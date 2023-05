Déploiement de militaires en Alberta, en proie à de nombreux feux de forêt

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré jeudi que des militaires canadiens sont déployés pour aider à faire face à une saison de feux de forêt « sans précédent » en Alberta.

Samedi dernier, la province était toujours en « état d’urgence ». Jeudi après-midi, on recensait 81 feux de forêt actifs, dont 23 « hors de contrôle ».

Des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile et des équipes de pompiers supplémentaires de la Colombie-Britannique, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et du Yukon se sont jointes aux sapeurs albertains.

Le ministre Blair a reconnu la « situation sans précédent des incendies de forêt qui sévit actuellement en Alberta » et il a déclaré qu’Ottawa avait accepté la demande d’aide du gouvernement de Danielle Smith.

Des ressources militaires et autres étaient déjà déployées dans les zones touchées pour fournir l’aide demandée par le gouvernement albertain, a-t-il précisé.

Les militaires doivent se rendre dans les régions de Grande Prairie, Fox Creek et Drayton Valley.

Le gouvernement albertain a « également demandé une expertise en génie civil […] et les Forces armées canadiennes déjà situées en Alberta ont cet équipement et peuvent faire ce travail », a indiqué le ministre fédéral.

Les ressources militaires doivent être fournies pour deux semaines dans un premier temps — avec une prolongation possible d’une semaine s’il est déterminé que l’aide est toujours nécessaire.

Pas de tâches policières

Le gouvernement de l’Alberta a indiqué dans un communiqué que des militaires du 3e Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry et du 1er Régiment du génie devaient établir des bases d’opérations. Des soldats de la réserve de l’armée de terre de partout en Alberta se déploient également cette semaine dans la province.

« Les Forces armées canadiennes peuvent apporter un soutien à la lutte contre les incendies pour aider aux opérations de nettoyage et aux tâches de base de lutte contre les feux », a déclaré le gouvernement albertain.

« Des ressources de transport aérien pour une mobilité accrue et des responsabilités logistiques, telles que l’évacuation de communautés isolées, seront également fournies. Un soutien technique sera fourni si nécessaire, intégrant des ressources d’équipement lourd. »

À Ottawa, le ministre Blair a toutefois déclaré que l’armée n’était pas prête à satisfaire l’une des demandes albertaines : assurer la sécurité dans les communautés évacuées. « C’est une fonction policière, a déclaré M. Blair. Je leur ai dit que nous n’allions pas […] fournir l’armée pour faire ça, parce que ce n’est pas pour ça qu’ils sont là. »

Les deux ordres de gouvernements ont aussi annoncé jeudi qu’ils égaleraient chacun les dons des Canadiens à la Croix-Rouge — une contribution de 1 $ en ainsi vaudra 3.

Des communautés cries menacées

Le gouvernement fédéral a par ailleurs prévenu jeudi que des feux de forêt menacent neuf communautés autochtones en Alberta, dont la Première Nation crie de Little Red River, où plus de 100 bâtiments ont été détruits dans la communauté de Fox Creek.

Le ministère fédéral des Services aux Autochtones a indiqué qu’il aidait la Première Nation crie du nord de l’Alberta à mettre en place des logements temporaires pour accueillir 500 personnes dans la communauté voisine de John D’Or Prairie, ainsi qu’un service de restauration et d’autres commodités.

La communauté crie de Sturgeon Lake a également été durement touchée, un incendie ayant détruit 45 bâtiments et infrastructures électriques.

Le ministère des Services aux Autochtones indique que 1600 personnes de la communauté ont été évacuées vers Edmonton et, plus près de Sturgeon Lake, vers Grande Prairie et Valleyview.

Le comté de Yellowhead, à l’ouest d’Edmonton, a déclaré que les résidents des communautés de Hansonville, Lobstick Resort et Wildwood étaient maintenant autorisés à rentrer chez eux.