Montréal va abattre des coyotes

La Ville de Montréal a lancé une opération visant à capturer et euthanasier des coyotes dont le comportement est devenu problématique dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, dans l’est de l’île. Les attaques contre des animaux de compagnie, et même des humains, s’étant multipliées, la Ville estime qu’elle n’a pas le choix d’agir.

Il y a un mois, comme il le faisait chaque soir, Jean-Sébastien Auger a laissé son chien sortir dans la cour entourée d’une clôture haute de six pieds. Comme Ti-Pouel avait l’habitude de japper après les passants, M. Auger ne s’est pas inquiété quand il a entendu ses aboiements. Jusqu’à ce qu’un cri inhabituel se fasse entendre. « Je suis allé voir. J’ai vu le coyote avec mon petit chien dans sa bouche et il a sauté la clôture », relate M. Auger, encore ébranlé par la perte de son compagnon des sept dernières années. Il n’a jamais revu son chien.

« J’ai passé toute ma vie à Pointe-aux-Trembles. Je ne pensais jamais que des affaires de même, ça pouvait arriver », dit-il. « Les coyotes n’ont pas d’affaire à Pointe-aux-Trembles. On est en ville, ici. On a des enfants et des animaux. Il faut que la Ville fasse quelque chose. »

Justement, après avoir recensé un nombre croissant de signalements et d’attaques de coyotes contre des animaux de compagnie, surtout des chiens, et contre des humains, la Ville a décidé de procéder à la capture de coyotes au « comportement déviant ». Deux individus sont visés par cette opération.

« Ce qui est triste, c’est que ce sont des coyotes qui n’ont plus du tout peur des humains », explique Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) et responsable des grands parcs au comité exécutif, qui presse les citoyens de ne pas nourrir les animaux sauvages.

L’élue indique que la Ville en est venue à cette décision après avoir constaté que malgré les tentatives d’effarouchement des citoyens, certains coyotes ne réagissaient pas ou s’approchaient davantage des humains. « On a un quartier qui se sent assiégé. C’est rendu qu’un CPE envoie un avis aux parents pour dire qu’il y aura une interdiction de promenade au parc-nature [de la Pointe-aux-Prairies]. Des adolescentes descendent de l’autobus et se font suivre pas des coyotes ou se font encercler. D’autres se sont carrément fait charger parce qu’ils promenaient leur chien. Des chiens en sont morts. »

Lors d’une séance d’information le 12 avril dernier, des citoyens ont témoigné de leurs rencontres avec les coyotes, relate-t-elle. « Certains ont dit qu’ils ne sortaient plus de chez eux, qu’ils avaient peur pour leurs enfants qui empruntent le sentier de la Coulée-Grou pour aller à l’école. Les gens pleuraient, tremblaient. À un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça. »

Depuis mai 2021, la Ville a reçu 180 signalements de la présence de coyotes dans RDP-PAT.

Les experts ont procédé à des observations et filmé les coyotes. La Ville est donc en mesure d’identifier les individus problématiques, soutient Mme Bourgeois. Au moins deux coyotes sont dans la mire de la Ville. Des pièges ont été installés à des endroits inaccessibles, mais leur localisation n’a pas été dévoilée.

Les animaux au comportement jugé déviant seront euthanasiés, a précisé Caroline Bourgeois. Selon l’élue, la relocalisation de ces animaux ne pouvait être une option et certains sont malades. « Les experts recommandent que les coyotes au comportement déviant soient euthanasiés. Mais on ne le fait pas de gaîté de coeur », souligne-t-elle.

En 2018, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville avait connu des problèmes similaires avec les coyotes et certains d’entre eux avaient été abattus. La situation problématique se serait résorbée depuis.

Inquiétudes autour d’une garderie

Situé à proximité du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, le CPE Mademoiselle Pluche a décidé de suspendre les promenades des enfants dans le boisé. Jusqu’en mars dernier, sa directrice générale, Jocelyne Caron, n’avait jamais considéré les coyotes comme un problème. Mais quand elle en a croisé un en plein jour dans le stationnement du CPE, elle a commencé à être préoccupée. Encore plus quand elle a entendu les témoignages d’autres citoyens. « Ce qui me dérange, ce n’est pas le fait que ce sont des coyotes, mais que ce sont des coyotes qui n’agissent plus comme des coyotes. Ils n’ont plus peur des humains », explique-t-elle.

Mme Caron souligne que le secteur du CPE est un des endroits où les signalements de coyotes ont été les plus nombreux. Les éducatrices ne se sentaient plus à l’aise d’aller au parc — rebaptisé officieusement « Pointe-aux-Coyotes » — avec les enfants et les parents étaient inquiets, dit-elle. En avril, le conseil d’administration a donc décidé de ne plus permettre les promenades dans le parc-nature jusqu’à nouvel ordre. « J’ai l’impression que le boisé appartient aux coyotes. On ferme des secteurs, certains jusqu’à six mois. Je n’ai rien contre les coyotes, mais je ne sais pas pourquoi on les protège autant », ajoute-t-elle.

La SPCA déçue

La SPCA de Montréal estime que la Ville aurait dû envisager d’autres options avant de procéder à la capture et à l’euthanasie des coyotes. « On est très déçus que la Ville procède avec une telle opération parce que ça va à l’encontre de nos recommandations », indique Me Sophie Gaillard, directrice générale par intérim de l’organisme.

Selon elle, il est temps que le Québec adopte des méthodes de gestion de la faune respectueuses du bien-être animal et non létales. Des stratégies comme celles préconisées par l’organisme Coyote Watch Canada auraient dû être tentées, soutient-elle. L’une d’elles consiste à inculquer aux coyotes la peur des êtres humains avec un conditionnement adapté et ce, sans avoir à les capturer. « C’est quelque chose qui a été éprouvé ailleurs », précise Me Gaillard qui indique que la municipalité de Niagara Falls a réussi à gérer la population de coyotes en appliquant les conseils de Coyote Watch Canada.

Les cerfs de Montréal À l’instar de Longueuil, Montréal est aux prises avec une surpopulation de cerfs de Virginie. En 2021, un rapport d’experts recommandait d’abattre une cinquantaine des 64 cerfs présents au parc nature de la Pointe-aux-Prairies. Mais la responsable des grands Parcs au comité exécutif de la Ville, Caroline Bourgeois, admet que Montréal attendra le jugement de la Cour supérieur concernant les cerfs du parc Michel-Chartrand, à Longueuil, avant de prendre action. « Cette décision va avoir un gros impact pour le positionnement de la Ville », dit-elle.