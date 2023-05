Ottawa et Québec gardent le cap sur l’agrandissement du parc marin

Les gouvernements du Québec et du Canada réaffirment leur engagement à agrandir le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent afin de mieux protéger l’habitat du béluga, et ce, même si l’espèce se porte mieux qu’on le croyait auparavant. Des consultations publiques sont prévues en 2024, précisent les parties impliquées dans le projet.

Dans le cadre de la mise à jour de l’état de la population de bélugas du Saint-Laurent, les scientifiques ont conclu à une estimation moyenne de 1850 individus, avec un intervalle établi entre 1530 et 2180. Cette espèce classée « en voie de disparition » est donc au moins deux fois plus nombreuse qu’on le croyait lors du bilan précédent, établi en 2013.

Cette révision à la hausse ne signifie pas que les bélugas sont plus nombreux, mais plutôt que les experts ont amélioré significativement leur analyse des nombreuses données prises en compte dans le cadre de leurs travaux d’inventaires. Et cela ne change rien à la « série noire » de mortalités des femelles et de jeunes, qui compromet le rétablissement de l’espèce, selon les experts.

Projet « important »

Malgré le changement significatif de la situation de la population du seul cétacé résident du Saint-Laurent, les gouvernements du Québec et du Canada réaffirment leur engagement à agrandir le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

« Le projet d’agrandissement est toujours prévu », assure le cabinet du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette. « Des rencontres de concertation avec les partenaires et les milieux concernés auront lieu dans les prochains mois et des consultations publiques sont prévues en 2024 », précise-t-on dans une réponse écrite aux questions du Devoir.

« Nous sommes heureux de collaborer avec la province de Québec sur cet important projet. Le projet va nous aider à mieux protéger les espèces du secteur, et permettra aux Québécois, aux Canadiens et aux touristes de bénéficier d’un plus grand parc marin », ajoute le bureau du ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Son ministère fait valoir que l’objectif annoncé en mars demeure de « rehausser la protection d’une plus grande proportion d’écosystèmes représentatifs de l’estuaire du Saint-Laurent, et plus particulièrement de l’habitat essentiel du béluga, dont plus de 60 % se trouve présentement à l’extérieur des limites du parc marin ». Protéger l’ensemble de l’habitat essentiel du béluga est un des six objectifs du « Programme de rétablissement » du béluga publié en 2012 par le gouvernement fédéral.

Résilience

Environnement et Changement climatique Canada précise par courriel que l’agrandissement devrait permettre de réduire les menaces pour le béluga « en étendant les mesures de protection à des aires d’alimentation et de repos ». Le projet devrait aussi améliorer « la résilience » de cette population « face aux perturbations d’habitats engendrées par les changements climatiques et l’augmentation prévue du trafic maritime ».

Cette aire protégée de 1245 km2, établie en 1998 pour améliorer la conservation de l’habitat du béluga et de plusieurs autres espèces, devrait donc quadrupler de superficie dans les prochaines années. Le parc marin atteindrait ainsi environ 5000 km2.

Les limites s’étendraient ainsi jusqu’aux environs de L’Isle-aux-Coudres, en amont, et de Trois-Pistoles, en aval, en incluant le secteur de Cacouna, névralgique pour le béluga. Cela signifie que le territoire protégé devrait rejoindre la rive sud du Saint-Laurent, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Il ne serait pas question d’agrandir la portion du parc qui se trouve dans la rivière Saguenay, où il s’étend déjà jusqu’à Sainte-Rose-du-Nord, mais le territoire protégé s’étendrait vraisemblablement vers l’aval, le long de la Côte-Nord. Dans ce secteur, on observe fréquemment des rorquals communs et des rorquals bleus, des cétacés inscrits sur la liste des espèces en péril au Canada.