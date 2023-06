Lorsque les rejets thermiques deviennent des gisements

Ce texte fait partie du cahier spécial Énergies

QScale et Énergir Développement s’allient pour économiser l’équivalent de la consommation de plus de 15 000 maisons.

On parle de plus en plus d’économie circulaire, soit de prendre des rejets d’entreprises et d’en faire des ressources pour d’autres. Mais le rêve est rarement devenu réalité. Or, c’est en train de se concrétiser chez QScale, grâce à la collaboration d’Énergir Développement.

Récupérer suffisamment de chaleur pour produire environ 96 mégawatts, soit l’équivalent de la consommation de plus de 15 000 foyers québécois, qui pourront être distribués par des boucles énergétiques : c’est l’objectif de QScale, une entreprise québécoise de centres de traitement informatique écoresponsables, avec son campus Q01 implanté à Lévis en collaboration avec Énergir, un distributeur et producteur d’énergie.

« Dans un centre de traitement de données, les ordinateurs très puissants doivent être refroidis à l’eau et cette eau se récupère très bien pour ensuite être utilisée pour chauffer un bâtiment », affirme Vincent Thibault, vice-président exécutif stratégie et ESG chez QScale.

D’ailleurs, QScale a annoncé récemment que le premier client à venir s’installer dans la phase 1 du campus Q01 est Hewlett Packard Enterprise (HPE), une multinationale qui a développé le superordinateur le plus rapide au monde. On prévoit que la récupération de chaleur pourra y être fonctionnelle en 2024 si des débouchés sont trouvés dans les temps. En d’autres termes, si des entreprises s’installent dans la périphérie afin d’utiliser cette chaleur.

Emplacement stratégique

QScale n’a pas choisi par hasard cet emplacement de Lévis pour construire son campus. Il est à proximité de plusieurs entreprises industrielles et de 100 hectares de terres agricoles. Parce que si l’entreprise a beaucoup de chaleur à donner, encore faut-il qu’elle trouve des entreprises preneuses.

« Nous ciblons particulièrement des projets en agroalimentaire, comme des serres, de l’aquaculture et de la production de protéines à base d’insectes, parce que ce secteur a besoin de chaleur à grande échelle, explique Vincent Thibault. De plus, ces entreprises permettent de produire des aliments locaux, donc de réduire les gaz à effet de serre liés au transport des marchandises. »

Énergir a déjà réalisé les études de préfaisabilité et a confirmé la viabilité techno-économique du projet, en plus d’en assurer la mise en oeuvre, de la conception à l’opération. Énergir aide aussi QScale à trouver des clients pour consommer la chaleur récupérée.

« Nous voulons aider nos clients à se décarboner en utilisant de la chaleur carboneutre », explique Jean-François Jaimes, directeur exécutif du développement, de l’énergie renouvelable et du GNL (gaz naturel liquéfié) chez Énergir.

Déjà, un client qu’on ne peut nommer a été ciblé pour s’installer sur le site et utiliser la chaleur récupérée chez HPE. « Avec le soutien du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, nous réalisons une étude de faisabilité spécifique pour ce client afin d’évaluer le concept avec l’ingénierie préliminaire et les coûts », indique M. Jaimes.

Énergir a déjà de l’expérience dans le domaine des boucles de chauffage, puisque sa filière chaleur et climatisation urbaine (CCU) exploite depuis plus de 60 ans la centrale thermique de Montréal qui alimente plus du tiers du centre-ville.

« Il y a encore beaucoup de potentiel à développer en matière de récupération de chaleur et notre projet avec QScale s’inscrit dans une démarche plus large, précise Jean-François Jaimes. Nous voulons réaliser plusieurs autres projets du genre. »

D’autres initiatives de décarbonation chez Énergir Énergir réalise plusieurs initiatives de décarbonation. En avril, l’entreprise annonçait qu’elle s’engageait à ce que tout nouveau raccordement à son réseau, qu’il soit résidentiel, commercial ou institutionnel, consomme une énergie 100 % renouvelable. Les nouveaux clients pourront opter pour le mode 70 % électricité et 30 % gaz naturel renouvelable (GNR), ou pour le mode 100 % GNR. Le GNR est produit dans des usines de biométhanisation, à partir de déchets organiques. Il représente actuellement 1 % du volume consommé par la clientèle d’Énergir. L’entreprise travaille à augmenter cette part pour réduire celle du gaz naturel d’origine fossile. L’an dernier, Énergir annonçait également, avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec, que la biénergie (électricité et gaz naturel) était désormais disponible pour la clientèle résidentielle qui s’alimente au gaz naturel. Cette solution permet d’électrifier en grande partie le chauffage des bâtiments pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des clients, tout en évitant d’augmenter la demande en électricité lors des périodes de pointe, où le gaz naturel prend le relais. Depuis cette année, la biénergie est également proposée à la clientèle institutionnelle et commerciale. Ces actions s’inscrivent dans les efforts d’Énergir pour atteindre la carboneutralité des bâtiments qu’elle dessert, d’ici 2040, et de l’énergie qu’elle distribue, d’ici 2050.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.