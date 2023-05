Une source d’eau contaminée, le cauchemar d’un village du Bas-Saint-Laurent

Un village du Bas-Saint-Laurent vit « un cauchemar » depuis quelques jours : sa principale source d’eau potable affiche une concentration importante d’hydrocarbures, fruit, selon la mairie, d’une fuite dans le réservoir d’un camion qui a circulé, à l’automne dernier, à proximité de sa nappe phréatique.

Depuis mardi, toutes les résidences alimentées par le réseau d’aqueduc de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup doivent s’abstenir de consommer l’eau qui sort de leur robinet. En tout, l’avis concerne 483 ménages dans une localité qui compte une population permanente d’à peine 1400 personnes.

« C’est vraiment un cauchemar », soupire Josée Ouellet, mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. La municipalité s’abreuve à partir de trois puits, dont le principal est désormais impropre à la consommation en raison d’une forte teneur en hydrocarbures.

Les deux autres pourraient aussi l’être : un laboratoire de Rouyn-Noranda analyse des échantillons prélevés à même ceux-ci. Au début de la semaine prochaine, explique la mairesse, la municipalité devrait avoir l’heure juste.

En attendant, la municipalité entame sa première distribution d’eau embouteillée mercredi soir à l’aréna. D’autres suivront samedi, lundi et jeudi. « Nous allons en faire systématiquement jusqu’à ce que nous ayons assez d’informations pour décider de la suite à donner », indique la mairesse avec une pointe d’appréhension.

La suite pourrait effectivement ruiner la petite municipalité qui a vu naître Marcel Aubut, le père de Jack Kirouac, Léo, et l’homme d’affaires Raymond Malenfant.

« Nous nous enlignons peut-être pour devoir trouver un autre puits, ce qui serait très, très coûteux, indique Josée Ouellet. Ça voudrait dire déplacer notre station de pompage et de traitement des eaux quand nous n’avons même pas encore fini de payer les installations en place depuis une quinzaine d’années. »

La municipalité espérait une aide financière qui, aujourd’hui, apparaît incertaine. « S’il faut faire un nouveau forage et déplacer tout ça, ça va nous coûter des millions de dollars. Par contre, nous n’entrons dans aucune case du gouvernement pour des cas de sinistre comme ça. Ce n’est jamais arrivé ailleurs, croit la mairesse de Saint-Hubert. Nos assureurs non plus ne veulent pas nous rembourser pour les dommages occasionnés : ils estiment que puisque l’incident a eu lieu sur une voie publique, ce n’est pas de leur responsabilité. »

« Un casse-tête »

« Nous sommes un peu déçus de la réaction des principaux acteurs qui devraient nous aider dans tout ça, soupire Josée Ouellet. En attendant de trouver une solution à ce casse-tête, nous demandons à la population de se débrouiller avec des connaissances ou des voisins qui ont des puits non-contaminés ».

Le passage d’un camion au réservoir d’essence percé a eu lieu cet automne, mais ce n’est qu’en début de semaine que la municipalité a réalisé que les produits pétroliers déversés sur le chemin Taché, qui défile à proximité de la nappe phréatique principale, avaient atteint les eaux souterraines.

En décembre, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup avait échantillonné une première fois ses eaux pour s’assurer de leur potabilité. Au coeur de l’hiver, les analyses n’avaient détecté aucun signe de contamination. Par prévenance, la responsable de l’eau à l’hôtel de ville avait décidé, de sa propre initiative, d’échantillonner une deuxième fois la source principale pour s’assurer que la crue et la fonte des neiges n’avaient pas entraîné les hydrocarbures jusque dans la nappe.

Elle avait vu juste : les échantillons révélaient une contamination importante. La municipalité savait sa source d’eau potable vulnérable en raison de sa proximité avec la voie routière, d’autant plus que lors des travaux de forage, explique la mairesse, la circulation des camions lourds avait, à l’époque, fissuré le sol, créant autant de corridors où l’eau de surface peut ruisseler jusqu’à la nappe phréatique.

La décontamination de cette eau souterraine s’avérerait également extrêmement coûteuse, voire impossible. « Nous allons avoir besoin d’aide parce que nous ne pourrons jamais payer ça tout seul », conclut la mairesse.

La municipalité n’exclut pas d’intenter un recours en justice contre l’entreprise responsable de la contamination. « Nous allons voir, conclut Josée Ouellet. En attendant, ça nous cause des maux de tête et ça ne regarde pas bien. »