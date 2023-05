Feu de forêt hors de contrôle en banlieue d’Halifax

D’épais panaches de fumée ont rempli le ciel au-dessus d’Halifax, dimanche, alors qu’un incendie incontrôlable dans une communauté de banlieue s’est rapidement propagé, engloutissant des maisons et forçant l’évacuation de milliers de résidents.

« L’incendie à Tantallon est manifestement hors de contrôle », a déclaré le chef du district d’incendie d’Halifax, Rob Hebb, dans une entrevue, faisant référence à une communauté située à 30 minutes de route au nord-ouest du centre-ville d’Halifax.

M. Hebb a déclaré qu’aucun blessé n’avait été signalé, mais il a souligné que le feu se déplaçait rapidement vers l’est, poussé par des vents réguliers de 15 à 20 km/h, avec des rafales signalées à 40 km/h.

« Le panache est visible de partout dans la région d’Halifax », a-t-il soutenu, ajoutant que les zones boisées autour de la ville portuaire restent sèches en raison du manque de pluie et de la canicule dimanche.

La province a émis trois alertes d’urgence alors que l’incendie prenait rapidement de l’ampleur entre 16 heures et 20 heures, heure locale.

Le premier ordre d’évacuation concernait les résidents de Westwood Hills à Tantallon. La deuxième alerte, diffusée peu après 18 heures, indiquait que l’incendie s’était propagé et qu’un ordre d’évacuation concernait aussi le secteur Highland Park à Hammonds Plains.

Et juste avant 20 heures, une autre alerte d’urgence a demandé des évacuations à Haliburton Hills, Glen Arbour, Pockwood Road, Lucasville Road et dans le secteur de White Hills.

Un responsable du ministère provincial des Ressources naturelles a déclaré que des pompiers locaux et deux hélicoptères étaient sur les lieux, mais que l’ampleur de l’incendie restait incertaine.

M. Hebb a fait savoir que les pompiers de la région d’Halifax tentaient également d’éteindre les feux de brousse dans les régions de Lawrencetown et de Fall River, et il a dit qu’un appel avait été reçu pour une fuite d’ammoniac dans une patinoire de Bedford.

Les incendies dans la région d’Halifax se sont ajoutés à deux incendies incontrôlables dans d’autres parties de la province.

Un feu de forêt incontrôlable dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a presque doublé de taille en quelques heures dimanche, alors que des conditions sèches, chaudes et venteuses ont rapidement intensifié l’incendie.

Des responsables du ministère des Ressources naturelles de la province ont déclaré que le feu de forêt avait brûlé environ 1354 hectares dimanche après-midi, alors qu’il avait une taille de 775 hectares plus tôt dans la journée.

L’incendie du comté de Shelburne a échappé au confinement samedi soir alors que des vents violents ont propulsé des flammes dans une zone largement boisée autour du lac Barrington, à environ une heure au sud-est de Yarmouth, a indiqué dans un communiqué une porte-parole du ministère, Patricia Jreige.

Une équipe de plus en plus nombreuse est sur le terrain, dont 35 pompiers provinciaux et 50 pompiers volontaires. Ils sont soutenus par deux hélicoptères, six avions-citernes du Nouveau-Brunswick, de l’équipement lourd et une équipe de gestion des incidents, a fait savoir Mme Jreige.

Elle a ajouté que le temps sec, chaud et venteux rend leur tâche plus difficile.

Les maisons du secteur ont été évacuées et au moins une cabane isolée dans la région de Barrington Lake a été détruite par les flammes. L’état de certains autres bâtiments était toujours inconnu au moment de publier.

La police locale, la Croix-Rouge et les responsables de la recherche et du sauvetage au sol aident les évacués, dont beaucoup se dirigent vers le bâtiment municipal de Barrington.

Certaines routes locales ont été fermées au fur et à mesure que le feu se déplaçait. Un tronçon de la route 103 a été fermé de la sortie 27 à la sortie 30 après que le feu a traversé la route entre les sorties 28 et 29, a indiqué Mme Jreige.

L’électricité pourrait être coupée à certains endroits pour permettre aux équipes de lutte contre le brasier de travailler en toute sécurité.

La Nouvelle-Écosse a interdit les feux de camp dans les parcs provinciaux à l’extrémité ouest de la province pour le moment.