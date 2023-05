Le projet Bay du Nord est mis sur pause

La pétrolière Equinor reporte sa décision d’aller de l’avant, ou non, avec le mégaprojet pétrolier Bay du Nord. L’entreprise, qui a obtenu le feu vert du gouvernement Trudeau l’an dernier, pourrait exploiter près d’un milliard de barils de pétrole en eaux profondes, au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans un communiqué publié mercredi, la multinationale norvégienne a fait savoir que les conditions du marché ont fait grimper le coût de cet ambitieux projet d’exploitation pétrolière en milieu marin, et ce, « dans de nombreux aspects du développement ».

Si elle va de l’avant, Equinor souhaite forer jusqu’à 60 puits d’exploitation sur une période de 30 ans, tout en poursuivant les forages exploratoires, dans une zone située à 470 kilomètres des côtes canadiennes et à plus de 1000 mètres de profondeur.

Le projet pétrolier Bay du Nord résulte en effet de différents forages qui ont mené à des découvertes de pétrole sous les fonds marins. Au moment de l’approbation du projet l’an dernier par le gouvernement Trudeau, on évoquait essentiellement un potentiel de 300 millions de barils exploités sur une période d’environ 30 ans.

L’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a toutefois confirmé plus tôt cette année une « découverte significative » de 385 millions de barils qui, combinée aux autres découvertes du secteur, porterait le potentiel à 979 millions de barils de pétrole.

Sierra Club Canada et Greenpeace ont salué mercredi le report du projet Bay du Nord. Le porte-parole de Greenpeace y voit « une excellente nouvelle » et souligne qu’« il n’y a pas de place pour de nouveaux projets d’énergies fossiles si on veut respecter l’Accord de Paris ».

Risques de déversements

Les experts de Pêches et Océans Canada ont par ailleurs mis en garde contre les risques d’un déversement de pétrole brut dans leur analyse de l’étude d’impact du promoteur. Dans ce document, daté de janvier 2022, le ministère réfute les prétentions d’Equinor, qui affirmait dans son étude d’impact que le risque d’un déversement est « extrêmement faible ». « Si 40 puits sont forés en 30 ans, la probabilité d’un déversement extrêmement important est de 16 % », écrivent les experts fédéraux.

Le rapport final de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada concluait pour sa part que « compte tenu de la mise en oeuvre des mesures d’atténuation, l’Agence conclut que le projet d’exploitation de Bay du Nord n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ».

L’évaluation a néanmoins mis en lumière plusieurs questions environnementales. Le projet d’Equinor se situe dans une « zone d’importance écologique et biologique de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique », mais aussi dans des « écosystèmes marins vulnérables ».

L’approbation du projet est par ailleurs contestée devant les tribunaux par la Fondation Sierra Club Canada et Équiterre, un organisme cofondé par Steven Guilbeault.

Le projet Bay du Nord est très attendu à Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement provincial souhaite en effet doubler la production en mer après 2030. Elle atteindrait alors 650 000 barils par jour, soit un potentiel de plus de 237 millions de barils par année. En partenariat avec le gouvernement Trudeau, des appels d’offres pour de nouveaux permis d’exploration ont d’ailleurs été lancés au cours des derniers mois.

Plus de détails à venir.