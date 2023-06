Le feu de forêt de Shelburne, en Nouvelle-Écosse, est «contenu»

Les responsables des urgences dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse affirment que le gigantesque incendie de forêt qui fait rage dans le comté de Shelburne est pour l’instant « contenu », mais non maîtrisé, 11 jours après sa naissance près du lac Barrington.

Le ministère provincial des Ressources naturelles a précisé que l’incendie — le plus important jamais enregistré dans cette province — n’était pas susceptible de se déplacer tant que les conditions fraîches et humides persisteraient dans cette région.

À son apogée, cet incendie couvrait environ 230 kilomètres carrés dans le comté de Shelburne, a indiqué le ministère, qui a donc réduit son bilan, grâce à de récents relevés aériens plus précis.

Le gigantesque feu de forêt, qui a éclaté le 27 mai, a détruit une soixantaine de maisons ou chalets et 150 autres bâtiments, mais il n’a pas bougé depuis samedi. Environ 6700 personnes ont été évacuées de leur maison, soit environ la moitié de la population du comté de Shelburne.

À compter de mercredi, les résidants du comté de Shelburne qui avaient dû quitter leur domicile sont maintenant invités à contacter la municipalité pour prendre un rendez-vous afin de s’informer de l’état de leur propriété.

Pluie providentielle

Cet immense incendie, s’il est actuellement « contenu », n’est toutefois pas maîtrisé. Les équipes de pompiers continuent d’éteindre les « points chauds » même si la région a été détrempée par une centaine de millimètres de pluie depuis vendredi dernier — soit à peu près autant que la moyenne sur un mois. Sur le terrain, le feu est combattu par 130 sapeurs-pompiers du ministère et 40 pompiers volontaires et municipaux.

Plus tôt cette semaine, une équipe de récupération de six membres de l’Alberta est arrivée dans le comté de Shelburne pour aider les évaluateurs provinciaux à inspecter les propriétés et les infrastructures détruites et endommagées. L’équipe a été appelée parce qu’elle possède une vaste expérience des incendies de forêt beaucoup plus importants en Alberta.

Dave Rockwood, porte-parole du ministère provincial des Ressources naturelles, a indiqué que l’incendie n’avait pas pris de l’ampleur depuis samedi, mais il a ajouté que les pluies récentes n’étaient pas suffisantes pour imbiber le sol et éteindre les braises qui couvent.

Dans la banlieue d’Halifax, un autre incendie de forêt qui avait éclaté le 28 mai a été en grande partie contenu samedi dernier. Il a détruit 150 maisons et forcé environ 16 000 personnes à fuir la zone au nord-ouest du centre-ville. Environ 4000 personnes attendaient mercredi de rentrer chez elles dans la région d’Halifax.