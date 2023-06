Des écologistes déposent une plainte contre Énergir

Des groupes écologistes affirment avoir déposé mercredi une plainte à l’Office de la protection du consommateur pour demander une enquête sur certaines pratiques du distributeur gazier Énergir. Ils considèrent que celui-ci fait des « représentations fausses ou trompeuses » de l’un de ses produits, le gaz naturel renouvelable (GNR).

Le coeur de la plainte repose sur le fait qu’Énergir propose à ses clients de « consommer » du GNR, alors que ce gaz d’origine renouvelable est mélangé dans l’ensemble du réseau de distribution. Les clients intéressés peuvent, par conviction environnementale, payer un surplus pour acheter du GNR, mais, en réalité, ils reçoivent le même mélange à forte teneur en gaz naturel d’origine fossile que le reste des abonnés.

Selon les plaignants de la coalition Sortons le gaz ! — parmi lesquels on trouve Greenpeace, Équiterre et l’Association québécoise des médecins pour l’environnement —, Énergir présente des informations qui « portent à confusion », qui « passent sous silence des faits importants » et qui « déforment le sens de l’information quant à la possibilité de consommer distinctement du GNR ».

Énergir ne s’est jamais cachée de la manière dont elle distribue son GNR. Son site Web l’explique d’ailleurs clairement. Mardi, avant le dépôt de la plainte, l’entreprise soulignait que ce modèle de distribution était reconnu par les autorités compétentes. « En attaquant les énergies renouvelables, [certains groupes écologistes] vont à l’encontre même de leur raison d’être », dénonçait Stéphanie Trudeau, une membre de la haute direction d’Énergir.

Au chapitre de l’effet de serre, il importe peu de savoir où est brûlé le GNR. Le distributeur gazier fait vérifier son approvisionnement en GNR par le Bureau de normalisation du Québec, qui confirme que les volumes injectés dans le réseau recoupent ceux vendus aux clients. Le bilan des achats et des ventes est également déposé à la Régie de l’énergie du Québec pour inspection.

Les plaignants reconnaissent qu’Énergir affirme publiquement que ses acheteurs de GNR reçoivent, en pratique, le même mélange gazeux que les autres. « Cette réalité n’est toutefois révélée qu’à de rares occasions et ne fait pas l’objet de nuances dans [les] autres représentations […] » de l’entreprise gazière, écrivent-ils dans la plainte. Selon eux, il faut juger de l’impression suscitée « chez le consommateur crédule et inexpérimenté ».

Invoquant la Loi sur la protection du consommateur, les plaignants accusent notamment Énergir de faussement « attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier », de « prétendre qu’un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier » et de « passer sous silence un fait important ».

Le GNR est composé d’exactement la même molécule — le méthane (CH 4 ) — que le gaz naturel d’origine fossile. Issu de résidus organiques, tels que les déchets compostables et le lisier animal, il s’inscrit dans un « cycle court » du carbone. Puisque d’autres plantes vont vite remplacer celles qui ont rendu possible sa production, le GNR est considéré comme une énergie à faible empreinte carbone.

L’an dernier, le GNR ne représentait qu’environ 1 % du gaz naturel distribué au Québec. Cette fraction sera appelée à augmenter dans les prochaines années. La réglementation québécoise impose qu’en 2030, au moins 10 % du gaz naturel distribué dans la province soit de source renouvelable. Rappelons que, pour sa part, le gaz fossile vendu au Québec, importé de l’Ouest canadien et des États-Unis, est en grande partie issu d’exploitations utilisant la fracturation hydraulique, une technologie interdite ici.