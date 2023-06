Recycler la chaleur des eaux usées domestiques

Ce texte fait partie du cahier spécial Énergies

Une entreprise québécoise propose une solution novatrice pour récupérer la chaleur des eaux usées, qui en temps normal se perd dans les drains des bâtiments, et la réutiliser pour chauffer l’immeuble.

L’eau chaude compte pour près du tiers de l’énergie des nouvelles habitations multirésidentielles. Une fois employée pour la douche, le lavage, le lave-vaisselle ou un autre de ses nombreux usages domestiques, elle s’écoule tout simplement dans les méandres des drains de l’édifice.

La production d’eau chaude représente donc un très grand potentiel en matière de gains énergétique, qui n’a pas échappé à David Pineault, lui-même passionné par l’efficacité énergétique. Le titulaire d’un baccalauréat en génie physique a même interrompu ses études de maîtrise en génie mécanique pour créer, en 2018, l’entreprise RegenEAU, qui souhaite justement s’attaquer à ce gaspillage.

Le système développé par l’entreprise repose sur des thermopompes qui puisent l’énergie dans les eaux usées d’un immeuble et sur un procédé novateur de séparation solide/liquide. « Nous avons un dispositif prêt à l’emploi qui se pose directement sur les conduites de drainage et qui nous permet de faire bifurquer seulement le liquide, de l’accumuler et d’extirper sa chaleur avant de le retourner dans le drain du bâtiment », explique le fondateur et p.-d.g. de l’entreprise.

Le grand avantage de la solution de RegenEAU réside dans la facilité avec laquelle elle aide à recycler la chaleur des eaux usées. Son dispositif devrait aboutir à une consommation d’énergie trois fois moins élevée dans un immeuble. « On peut déjà dire que c’est entre trois et quatre fois moins d’énergie, mais toute l’année, ce qu’aucune autre solution actuelle ne permet, précise M. Pineault. Nous devrions atteindre quatre ou même cinq fois moins d’énergie avec de nouvelles technologies sur lesquelles nous travaillons. »

Course à obstacles

Le développement d’une telle innovation comporte son lot de défis. Le financement, une composante importante lorsque l’on travaille sur une nouvelle technologie de ce type, arrive bien sûr en tête de liste. Plusieurs partenaires ont donc été mis à contribution pour soutenir ce projet, notamment le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E), Développement économique Canada, Technologies du développement durable Canada (TDDC), le gouvernement du Québec, la Société d’habitation du Québec, la Ville de Québec et Futurpreneur.

Mais d’autres obstacles se sont dressés sur la route de l’entrepreneur. Au Québec, les composantes installées dans un immeuble doivent être certifiées. Or, aucune norme n’encadrait le système développé par RegenEAU, qui ne pouvait donc pas le faire certifier. L’entreprise a alors contribué au développement d’une nouvelle norme nord-américaine, avec la collaboration du Conseil canadien des normes (CCN). Un exercice qui a pris environ six mois et qui permet désormais à sa solution d’être commercialisée.

L’entreprise, qui a son siège social à Québec et des installations à Lévis, entre justement dans l’étape de l’industrialisation et de la commercialisation. À partir du mois d’août, elle présentera son dispositif dans sa vitrine technologique, un projet financé par Vision entrepreneuriale Québec 2026, un programme de la Ville de Québec.

Convaincre l’industrie

RegenEAU tentera d’y attirer des développeurs immobiliers et des firmes de courtage hypothécaire, de génie et d’architecture, entre autres. L’un des objectifs sera de convaincre ces joueurs d’intégrer dès le départ la solution de RegenEAU aux nouveaux projets immobiliers.

Certes, l’option RegenEAU coûte plus cher que les systèmes traditionnels, mais son installation peut bénéficier du soutien de certains programmes d’aide du côté d’Hydro-Québec ou encore du programme ÉcoPerformance, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises.

« De notre côté, nous garantissons l’atteinte de la rentabilité en moins de cinq ans, ajoute David Pineault. Nous pouvons suivre en temps réel les économies d’énergie grâce à la télémétrie, afin de démontrer de manière crédible l’apport de notre solution en matière d’efficacité énergétique. »

