Le symbole universel du recyclage est-il toujours pertinent?

Une de nos lectrices, Geneviève Hébert, se demande pourquoi on n’exige pas des fabricants d’objets et d’emballages de toujours indiquer si ce dernier est recyclable ou pas, avec le sigle pourtant connu des trois flèches avec le chiffre à l’intérieur correspondant au type de matériel.

Lorsque vous voyez le fameux ruban de Möbius, symbole universel du recyclage, cela veut généralement dire que le matériel est recyclable. Mais peut-on réellement s’y fier ?

Pas à 100 %, juge Karel Ménard, directeur général du Front commun pour une gestion écologique des déchets. Le problème est que son utilisation n’est pas obligatoire, normée ou vérifiée.

« Généralement, il n’y a pas d’erreur. Mais je ne mettrais pas ma main au feu pour tous les contenants que je vois sur les tablettes », indique M. Ménard.

Or, ces sigles sont essentiellement conçus pour informer les citoyens, selon M. Ménard, puisqu’ils ne sont pas ou plus utilisés dans les centres de tri, à sa connaissance. C’est aussi ce qu’affirme Philippe Cantin, vice-président aux affaires publiques et aux relations gouvernementales pour Éco entreprises Québec.

La pertinence de ces logos devrait être réévaluée, croit M. Ménard. « Si on juge que ça sert vraiment l’industrie et que ça augmente le recyclage, il faudrait l’encadrer. Si une industrie identifie son plastique “numéro 5” et que c’est en réalité un 6, elle doit être pénalisée », dit-il. Un tel encadrement demanderait beaucoup de gestion, de ressources et d’inspecteurs, estime-t-il.

Par ailleurs, même si une matière est théoriquement recyclable, cela ne veut pas dire que les installations existent dans votre région pour qu’elle soit réellement revalorisée. Ainsi, les consommateurs devraient plutôt se fier aux indications de leur municipalité sur ce qui est accepté ou non dans le bac de recyclage.

Des changements à l’horizon

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a signalé l’été dernier son intention de clarifier l’étiquetage des matières plastiques recyclables et compostables. Après des consultations publiques, un document-cadre pour un projet de règlement a récemment été publié par Environnement et Changement climatique Canada. Il est ouvert à la consultation publique jusqu’au 18 mai.

Les emballages et les plastiques à usage unique seraient tenus de porter un sigle déterminé selon certains critères, comme le fait d’être accepté dans le système de collecte d’au moins 80 % de la population d’une province et d’avoir un taux de revalorisation d’au moins 80 % dans les entreprises de revalorisation nord-américaines. Les étiquettes seraient quant à elles simplifiées. Au lieu d’y voir des chiffres et des codes accompagner les trois flèches, on verrait la mention « recyclable » ou « non recyclable », en plus d’un crochet ou d’un X. Un code QR fournirait plus de détails sur la recyclabilité de l’article.

Ces règles deviendraient obligatoires progressivement d’ici 2030. Le document ne précise pas quelles seraient les mesures de contrôle pour les faire respecter.

En attendant de tels changements, Karel Ménard suggère de se poser quelques questions simples pour décider quoi déposer dans son bac vert ou bleu.

« Est-ce que c’est un contenant, un imprimé ou un emballage ? Est-ce que c’est en plastique, en carton, en métal ou en verre ? Si la réponse à ces deux questions est oui, ça va au bac », rapporte-t-il. Dans le cas contraire, il vaut mieux s’abstenir.

