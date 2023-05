Comment rendre votre piscine davantage écoénergétique?

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

La popularité des piscines ne ment pas au Québec. La province est l’endroit où il y a le plus de piscines par habitant au Canada — et leur popularité a explosé avec la pandémie. Alors que la saison estivale approche et que la question de la sobriété énergétique est sur toutes les lèvres, de quelles manières les propriétaires de piscines peuvent-ils réduire leur consommation d’énergie ?

Chose certaine, l’empreinte carbone des propriétaires de piscines au Québec reste plus faible qu’ailleurs dans le monde. « Toute l’énergie que les piscines utilisent est produite de façon renouvelable pendant les mois où elles peuvent être utilisées », rappelle d’emblée Étienne St-Cyr, chef de l’équipe Expertise énergétique d’Hydro-Québec.

« Par contre, l’achat d’une piscine et son utilisation, c’est un choix énergétique que je qualifierais de significatif », prévient-il. Chauffe-eau, utilisation de la pompe : la consommation d’énergie liée à l’entretien d’une piscine résidentielle représente plusieurs centaines de kWh durant l’été — une consommation non négligeable dans le bilan énergétique d’une habitation, selon M. St-Cyr.

Selon le calculateur d’Hydro-Québec, une grande piscine creusée (18 pi x 36 pi) chauffée à 27° C sans toile solaire consomme environ 7562 kWh pendant l’été. À elle seule, une telle piscine représenterait environ le tiers de la consommation énergétique annuelle d’une maison moyenne (qui, incluant le chauffage et l’éclairage, varie entre 20 000 et 25 000 kWh par année).

« C’est là que le choix de la piscine n’est pas seulement un choix personnel et de confort, mais aussi un choix énergétique important. Il faut reconnaître que ça a un impact significatif dans le bilan énergétique de la maison », croit M. St-Cyr.

Rigueur pour économiser

Afin de minimiser l’énergie perdue dans l’évaporation de l’eau, M. St-Cyr rappelle que la meilleure méthode est d’utiliser une toile solaire tous les jours — ou à chaque fin d’utilisation. « On est conscients que de remettre la toile à chaque fois, c’est difficile. Les gens négligent beaucoup [cet aspect] et n’utilisent parfois pas du tout de toile pendant l’été. Pourtant, c’est presque le double de la consommation énergétique si on n’en utilise pas », dit-il.

La piscine creusée du calculateur d’Hydro-Québec passe notamment de 7562 kWh par été sans l’utilisation d’une toile à 4051 kWh avec l’utilisation — soit 334 $ d’économie sur la facture d’électricité de la saison estivale.

Dans la foulée du discours sur la sobriété énergétique, les propriétaires de piscines pourraient notamment faire un parallèle entre les mesures d’économie d’électricité à mettre en place dans la maison et celles applicables à la piscine, suggère M. St-Cyr. « Quand on sait qu’on quitte son domicile pour une certaine période, il faudrait baisser la température de l’eau, et seulement redémarrer le système quelques heures avant [de retourner se baigner] », illustre-t-il.

Hors terre ou creusée ?

L’an dernier, plus de 11 300 permis de construction résidentielle pour des piscines creusées ont été délivrés au Québec. Tout cela sans compter les installations de piscines hors terre, qui sont beaucoup plus nombreuses.

« Le Québec est le royaume de la piscine hors terre », affirme Jacques Lainé, directeur général chez Groupe Sima Piscines Spas. En effet, la province est loin devant avec plus des trois quarts de toutes les piscines hors terre au Canada. Les Québécois ont-ils choisi le modèle le plus écoénergétique ?

Au bout du compte, la différence entre les deux types de piscines reste négligeable, note Étienne St-Cyr, d’Hydro-Québec. « La plus grande perte énergétique est liée à l’évaporation de l’eau. Les piscines creusées sont généralement un peu plus énergivores, mais l’impact est assez similaire [à celui d’une piscine hors terre] ».

« Rendu là, la décision la plus importante, c’est davantage d’acheter une piscine ou non », croit-il.

Le portefeuille avant tout

Est-ce que les consommateurs semblent s’intéresser aux impacts environnementaux lorsque vient le temps d’acheter une piscine ou de l’équipement ? « Au Québec, [la question principale] c’est : qu’est-ce qui coûte le moins cher ? » observe Jacques Lainé, qui est aussi administrateur de l’Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ).

Et de manière générale, les options les plus respectueuses de l’environnement sont aussi celles qui coûtent le plus cher. Par exemple, une pompe ordinaire coûte environ 200 $, tandis que le prix d’une pompe à vitesse variable (qui permet une meilleure économie d’énergie) peut s’élever à 400 $.

Somme toute, plusieurs astuces peuvent venir atténuer la consommation énergétique d’une piscine, que ce soit par un système de pompe à vitesse variable, remplacer un chauffe-piscine électrique traditionnel par une thermopompe, l’installation d’une toile solaire ou diminuer la température de l’eau en cas d’absence. « On est bien conscients que ces bonnes habitudes peuvent “prendre le bord” quand ça devient trop contraignant pour l’utilisateur, mais ça reste des économies importantes quand on est assidu », conclut Étienne St-Cyr.