Des bâtiments Net Zéro à Montréal

La Ville de Montréal s’est dotée l’an dernier d’une feuille de route pour la décarbonation des bâtiments situés sur son territoire. Elle souhaite atteindre zéro émission de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2040.

Les édifices commerciaux, résidentiels et institutionnels constituent un secteur à fort potentiel de réduction des GES. Dans l’agglomération de Montréal, ils représentent un peu plus du quart des émissions de ces gaz nocifs. En 2019, ils généraient aussi 10 % des émissions de l’ensemble du Québec. Les bâtiments commerciaux et institutionnels, qui comptent pour 4,1 % de tous les immeubles montréalais, produisent 57 % des GES.

Pour s’attaquer à ce problème, la Ville de Montréal a présenté en novembre 2022 une feuille de route qui vise à accélérer la décarbonation des bâtiments situés sur son territoire d’ici 2040. Cela s’inscrit dans la cible de neutralité carbone d’ici 2050 énoncée dans son Plan climat 2020-2030. Montréal avait dévoilé ce nouvel objectif lors du Sommet Climat Montréal en 2022. D’autres villes, comme Toronto, Vancouver, Londres et Oslo, pressent aussi le pas dans la réduction de leurs émissions de GES.

De nouvelles réglementations

La feuille de route prévoit que tous les bâtiments devront déclarer leurs appareils de chauffage qui s’alimentent avec un combustible fossile, comme le mazout ou le gaz, alors que présentement, seuls les appareils de chauffage à combustible solide, comme le bois, sont soumis à cette règle.

Les grands immeubles de 2000 m2 et plus devront par ailleurs respecter certaines obligations particulières. Ils devront afficher leur performance d’émissions de GES à chacune de leurs portes d’entrée, en utilisant un système de cotation allant de A (zéro émission) à F. Ces édifices devront également réduire progressivement leurs émissions jusqu’à leur élimination complète.

Les nouveaux bâtiments devront quant à eux avoir immédiatement des opérations zéro émission. Il ne sera plus permis d’y installer des appareils de chauffage alimentés par un combustible fossile.

La Ville de Montréal a tenu une consultation sur cette feuille de route à l’automne 2022, qui a mené à la présentation de 25 recommandations de la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs.

Une vision holistique du bâtiment

La Ville a donc effectué un bon pas en avant, mais elle aurait intérêt à aller encore plus loin, selon Denis Leclerc, conseiller technique et ex-p.-d.g. d’Écotech Québec. « On ne doit pas seulement se concentrer sur les émissions de GES à partir de l’énergie des bâtiments, affirme-t-il. Il y a plusieurs autres facettes à prendre en considération, comme l’utilisation de l’eau, l’efficacité énergétique, l’emploi de matériaux innovants, etc. »

C’est dans cette optique qu’Écotech a présenté son mémoire en mai dernier lors de la consultation de la Ville de Montréal au sujet d’une nouvelle feuille de route, qui concerne cette fois l’économie circulaire. Isabelle Dubé-Côté, la nouvelle p.-d.g. d’Écotech Québec, insiste sur l’importance de faire découvrir les possibilités qu’offrent les technologies propres pour atteindre l’objectif de bâtiment zéro émission. « On peut rater plusieurs opportunités si on a une vision trop limitée d’un bâtiment zéro émission ou si on ne connaît pas les solutions qui existent », précise-t-elle.

Elle cite par exemple Bone Structure, une entreprise de Laval qui combine une structure en acier et une isolation haute performance pour construire des maisons évolutives et prêtes pour une consommation énergétique Net Zéro. Ou encore CarbiCrete, dont la technologie développée à l’Université McGill permet de remplacer le ciment par des scories d’acier dans la fabrication de béton. Ce matériau innovant a en plus l’avantage de capter du carbone, puisque l’on y injecte du CO 2 pour favoriser le durcissement du béton.

Vitrine technologique

Dans son mémoire, Écotech propose de collaborer encore plus avec la Ville pour lui donner accès à son réseau, notamment sur le plan international. Écotech travaille déjà avec Montréal dans le cadre d’occasions de maillage comme les Grands Rendez-Vous, une démarche visant à générer les occasions d’affaires entre des innovateurs en technologies propres et des entreprises ou organisations désirant résoudre un problème, tout en réduisant leur impact sur le climat et l’environnement — et INNO+ Montréal —, une formule qui permet à une entreprise ou à une organisation de lancer un appel à l’innovation afin de relever des défis environnementaux ou énergétiques.

« La Ville doit devenir une vitrine pour les technologies propres innovantes », soutient Mme Dubé-Côté. L’organisme souhaite donc que Montréal montre l’exemple en testant et en adoptant des solutions innovantes à l’intérieur de ses propres services et en exigeant que les entreprises qu’elle finance misent davantage sur ces solutions.

« C’est un rôle qu’elle n’a pas beaucoup joué en économie circulaire jusqu’à maintenant, mais on sent une ouverture pour aller dans ce sens, estime Denis Leclerc. C’est important, car c’est vraiment du côté de l’économie circulaire que nous verrons la plus grande évolution dans les prochaines années. »

