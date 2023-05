Le réseau de la santé appelé à réduire son empreinte carbone

Au moment où les hôpitaux de la métropole multiplient les initiatives pour tenter de réduire leur empreinte carbone, la Santé publique de Montréal presse Québec d’appliquer des changements législatifs pour aider les hôpitaux de la province à être moins polluants.

Réduction de la consommation énergétique des bâtiments, électrification des transports et recours accru au compostage sont quelques-unes des mesures prises par les hôpitaux de la métropole pour devenir plus écologiques, dans un contexte de lutte contre les changements climatiques.

« Au sujet de l’électrification, on a un plan sur trois ans pour électrifier toute notre flotte de véhicules », indique ainsi au Devoir la directrice générale adjointe au soutien, à l’administration et à la performance du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Julie d’Entremont. Le Devoir a rencontré cette dernière en marge du Sommet climat Montréal, auquel a aussi pris part mercredi la directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin.

« Le réseau de la santé, si on met les 10 établissements montréalais, c’est presque 150 000 employés, ce sont des milliers d’usagers, des gens qui sont hébergés et nourris au quotidien », a illustré la Dre Drouin en marge de ce panel. « C’est beaucoup comme empreinte carbone. »

Afin de réduire la pollution qu’ils génèrent, des hôpitaux de la métropole se libèrent progressivement de leur dépendance au mazout pour avoir recours à l’électricité comme source de chauffage. Des démarches sont notamment en cours en ce sens à l’hôpital Notre-Dame, indique Mme Drouin en entrevue. « On a été capable de montrer que ce sera même rentable d’appliquer ces transformations énergétiques », se réjouit-elle. Le réseau de la santé montréalais travaille en parallèle avec la Ville dans l’espoir de généraliser la collecte ou le traitement des matières compostables dans les hôpitaux de la métropole, ajoute Mme Drouin.

La Fondation familiale Trottier a d’ailleurs profité du Sommet climat Montréal, mercredi, pour annoncer l’octroi d’un financement de 10 millions de dollars sur cinq ans au réseau hospitalier montréalais pour l’aider à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Le rôle de Québec

Pour les aider dans cette transition verte, les hôpitaux auront toutefois besoin du soutien de Québec, qui devra avoir des « cibles ambitieuses » en matière de transition écologique dans le milieu de la santé, et accorder aux hôpitaux les ressources financières adéquates pour atteindre ces objectifs, estime Mylène Drouin.

Or, actuellement, le réseau de la santé n’est pas assujetti à la Loi sur le développement durable, même s’il a pris certains engagements volontaires en lien avec celle-ci. « Si, demain, le CHUM décide que la carboneutralité, on ne s’en occupe plus, il ne va rien arriver. Le CHUM va continuer, il n’aura pas de pénalités parce que, de façon plus large, au chapitre du système de soins, ce n’est pas un objectif », a ainsi déploré mercredi lors d’un panel le cogestionnaire médical pour la carboneutralité et le développement durable au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), Stephan Williams.

Julie d’Entremont note pour sa part que le recours systématique au plus bas soumissionnaire dans les appels d’offres lancés par le secteur public doit cesser, afin de prioriser plutôt le fait d’avoir des infrastructures plus durables, même si elles coûtent plus cher à construire. Un dossier qui « commence à se discuter » à Québec, affirme-t-elle.