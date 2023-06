Trois-Rivières au coeur de la transition énergétique

Ce texte fait partie du cahier spécial Énergies

Depuis deux ans, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et l’Institut national de recherche scientifique (INRS) sont unis au sein d’un partenariat original appelé l’Unité mixte de recherche (UMR) sur les matériaux et les technologies de la transition énergétique. Une unité qui se retrouve en plein coeur de la « Vallée de la transition énergétique » officialisée lundi dernier.

« On travaille à améliorer les batteries, la production d’hydrogène vert et les matériaux », dit François Allard, professeur à l’INRS Énergie Matériaux Télécommunications et désormais attaché à l’UMR. Bref, tout ce qui favorise la transition énergétique les intéresse.

Installé à Trois-Rivières depuis 14 mois, François Allard a affecté deux étudiants à ses travaux de modélisation numérique de batterie, une technologie qui vise à accélérer la recherche pour obtenir de meilleures batteries lithium-ion. Il fait également de nombreuses démarches auprès d’industriels et de recycleurs de batteries.

Le mot-clé qui donne leur cohérence à tous ces efforts, c’est « circularité ». Par définition, l’économie circulaire, c’est le contraire de l’économie linéaire : extraction, production, consommation, rejet. « Si on parvient à transformer des résidus industriels en intrants, c’est-à-dire en matériaux pour la fabrication de composantes de batteries lithium-ion, on introduit de la circularité dans l’économie », dit le chercheur, qui travaille également sur des technologies d’électrolyse de l’eau qui utiliseront la chaleur qui se perd dans les usines. « Cette chaleur peut servir à rentabiliser la production d’hydrogène. »

Même si l’UMR INRS-UQTR n’a pas encore soufflé ses deux bougies, il peut déjà se vanter de quelques avancées concrètes dans le domaine des piles à combustible à hydrogène, une technologie essentielle au transport lourd routier, ferroviaire ou maritime, où les batteries électrochimiques sont insuffisantes. « Ma collègue Samaneh Shahgaldi de l’UQTR a trouvé le moyen de remplacer le polymère de certaines membranes par de la cellulose de bois. »

Des chercheurs complémentaires

L’UMR réunit actuellement cinq chercheurs. Les deux de l’INRS sont François Allard et Éric Peterson, spécialiste de la valorisation de la biomasse. Du côté de l’UQTR, ils sont trois, qui oeuvrent dans le calcul théorique pour la découverte de nouveaux matériaux (Gabriel Antonius), le développement de systèmes photocatalytiques (Mihaela Cibian) et les nouveaux matériaux pour les piles à combustible et les électrolyseurs (Samaneh Shahgaldi). « Nous embauchons actuellement un sixième membre de l’Unité qui viendra de l’INRS », dit Simon Barnabé, codirecteur de l’Institut d’innovation en écomatériaux, écoproduits et écoénergies (I2E3) de l’UQTR, qui a travaillé au comité de création de l’UMR.

Les chercheurs sont choisis pour se compléter et développer des collaborations. Grâce à ses compétences en électrochimie et en développement de batteries, François Allard a des projets avec ses trois collègues de l’UQTR. Éric Peterson, arrivé plus récemment, s’est intégré au laboratoire de Simon Barnabé.

La biotechnologie, explique ce dernier, est un aspect important de la transition énergétique, parce que l’objectif, c’est de réduire les GES, et que cela suppose de fabriquer des sources d’énergie, des produits et des matériaux qui font appel aux résidus domestiques, aux algues ou aux insectes. Le gaz naturel renouvelable, appelé biométhane, en est l’exemple le plus connu, mais ce n’est pas le seul. « Le cas typique serait celui d’un fabricant de produits nettoyants faits à partir de produits d’origine fossile. On peut obtenir le même produit en faisant se reproduire un micro-organisme dans les eaux usées. »

Un cadeau du ciel

François Allard insiste sur le fait que l’UMR a voulu que sa production scientifique concorde avec les besoins de la région (voir l’encadré). « C’était très important pour nous de coller à la demande locale. »

Car l’UMR s’inscrit clairement dans un projet de développement et de transition énergétique où Trois-Rivières compte jouer un rôle de premier plan. « Nous voulons faire en sorte que les composantes des technologies visées soient d’origine québécoise, dit Simon Barnabé. Ultimement, on veut pouvoir concevoir de nouvelles générations de batteries, de piles à combustible ou d’électrolyseurs. »

Pour l’UQTR, l’UMR est un « cadeau du ciel », selon Simon Barnabé, qui explique que la concurrence est féroce entre les facultés qui se disputent les budgets de recherche et de recrutement. « L’UMR nous libère de cette contrainte, parce que l’INRS place du monde chez nous sans que ça coûte un sou à l’Université. De cette façon, nous augmentons notre capacité de recherche sur des thèmes propres à ce qui se passe chez nous. »

La collaboration et la coopération vont de soi à l’UMR puisque les chercheurs de l’INRS n’ont pas leur propre laboratoire. Ils travaillent à leurs propres recherches dans les laboratoires de leurs collègues de l’UQTR. « L’arrivée d’un nouveau prof, ça apporte une dynamique nouvelle, de nouveaux conseils, de nouveaux étudiants de maîtrise et de doctorat de différentes nationalités qui se parlent et se suivent tout au long de leurs études et pour toute la vie. »

Bienvenue dans la Vallée de la transition énergétique C’est accompagné d’une demi-douzaine de ministres et de députés que le premier ministre François Legault s’est déplacé lundi dernier à Bécancour pour annoncer en grande pompe la création de la « Zone d’innovation de la Vallée de la transition énergétique ». Cette désignation officielle, la troisième du genre au Québec après la ZI Sherbrooke Quantique et la ZI Technum Québec, viendra légitimer tout le travail réalisé dans la région depuis des années, en plus d’assurer un soutien officiel pour tout ce qui concerne le démarchage et le financement de projets. Les trois secteurs d’activité de l’UMR INRS-UQTR correspondent exactement à ceux identifiés par la « Vallée de la transition énergétique » (VTE). Créé en 2022, cet OBNL intermunicipal et interrégional, qui regroupe les villes de Shawinigan, de Trois-Rivières et de Bécancour ainsi que les régions de la Mauricie et du Coeur-du-Québec, vise à accélérer le développement de la filière batterie-hydrogène-écomatériaux. Depuis quelques années, les deux régions s’orientent vers une spécialisation accrue dans la transition énergétique. Dans un phase préalable au développement d’une batterie 100 % québécoise, Bécancour est en train d’attirer un certain nombre de gros acteurs autour de la fabrication de composantes (anodes et cathodes) : GM-Posco Chemical, Nemaska Lithium, Nouveau Monde Graphite, BASF. Du côté de Shawinigan, on met davantage l’accent sur les utilisateurs avec Taiga (motoneiges et motomarines électriques), Kongsberg Automotive (systèmes électriques de véhicules), AddÉnergie (bornes de recharge), Movex Innovation (chariots électriques), Elmec (bornes de recharge et robots agricoles). L’Université Concordia vient par ailleurs d’annoncer l’installation d’une antenne de recherche sur les batteries à Shawinigan en collaboration avec le cégep local (lire texte en page D 7). « Quant à Trois-Rivières, c’est le pôle de recherche avec l’UQTR, avec un accent sur l’hydrogène », explique François Allard, professeur à l’INRS et membre de l’UMR. « L’UMR INRS-UQTR vise à jouer le rôle de catalyseur dans cette transition énergétique. »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.