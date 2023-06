La moitié du village de Chapais a été évacuée à cause d’un feu de forêt

Une équipe de gestion des feux majeurs de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) était attendue en milieu d’après-midi, jeudi, à Chapais, où la moitié de la population de cette petite municipalité du Nord-du-Québec a dû être évacuée en raison d’un incendie de forêt.

« Le feu n’a pas été maîtrisé encore, il est toujours hors de contrôle. Il n’a pas cependant progressé davantage, donc ça demeure quand même une bonne nouvelle », a déclaré la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, en point de presse vers 13 h 00.

Les experts de la SOPFEU, a-t-elle poursuivi, seront en mesure de déterminer la progression prévisible du brasier « et ça va nous permettre de vraiment savoir un peu plus comment ça va se dérouler dans les prochains jours, à quel moment les gens vont pouvoir regagner leur domicile ».

Quelque 500 résidences regroupant environ 800 citoyens de la localité, soit près de la moitié de la population locale, ont été évacuées. Ces évacuations étaient volontaires dans certains cas, mais obligatoires dans d’autres, le feu s’approchant à 100 mètres, parfois à 50 mètres de certaines d’entre elles.

Aucun dommage matériel n’est rapporté pour l’instant, mais il n’est pas impossible que l’eau larguée par les avions-citernes ait touché certaines résidences.

Origine suspecte ?

La jeune mairesse, élue à l’âge de 21 ans en 2021, a précisé que la Sûreté du Québec a dépêché des renforts de Roberval, de Saint-Félicien et de Dolbeau et que des enquêteurs se penchent sur la possibilité que l’incendie, qui s’étendait sur un peu moins de 1400 hectares à la mi-journée jeudi, soit d’origine suspecte.

À Québec, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a dit être préoccupé, et pas seulement par la situation à Chapais. « C’est préoccupant quand on voit ces feux un peu partout sur le territoire », a-t-il dit.

« On est aux aguets et on espère même un peu de pluie », a-t-il ajouté.

Une douzaine de feux de forêt

Un deuxième incendie d’environ 500 hectares, au nord de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, échappe à tout contrôle, mais n’a pas entraîné d’évacuations. Là aussi des avions-citernes livrent une lutte acharnée aux éléments ravageurs.

La SOPFEU est aux prises avec une douzaine de feux de forêt à travers la province et rapporte que la situation s’est améliorée au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où deux d’entre eux sont considérés comme étant maîtrisés et une troisième est contenu.

Pannes causées par la surchauffe

Ces incendies ont des conséquences à travers la province alors qu’Hydro-Québec a signalé jeudi que plus de 250 000 de ses clients ont été privés d’électricité, surtout dans les régions de Montréal, la Montérégie, Laurentides, Lanaudière, Québec et Laval.

Le compte Twitter de la société d’État explique que « la situation est liée aux feux de forêt dans la région de la Côte-Nord » et qu’elle est privée de deux lignes de transport pour cette raison. On y précise toutefois que les installations ne sont pas endommagées, mais que « la fumée et la chaleur ont déclenché des mécanismes de protection sur le réseau » et que « la reprise du courant se fait de façon progressive ».

Éviter les déplacements en forêt

Le gouvernement du Québec a émis, jeudi matin, un avis préventif concernant les risques de feux de forêt et sollicite la collaboration de toute la population.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, de même que le ministère de la Sécurité publique, demandent aux Québécois d’éviter ou de restreindre au maximum leurs déplacements en forêt au cours des prochains jours, en raison de l’indice d’inflammabilité extrême et des incendies préoccupants en cours à certains endroits du Québec.

Cette recommandation, faite de concert avec la SOPFEU, vise l’ensemble des régions du Québec. Non seulement vise-t-elle à diminuer les risques d’incendie, mais aussi à faciliter les opérations de la SOPFEU.

Déjà, depuis quelques jours, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sur tout le territoire québécois.