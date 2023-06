Les feux de forêts au Québec, en cartes et en chiffres

La saison de feux de forêt débute à toute allure au Québec. La superficie affectée est déjà dix fois plus grande en date de lundi que le total annuel des dix dernières années. La fumée se propage sur l’ensemble de la province et dégrade la qualité de l’air. Survol de la situation en cartes et en graphique.

Au Québec, le début de la saison des feux de forêt est véritablement exceptionnel. En date de lundi, environ 160 000 hectares avaient été « affectés » par les feux de forêt au sud du 51e parallèle, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). À pareille date, dans la dernière décennie, on rapportait en moyenne moins de 250 hectares affectés.

En fait, la saison part sur de tels chapeaux de roue que, déjà, le bilan de la jeune année est dix fois plus élevé que la moyenne de la superficie affectée dans l’ensemble de la saison (15 815 hectares) de 2013 à 2022. Il faut souligner que la moyenne annuelle des superficies affectées varie énormément au fil des ans (95 000 hectares par année de 1999 à 2008, 34 000 hectares par année de 2008 à 2017).

Plus de 150 feux de forêt faisaient rage au sud du 51e parallèle du Québec, lundi après-midi. Depuis le début de la saison 2023, ce sont plus de 400 incendies qui ont été répertoriés dans la province : deux fois plus que le bilan moyen des 10 dernières années, à pareille date. Avec les changements climatiques, le nombre de grands feux de forêt va considérablement augmenter au pays. Les conditions plus chaudes et plus sèches vont notamment allonger la saison propice aux feux.

Crédit : Système canadien d’information sur les feux de végétation, Ressources naturelles Canada

Après plusieurs journées mouvementées, les risques de feux de forêt sont toujours à leur comble. Dans la moitié ouest du Québec, ils étaient considérés « extrêmes » par les autorités québécoises, lundi. Les feux supplémentaires qui pourraient s’y déclencher seraient donc de forte intensité et à propagation rapide. Très difficiles à arrêter, ces brasiers ne pourraient être contrôlés que sur leurs flancs, et non de manière frontale.

Crédit : Système canadien d’information sur les feux de végétation, Ressources naturelles Canada

Les brasiers du Québec génèrent des panaches de fumée visibles depuis l’espace. Sur cette image, prise dimanche par le satellite Terra de la NASA, on voit clairement la fumée de feux au nord-est du lac Saint-Jean et à l’ouest du lac Mistassini.

Crédits : Worldview NASA

La fumée des feux de forêt réduit la qualité de l’air dans la plupart des régions du sud du Québec. Cette carte, produite par une équipe de l’Université de la Colombie-Britannique, illustre la concentration de particules fines de moins de 2,5 micromètres (PM2,5) qu’on retrouvait au niveau du sol, lundi matin. N’est représentée que la pollution produite par les feux de forêt. La concentration dans les régions les plus affectées (en brun) s’élève à plus de dix fois la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé pour une exposition quotidienne, qui est 15 µg/m3.

Crédits : Firesmoke, Weather Forecast Research Team, Université de la Colombie-Britannique