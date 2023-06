Les insectes tiennent-ils le coup? Un projet est lancé dans dix parcs nationaux.

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Bestioles volantes, gare aux filets de moustiquaire ! Une grande campagne de piégeage d’insectes s’apprête à être lancée dans les parcs nationaux de l’est du Canada. À terme, les données récoltées permettront de savoir s’il y a bel et bien un déclin généralisé des populations d’insectes.

D’ici les prochains jours, des pièges à insectes volants seront déployés dans chacun des dix parcs fédéraux de l’est du pays — dont ceux, au Québec, de la Mauricie, de l’Archipel-de-Mingan et de Forillon. Les prises ailées seront comparées à celles capturées en 2013 sur les mêmes sites.

« Mettre les données à jour, tous les cinq ou les dix ans, c’est précieux, parce que ça nous indique ce qui se passe à long terme », souligne l’entomologiste Christian Hébert, un scientifique du Centre de foresterie des Laurentides (Ressources naturelles Canada), qui pilote le projet.

L’été dernier, Le Devoir rendait compte des résultats obtenus par M. Hébert suggérant le déclin de populations d’insectes au Québec. Dans le parc des Grands-Jardins, par exemple, le chercheur relevait une dégringolade de l’ordre de 60 % du nombre de coléoptères volants en l’espace de 20 ans.

Ce reportage est tombé sous les yeux de Daniel Sigouin, un écologiste au parc national de Forillon. Ce fut « la bougie d’allumage » qui l’incita à approcher M. Hébert pour réaliser un projet dans le parc gaspésien. L’entomologiste fut évidemment enchanté par la proposition. Les deux hommes se mirent à collaborer l’automne dernier.

La beauté de l’affaire, c’est qu’ils ne partaient pas de zéro. Il y a une dizaine d’années, des pièges à arthropodes avaient été posés dans tous les parcs nationaux du Canada, dont celui de Forillon, à la demande d’une équipe de l’Université de Guelph. Celle-ci bâtissait une grande base de données génétiques. Reproduire l’exercice permettrait de faire un nouvel état des lieux, dix ans plus tard.

Un oeil sur la biodiversité

En fait, pourquoi se contenter de revoir Forillon ? « On s’est mis à penser un peu plus grand, raconte M. Sigouin. J’ai contacté mes collègues du Québec et des maritimes. L’ensemble des parcs a décidé d’embarquer dans le projet pour refaire l’échantillonnage. »

La nouvelle mouture du projet réemploie donc le même protocole qu’en 2013 et se déploie sur les mêmes sites. Des pièges de type « malaise », composés de grands filets, sont installés ces jours-ci. Chaque semaine de l’été, des employés des parcs vont récolter les bocaux d’éthanol où tombent les spécimens.

« Dans un premier temps, la chose qu’on a jugée la plus importante, c’est d’acquérir les échantillons », dit M. Hébert. Ce projet, qui s’est mis en place très rapidement, fonctionne avec « un minium de ressources ». Le chercheur espère maintenant trouver du financement pour, dans un second temps, faire le tri et le décompte des insectes capturés — une tâche évidemment fastidieuse.

L’évolution des populations de certains groupes témoins permettra d’évaluer, de manière plus globale, les tendances en ce qui concerne l’entomofaune. Les scientifiques aimeraient aussi analyser les fragments de matériel génétique dans les bocaux d’éthanol pour dresser la liste des espèces en présence.

Car le nombre total d’insectes est une chose ; leur diversité en est une autre. M. Sigouin se rappelle d’ailleurs avoir été impressionné par la panoplie d’arthropodes relevée dans son parc en 2013: environ 4000 espèces différentes, dont seulement 657 qui avaient déjà nommées par les taxonomistes. « Le projet nous avait permis de déceler l’une des plus grandes diversités d’arthropodes au pays », dit-il. Cette richesse se maintient-elle ?

Retour à Anticosti

M. Hébert n’a pas encore achevé les analyses nécessaires pour savoir si les populations d’insectes sont en déclin dans le parc de la Jacques-Cartier, où Le Devoir l’avait accompagné en juillet dernier. Cela devrait venir sous peu. En parallèle, il lance d’autres projets sur le terrain.

En plus des parcs fédéraux, il ciblera cet été l’île d’Anticosti. L’entomologiste avait posé des pièges là-bas au début de sa carrière, en 1993. La nouvelle ronde permettra d’établir une comparaison, 30 ans plus tard. « C’est fantastique », s’enthousiasme le chercheur, qui souhaite léguer un système pérenne de suivi de la diversité entomologique avant de partir à la retraite.

Deux membres de son équipe se rendront donc sur Anticosti vers la mi-juin pour installer des pièges. Ce sont ensuite des employés du ministère de l’Environnement du Québec et de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) qui prélèveront les insectes chaque semaine, au fil de l’été.

Pour l’instant, il est difficile d’expliquer les causes exactes d’un potentiel déclin généralisé des insectes au Québec. La destruction des habitats, l’utilisation de pesticides et le réchauffement climatique contribuent probablement au problème. Faire le portrait des grandes tendances permettra d’en comprendre le moteur principal, espèrent les chercheurs.



