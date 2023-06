Vers un report de la stratégie de protection du caribou?

Les feux de forêt qui frappent le Québec pourraient forcer le report de la publication de la stratégie de protection du caribou. Le gouvernement ne ferme pas la porte à une telle option, au moment où des acteurs du secteur privé interpellés par Le Devoir jugent que la crise est peu propice à la présentation de ce plan. Pendant ce temps, des habitats importants pour l’espèce seraient la proie des flammes.

Le gouvernement Legault s’est engagé en août 2022 à publier sa « stratégie finale » de protection du caribou forestier d’ici la fin du mois de juin 2023. Cet engagement a d’ailleurs été pris d’un commun accord avec le gouvernement Trudeau, qui avait menacé l’an dernier d’intervenir afin de préserver les habitats essentiels à la survie du cervidé menacé.

Officiellement, le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, n’a pas changé d’idée. Mais la destruction provoquée par les centaines de feux de forêt qui ont frappé le Québec au cours des dernières semaines suscite la réflexion au sein du gouvernement.

« Nous sommes à évaluer l’impact des feux de forêt sur l’habitat du caribou forestier. Il est trop tôt pour se prononcer. Pour l’instant, le dépôt est toujours prévu dans les prochaines semaines, mais nous évaluerons la situation lorsque toute l’information pertinente sera disponible », a indiqué le cabinet du ministre Charette, dans une réponse écrite aux questions du Devoir. « Plusieurs rencontres avec les différentes parties prenantes sont réalisées », a-t-on ajouté par la suite.

Mauvais « timing »

Cette stratégie, attendue depuis plusieurs années par les groupes environnementaux, est censée imposer les mesures nécessaires pour préserver les écosystèmes forestiers essentiels à la survie du caribou, qui accuse des déclins majeurs dans plusieurs régions en raison de la destruction de son habitat, principalement par l’industrie forestière.

Or, cette industrie est durement frappée par les feux en activité, ce qui crée des incertitudes pour la suite des choses, souligne le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Milliard. « C’est une situation exceptionnelle qui demande une réponse exceptionnelle. La stratégie du caribou est une urgence, mais en même temps, entre deux urgences, il faut choisir la plus urgente. Pour moi, c’est de s’occuper des enjeux de la destruction de plusieurs hectares de forêt au Québec. »

Selon lui, « le timing n’est pas idéal en ce moment » pour la présentation de la stratégie de protection du caribou. Il ajoute du même souffle que tout report devrait être limité dans le temps. « Les mesures pour réfléchir à la gestion des forêts pourraient être retardées de quelques semaines, mais ça ne peut pas être retardé de quelques années », fait-il valoir.

Même son de cloche du côté de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord. « On comprendrait que le gouvernement reporte, parce que ce qui compte présentement, c’est la crise et la protection des citoyens », explique la présidente-directrice générale de l’organisme, Sandra Rossignol. Elle estime d’ailleurs qu’une évaluation des répercussions des feux sur l’industrie forestière serait bien accueillie dans des régions comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et l’Abitibi-Témiscamingue.

« C’est la prérogative du gouvernement de déterminer à quel moment il dévoilera la stratégie de protection du caribou », a pour sa part indiqué le Conseil de l’industrie forestière du Québec, par courriel. Produits forestiers Résolu n’a pas non plus souhaité commenter le dossier.

Habitats brûlés

La Société pour la nature et les parcs du Québec s’oppose pour sa part au report de la présentation. « La stratégie ne sera pas immédiatement effective. Il y aura une période de consultation, et le ministère aura tout le loisir de faire les adaptations nécessaires en lien avec les feux », fait valoir le directeur de la conservation de l’organisme, Pier-Olivier Boudreault.

Les feux de forêt frappent par ailleurs des habitats importants pour le caribou, a-t-il constaté. C’est le cas de zones situées dans le secteur du réservoir Pipmuacan, où les Innus souhaitent implanter une aire protégée pour préserver les dernières forêts propices au cervidé. D’autres feux détruisent notamment des écosystèmes dans la zone des montagnes Blanches, au nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les feux de forêt ont toujours existé dans l’habitat du caribou. Mais ceux de cette année, d’une ampleur sans précédent, brûlent certains des derniers massifs forestiers disponibles pour assurer la survie de cette espèce en déclin. Et leurs effets s’ajoutent aux perturbations provoquées par les coupes industrielles, les chemins forestiers et l’activité minière, souligne M. Boudreault.

En 2019, le gouvernement avait décidé de reporter à 2022 la présentation de sa stratégie. En 2021, il a finalement décidé de nommer une « commission indépendante » pour mener des consultations régionales. Face à l’éventualité d’une intervention du fédéral, il a finalement promis un plan de sauvetage pour cette année.