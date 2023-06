Manquera-t-on d’électricité en 2027 ?

« Nous ne faisons pas les efforts d’efficacité énergétique qui seraient nécessaires », souligne Pierre-Olivier Pineau, qui pointe des prix de l’électricité parmi les plus bas en Amérique du Nord et même au monde. « Cela aide les ménages à faibles revenus, mais cela profite surtout aux ménages plus aisés qui consomment plus, et nous ne sommes pas motivés à faire mieux », dit-il. C’est aussi l’avis de la Fondation Rivières, selon qui le gouvernement québécois sous-estime largement le potentiel d’efficacité énergétique, qui pourrait pourtant doubler ces prochaines années.

D’ailleurs, la question de la demande n’était pas à l’ordre du jour de la consultation sur l’encadrement et le développement des énergies propres au Québec, qui a réuni des experts du secteur de l’énergie le 15 mai. « Il y avait pourtant un thème sur l’équilibre de l’offre et de la demande, mais on y a surtout parlé d’approvisionnement », précise Jean-Pierre Finet, analyste et porte-parole du Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEE), dont fait partie la Fondation Rivières.

Selon cette dernière, économiser de l’énergie coûte beaucoup moins cher que d’en produire une nouvelle. « Plus le potentiel coût évité augmente, plus les mesures d’économie d’énergie deviennent rentables, souligne M. Finet. Or, si en 2013, le coût évité était d’environ 8 cents le kilowattheure, il est maintenant de l’ordre de 11 cents et il continuera à augmenter en cas de construction de nouveaux barrages. »

M. Finet insiste sur le potentiel d’efficacité énergétique énorme dans le secteur résidentiel, qui représente jusqu’à 15 500 MW sur un peu plus de 40 000 MW de puissance au total. « Si l’on consomme beaucoup, c’est en partie parce que nous construisons encore aujourd’hui des maisons qui sont mal isolées et que nous ne rénovons pas assez », déplore celui qui constate un flagrant manque d’ambition d’Hydro-Québec et du gouvernement.