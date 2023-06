Concordia à la tête d’un vaste programme pour électrifier les villes

Ce texte fait partie du cahier spécial Énergies

À la fin avril, le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada a octroyé une subvention de plus de 123 millions de dollars sur sept ans à l’Université Concordia pour son projet Électrifier la société : pour des collectivités décarbonées et résilientes. Les fonds seront investis dans une multitude de projets de recherche et d’initiatives appliquées visant à accélérer l’électrification et la décarbonation des villes canadiennes.

« Si on veut vraiment faire quelque chose pour le climat, il faut aller plus vite », croit Ursula Eicker, professeure au Département de génie du bâtiment, civil et environnemental à l’Université Concordia et titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes.

« On veut aller du développement de la technologie jusqu’à l’implantation dans des quartiers, ajoute-t-elle. On veut dépasser les projets pilotes qui ne sont faits qu’une fois, on veut faire des concepts pour des communautés qui peuvent s’appliquer un peu partout au Canada. Le but, c’est de changer la manière dont on utilise l’énergie dans la ville. »

Les projets financés seront articulés autour de trois axes : le milieu bâti, les systèmes énergétiques et les transports collectifs, ainsi que la gouvernance axée sur l’équité sociale et la participation citoyenne. Selon Ursula Eicker, la priorité sera donnée aux projets qui permettront d’appliquer de nouvelles technologies ou méthodologies dans des milieux concrets, des écoquartiers aux villes en passant par des initiatives du secteur privé.

L’Université Concordia pourra s’appuyer sur un partenariat avec l’Université de Calgary, l’Université métropolitaine de Toronto et l’Université Dalhousie, qui se démarquent respectivement dans les domaines de la cybersécurité, du bâtiment et dans la filière des batteries. Une multitude de partenaires du milieu universitaire et du secteur privé se sont déjà joints à l’initiative, tels que Polytechnique Montréal, l’Université Carleton, Indigenous Clean Energy, Power Corporation du Canada, Nouveau Monde Graphite, ou encore les villes de Shawinigan, de Varennes, d’Halifax et de Calgary. Et la liste pourrait s’allonger.

« On invite les partenaires, les entreprises, les OBNL, les associations qui veulent échanger sur la façon dont on veut habiter la ville », dit Ursula Eicker, qui insiste sur l’aspect collaboratif de l’initiative. La fin du programme coïncidera avec la prochaine cible du gouvernement du Canada, lequel s’est engagé à réduire de 40 à 45 % les émissions de gaz à effet de serre sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Le pays s’est également engagé à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Des écoquartiersaux batteries lithium-ion

Les laboratoires de Karim Zaghib, professeur au Département de génie chimique et des matériaux à l’Université Concordia, pourraient rayonner encore davantage avec la subvention d’Apogée Canada, qui s’ajoute aux investissements du gouvernement du Québec pour développer la filière des batteries lithium-ion. Karim Zaghib se spécialise dans la fabrication de cellules, d’anodes et de cathodes, et il est considéré comme l’un des architectes de la filière des batteries nécessaires aux véhicules électriques.

« Il y a tout un écosystème au Québec et en Ontario pour accélérer la chaîne d’approvisionnement des matériaux critiques, la transformation, l’économie circulaire, dit-il avec enthousiasme. On parle de l’électrification de la société, c’est un projet rassembleur de société ! »

Outre la filière de la batterie, la subvention de 123 millions financera une panoplie de projets. L’équipe de l’Université Concordia souhaite notamment contribuer au projet de l’écoquartier Namur-Hippodrome mené par la Ville de Montréal, qui vise à transformer cet espace en un milieu de vie carboneutre axé sur le transport actif et collectif, avec la présence de grands espaces verts. À Lévis, un projet permettrait également d’améliorer l’enveloppe d’un bâtiment, d’intégrer plus de sources d’énergie renouvelable et d’installer des bornes de recharge pour les voitures électriques, en collaboration avec un promoteur immobilier. De la même façon, un autre projet vise à optimiser la gestion d’un site photovoltaïque en collaboration avec un organisme autochtone.

Les fonds seront distribués à diverses initiatives selon des appels de projets, explique Ursula Eicker. « On veut aller assez vite, dit-elle. On ne veut pas attendre une année pour avoir une gouvernance parfaite, avant de commencer à faire de la recherche ! » Le premier appel d’offres aura lieu cet été, pour des projets qui commenceront dès le mois de septembre.

Un campus pour la transition à Shawinigan Dans la foulée de la subvention d’Apogée Canada, l’Université Concordia a annoncé, en mai, l’inauguration du projet d’un nouveau campus consacré à la transition énergétique à Shawinigan. Le projet sera fait en collaboration avec le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) du Cégep de Shawinigan et la Ville de Shawinigan. Le nouveau campus de l’Université Concordia accueillera des chercheurs et des étudiants qui s’intéresseront notamment au stockage énergétique, l’électrification des transports, l’intelligence artificielle, le génie logiciel et la cybersécurité. La construction du nouveau campus devrait se faire sur l’avenue de la Transmission, sur un ancien site industriel.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.