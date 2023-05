Les feux de forêt appauvrissent toujours la qualité de l’air dans l’Ouest

Les avertissements sur la mauvaise qualité de l’air continuaient, mercredi, de viser une grande partie de la Colombie-Britannique et des provinces des Prairies, alors que des dizaines d’incendies de forêt font rage dans cette région du pays.

Plus de 19 500 personnes en Alberta avaient été chassées de chez elles, mardi soir, alors que 91 feux de forêt actifs brûlaient dans la province, dont 27 répertoriés comme « hors de contrôle ».

Les personnes forcées d’évacuer il y a deux semaines la région de Drayton Valley, à 145 km au sud-ouest d’Edmonton, ont été autorisées à revenir chez elles.

Il y a environ 2500 personnes qui luttent contre les incendies de forêt en Alberta, dont 300 militaires. Mardi, des réservistes ont traversé des arbres fumants près de Drayton Valley, avant que les autorités ne lèvent partiellement un ordre d’évacuation. Vêtus de combinaisons jaunes avec des casques de sécurité bleu vif, ils ont traversé des arbres, certains réduits à des allumettes.

Alerte d’évacuation

Pendant ce temps, la ville de Fort St. John, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, avec une population d’environ 21 000 habitants, est restée sous le coup d’une alerte d’évacuation, mercredi, en réponse à un feu de forêt de plus de 130 km carrés.

Un changement de direction du vent a tout de même aidé les pompiers à travailler pendant la nuit, alors qu’ils réussissaient à empêcher deux incendies de forêt incontrôlables de se rapprocher de Fort St. John.

Le Service de protection des forêts contre le feu de la Colombie-Britannique craignait l’arrivée de conditions plus chaudes mercredi, ainsi qu’un changement de vent problématique.

La responsable de l’information du Service, Hannah Swift, a déclaré que l’incendie de Stoddart Creek qui menace la ville est maintenant estimé à 215 km carrés, en baisse par rapport à l’estimation précédente de 235 km carrés mardi.

Environnement Canada affirme que les vents y sont passés du nord à une direction plus à l’est, repoussant loin des villes à la fois l’incendie de Stoddart Creek et le plus petit incendie de Red Creek.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la communauté autochtone de K’atl’odeeche et la ville de Hay River, à environ 120 km de la frontière albertaine, sont toujours sous le coup d’ordres d’évacuation.

On recensait également 27 incendies de forêt actifs en Saskatchewan mardi soir.

Couverture de fumée

Environnement Canada affirme par ailleurs que la fumée des incendies de forêt au centre de la Colombie-Britannique devrait s’aggraver dans les prochains jours, entraînant une mauvaise qualité de l’air et des risques associés de santé publique.

Dans un avis spécial sur la qualité de l’air, Environnement Canada et le ministère provincial de l’Environnement préviennent que plusieurs communautés de l’intérieur verront probablement une aggravation des conditions de fumée des feux de forêt au cours des deux prochains jours. Le communiqué indique que la fumée est déjà répandue dans le sud-est de la province jusqu’aux Rocheuses.

Les conditions observées à Prince George, Williams Lake, Fort St. John et Quesnel montrent des lectures à risque élevé ou très élevé sur la « cote air santé ».

L’avis rappelle que la fumée des feux de forêt est dangereuse pour la santé, même à de faibles concentrations, et exhorte les populations à risque telles que les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies pulmonaires à éviter les activités de plein air intenses.

Le district régional de Metro Vancouver avait émis son propre avis sur la qualité de l’air lundi, mais a mis fin à l’alerte mardi, en précisant que des températures plus fraîches et des vents favorables avaient amélioré les conditions dans le nord-est de la région et dans la vallée du Fraser.

Prêt de ressources

Le Québec a accentué son aide aux provinces de l’ouest, mercredi, en envoyant deux avions-citernes en Saskatchewan.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a indiqué que deux avions CL-415 et leurs équipages ont quitté le Québec en matinée pour rejoindre La Ronge.

Du soutien a déjà été envoyé en Alberta depuis le 6 mai. Quelque 52 pompiers forestiers québécois combattent les feux dans cette province.