, où la concentration de particules fines de moins de 2,5 micromètres (microparticules PM2,5) dans l’air atteint 3 à 4 fois le seuil d’alerte d’Environnement Canada, où il a travaillé durant plusieurs décennies.

Ces particules inquiètent car elles sont assez petites pour entrer dans les poumons humains et se retrouver dans la circulation sanguine. « C’est une forme de déchets non-brûlés, de produits carboniques beaucoup plus petits qu’un cheveu », illustre M. Brien.

Le seuil établi par l’OMS est de 15 microgrammes par mètre cube pour une exposition quotidienne et de 5 microgrammes pour une exposition annuelle, donc plus chronique à ce type de smog.

En début d’après-midi jeudi, Toronto était en voie d’avoir plusieurs fois cette concentration, rattrapant tristement les horizons orangés des ciels enfumés aux États-Unis. Le pronostic de pluie pour l’après-midi et la nuit y donnaient une certaine lueur d’espoir, tout comme à Ottawa « où l’on respire vraiment mieux qu’hier », dit le professeur Blais, depuis son bureau dans cette ville.

Environnement Canada est également capable de prédire où le nuage de fumée des feux de forêt se dirige grâce à un modèle de pointe, indique le professeur Blais.

Les Américains respireront ainsi les arbres pulvérisés par les feux de la Côte-Nord, de l’Abitibi et du Nord du Québec encore quelques jours, confirme Philippe Lucas-Picher. « Ça met en évidence que l’air circule et ne s’arrête pas aux frontières nationales », dit-il.

Les modèles de prédiction climatique montrent que le nombre et l’intensité des feux de forêt vont augmenter au Québec au cours des prochaines années. « C’est la nouvelle normalité et c’est un bon rappel que tout est interconnecté », conclut M. Blais.