Un projet hydroélectrique prend forme au Témiscamingue

Le Québec a soif d’électricité. Au Témiscamingue, des élus autochtones et municipaux rament fort pour concrétiser un projet hydroélectrique envisagé depuis des années. Des millions de dollars sont en jeu, mais aussi l’intégrité d’un cours d’eau au coeur du parc national d’Opémican, la rivière Kipawa, dont le débit serait grandement réduit.

Pas question ici d’un ouvrage hydroélectrique gigantesque : il s’agit plutôt de bâtir deux petites centrales en aval du lac Kipawa, dont le niveau est déjà contrôlé par des barrages. Ces centrales pourraient générer une puissance de 42 mégawatts (MW), de quoi alimenter plus de 10 000 résidences.

« Notre vision, c’est un projet communautaire », explique David McLaren, porte-parole des promoteurs et par ailleurs directeur des services de santé de la communauté algonquine de Kebaowek. En mars dernier, les Premières Nations de Kebaowek, de Wolf Lake et de Pekuakamiulnuatsh, ainsi que la MRC du Témiscamingue, ont fondé une société en commandite, Projet renouvelable Onimiki, pour développer le projet.

Le lac Kipawa se jette par deux exutoires dans la rivière des Outaouais, à environ 400 kilomètres en amont d’Ottawa. Les deux centrales seraient bâties sur le plus petit exutoire, le ruisseau Gordon, où une papetière a déjà exploité une centrale hydroélectrique. À la fin des années 1990, Hydro-Québec envisageait au même endroit le projet Tabaret (135 MW), qui n’a jamais vu le jour, faute d’acceptabilité sociale.

On vit ensemble sur le territoire, on a tous besoin de nos ressources naturelles, et je pense qu’un projet comme ça, c’est un levier économique très important

Le concept proposé maintenant n’implique aucun ennoiement de surface : il utilise exclusivement l’eau du réservoir. C’est un projet « modeste » et « en phase avec notre milieu », fait valoir Claire Bolduc, préfète de la MRC du Témiscamingue. Les barrages du lac Kipawa servent déjà à retenir les eaux de crue, au printemps, pour protéger Ottawa et Gatineau des inondations.

Le projet, dans sa forme actuelle, est discuté depuis environ 20 ans. Toutefois, jusqu’à récemment, le contexte énergétique du Québec n’était pas favorable à sa réalisation. C’est tout le contraire maintenant. « C’est sûr qu’Hydro-Québec va finir par accepter notre proposition, parce qu’ils en ont besoin », pense Mme Bolduc.

En juillet dernier, les promoteurs du projet Onimiki (qui signifie « tonnerre », en algonquin) étaient à un cheveu de soumettre leur projet à un appel d’offres d’Hydro-Québec pour 480 MW d’énergie renouvelable, mais ils ont finalement décidé de s’en abstenir. « On ne peut pas accoter les propositions des multinationales [du secteur éolien] dans les appels d’offres routiniers d’Hydro-Québec », explique M. McLaren. « Pour nous, ce n’est pas le profit à tout prix », ajoute-t-il.

Les promoteurs d’Onimiki espèrent maintenant qu’Hydro-Québec lancera un appel d’offres adapté aux projets « communautaires » tels que le leur. À la fin de l’année dernière, ils ont transmis une demande en ce sens à la société d’État. Aucune décision n’a été prise pour le moment, indique Hydro-Québec au Devoir.

Répercussions encore inconnues

En juin dernier, plusieurs acteurs locaux — dont l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) et un maire dissident de la MRC — ont signé une lettre ouverte implorant les promoteurs de reporter la soumission d’Onimiki à l’appel d’offres. Ils critiquaient le manque d’information sur les possibles répercussions écologiques du projet.

Même si aucun territoire n’est ennoyé, le projet impliquerait nécessairement la modification des débits des deux exutoires du lac Kipawa. En effet, chaque goutte d’eau « turbinée » dans le ruisseau Gordon ne coulerait pas dans la rivière Kipawa, dont le débit actuel est environ huit fois supérieur à celui du ruisseau.

Selon un graphique présenté au public par les promoteurs en novembre dernier, le débit de la rivière Kipawa serait réduit environ de moitié sur une base annuelle. La réduction serait plus importante en hiver, quand les besoins en puissance électrique inviteraient à rehausser la production.

« C’est majeur, dit Yves Grafteaux, directeur général de l’OBVT. On ne sait pas encore quel est le débit nécessaire pour assurer les services écologiques de la rivière, comme l’hibernation des tortues et des amphibiens, de la reproduction des poissons, du cycle de vie des chiroptères, etc. »

Norman Young, maire de la municipalité de Kipawa, qui jouxte le lac du même nom, s’inquiète pour sa part des débris et des contaminants qui pourraient ressurgir du ruisseau Gordon, dont le débit serait démultiplié. Ce ruisseau, créé par les forestiers au XIXe siècle, relie un chapelet de petits lacs. Il servait notamment pour la drave.

« Le lac est plein de bran de scie et d’écorces. Quand le débit va augmenter dans cette rivière, je ne sais pas ce qui va sortir en bas, à Témiscaming, dans la rivière des Outaouais », s’enquiert M. Young. Le maire algonquin du village de 500 habitants veut plus d’information avant de donner son soutien à la MRC.

La préfète Bolduc — ancienne présidente de l’Ordre des agronomes du Québec et défenseuse acharnée du développement rural dans la province — ne balaie pas du revers de la main ces préoccupations. « Pour avoir certaines réponses, il faut construire un projet », fait-elle cependant valoir. Si les répercussions environnementales sont trop grandes, le projet n’ira pas de l’avant, promet l’élue.

Énergie renouvelable Onimiki s’affaire actuellement à trouver des firmes pour réaliser des études techniques, économiques et environnementales. Les quatre communautés pensent toucher de 2 à 4 millions de dollars par année si le projet se réalise. Les investissements initiaux seraient de l’ordre de 200 millions.

Avant d’en arriver là, l’entreprise devra fournir une étude d’impact au ministère de l’Environnement du Québec. L’évaluation du projet sera ensuite prise en charge par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Le dernier mot de l’autorisation appartiendra au gouvernement.

Au coeur du parc d’Opémican

Avec ses nombreux rapides, la rivière Kipawa est prisée des kayakistes. En juin de chaque année s’y déroule un festival de descente en eaux vives. Sauvage et poissonneuse, elle a été choisie par la Banque du Canada, en 2017, pour orner une édition spéciale d’un billet de 10 $.

Cette rivière traverse par ailleurs le parc national d’Opémican, ouvert au public en 2018. La Loi sur les parcs du Québec interdit l’exploitation des ressources naturelles d’un parc pour y produire de l’énergie. Puisque les travaux du projet Onimiki auraient lieu hors du parc, ils ne contreviendraient visiblement pas à la loi.

N’empêche, le débit de la rivière Kipawa serait réduit de manière importante dans le parc d’Opémican. « Les promoteurs viennent exploiter une ressource qu’on avait décidé de protéger », critique Christian Bélisle, du groupe citoyen Les Amis de la rivière Kipawa. Diminuer le débit implique de perdre des milieux humides en bordure du cours d’eau, avance-t-il.

La directrice du parc national d’Opémican, Carine Bergeron, a refusé la demande d’entrevue du Devoir au sujet du projet Onimiki. La Société des établissements de plein air du Québec ne connaît pas pour l’instant les effets potentiels du projet sur les milieux naturels du parc, indique simplement un porte-parole par courriel.

David McLaren, de la communauté de Kebaowek, se veut rassurant. « Le débit va être acceptable. Il n’y aura pas d’influences négatives sur l’environnement, c’est sûr », garantit-il. « On vit ensemble sur le territoire, on a tous besoin de nos ressources naturelles, et je pense qu’un projet comme ça, c’est un levier économique très important. » Le conseil de bande compte utiliser les profits pour financer une maison de soins pour les aînés.

Bâtir un projet commun comme Onimiki est un outil incroyable pour favoriser la « réconciliation », disent d’une même voix les deux représentants des promoteurs interviewés par Le Devoir. « On parle souvent de réconciliation avec les Premiers Peuples, observe M. McLaren. Eh bien, ça fait plusieurs années qu’on le vit ici, et ça fait du bien. On est une petite région, le Témiscamingue. Nous aussi, on a droit au développement. »