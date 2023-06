Des municipalités abandonnent le gaz naturel

Ce texte fait partie du cahier spécial Énergies

De plus en plus de municipalités souhaitent imposer une décarbonation des bâtiments, qui sont responsables de 10 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec. Un récent rapport montre qu’elles disposent de pouvoirs pour relever ce défi.

En avril dernier, la Ville de Prévost a été la première au Québec à déposer une proposition de règlement visant l’abandon de l’utilisation des énergies fossiles dans les immeubles situés sur son territoire. En 2022, Montréal avait dévoilé une feuille de route qui devrait mener à l’adoption d’un tel règlement. Des municipalités comme Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Petit-Saguenay et Saint-Cuthbert ont aussi présenté des résolutions sur ce sujet, et bien d’autres devraient bientôt leur emboîter le pas.

Bien qu’on les ramène souvent un peu vite au simple rang de « créatures du gouvernement provincial », les municipalités disposent de la compétence afin d’agir en environnement, indique un rapport du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), publié à l’automne 2022. Cette compétence repose notamment sur le principe de la subsidiarité, selon lequel « le niveau de gouvernement le mieux placé pour agir devrait être celui qui adopte et met en oeuvre une loi ou un règlement ».

« L’ordre de gouvernement qui est le plus près d’un enjeu et dont l’action est la plus efficace est considéré comme le mieux placé pour agir », précise l’avocate Camille Cloutier, coordonnatrice de la Ligne verte et de la clinique juridique du CQDE. Ce principe a été reconnu par la Cour suprême du Canada dès 2001. La Cour l’avait invoqué pour valider un règlement de la Ville de Hudson qui limitait l’utilisation des pesticides. En 2006, la Loi sur le développement durable adoptée au Québec a aussi soutenu ce principe.

La Loi sur les compétences municipales de 2005 nomme par ailleurs explicitement l’environnement parmi les domaines dans lesquels ces entités peuvent intervenir. Le terme n’y est pas défini de manière restrictive et peut couvrir des champs aussi diversifiés que l’alimentation en eau, les égouts et l’assainissement des eaux, la gestion des matières résiduelles, etc.

La Loi reconnaît que « toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d’environnement », ainsi que des règlements pour assurer le bien-être général de sa population. Les villes possèdent également des compétences en aménagement et en urbanisme.

« Les municipalités ont donc le pouvoir de réglementer l’utilisation du gaz naturel dans les bâtiments, à condition que ces règlements soient conciliables avec les lois provinciales », conclut Me Cloutier.

Fermer le robinet du gaz

En avril dernier, une quinzaine d’organisations annonçaient la création de la coalition Sortons le gaz !, dont l’objectif est d’accélérer l’abandon du gaz fossile dans les bâtiments. La coalition invite les citoyens à écrire à leur conseil municipal pour lui demander d’adopter rapidement une réglementation qui va en ce sens.

« Ces groupes collaborent depuis longtemps pour vulgariser et faire connaître les risques environnementaux, de santé et financiers du gaz », explique Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada, qui est membre de la coalition.

Actuellement, on trouve du gaz naturel dans plus de 200 000 édifices au Québec, selon Équiterre. Il fournit environ 15 % de l’énergie consommée par les immeubles résidentiels, commerciaux et institutionnels et il est responsable de 63 % des GES émis par le secteur des bâtiments.

Le mouvement vers la décarbonation des bâtiments a alarmé Hydro-Québec. La société d’État soutient qu’elle peinerait à répondre à la demande, surtout dans les périodes de pointe, même si l’on se limitait à n’interdire le gaz que dans les nouvelles constructions montréalaises.

Un argument qui soulève l’ire de Patrick Bonin. « C’est révoltant de voir qu’Hydro-Québec représente l’un des plus grands freins à la décarbonation des municipalités, déplore-t-il. La seule responsable de la fin des surplus de l’hydroélectricité au Québec, c’est Hydro-Québec, qui a mal anticipé les besoins que provoquerait la sortie des énergies fossiles dont on parle pourtant depuis des années. »

Plutôt que de « faire peur au monde », la société d’État devrait s’empresser de corriger son incurie, notamment en mettant à jour son infrastructure de transmission, croit le militant.

De son côté, Me Camille Cloutier rappelle qu’Hydro-Québec a une obligation légale de servir toute personne qui en fait la demande sur son territoire, comme le stipule clairement l’article 76 de la Loi sur la Régie de l’énergie. Me Cloutier estime que le Québec se retrouve à l’heure des choix et qu’il devra établir les meilleurs usages pour l’électricité dont il dispose. « Les citoyens doivent se faire entendre sur cette question importante », croit-elle.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.