Cesser de vouloir dompter les rivières rebelles

L’être humain a la fâcheuse tendance à vouloir dompter les éléments, mais cette pratique n’est pas nécessairement une stratégie bénéfique, car tôt ou tard, la nature risque de l’emporter. C’est dans cet esprit que le concept d’« espace de liberté » des cours d’eau, né en Europe, fait son chemin au Québec afin de limiter les impacts des inondations.

Professeure au Département de géographie de l’Université Concordia, Pascale Biron a raffiné, avec la collaboration de collègues, le concept d’espace de liberté des cours d’eau, inspiré de programmes européens comme « Room for the River », aux Pays-Bas, afin de l’adapter à la province québécoise.

Ce concept se base sur le fait que les cours d’eau sont dynamiques et que leur tracé évolue dans le temps au gré des érosions et des débordements. « Une rivière n’est pas statique. Au lieu de se battre contre la nature continuellement, il faut accepter de travailler avec elle », explique Pascale Biron.

Du « génie vert »

Ces espaces de liberté visent à redonner aux rivières la place pour déborder lorsque, immanquablement, elles sortent de leur lit, quitte à ce qu’il y ait réaménagement de ses rives et relocalisation d’habitations existantes.

Ainsi, plutôt que tenter de contraindre la rivière à l’aide d’infrastructures, d’enrochement et de murets, il faut recourir au « génie plus vert », comme la réhabilitation de milieux humides, dit-elle. À l’aide de collègues, elle a ainsi mis au point des outils pour faciliter la cartographie de ces espaces de liberté et essayer de prédire l’évolution du cours d’eau sur plusieurs décennies.

Ce concept gagne des adeptes. La MRC de Coaticook et Saint-André-d’Argenteuil y ont notamment adhéré.

« On voudrait maintenant que ça passe dans le cadre normatif légal », indique Mme Biron,qui note un intérêt grandissant pour ce concept, lequel s’inscrit maintenant dans des projets de recherche menés avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Embûches

« On s’est battus longtemps contre la nature de mobilité de la rivière Coaticook pour la stabiliser et contrôler l’érosion », reconnaît Marie-Claude Bernard, coordonnatrice de l’aménagement à la MRC de Coaticook, qui travaille sur un projet d’espaces de liberté pour la rivière Coaticook. « On a voulu contrôler les dommages, mais on s’est rendu compte que, parfois, l’érosion n’est pas nécessairement néfaste et permet à la rivière de mieux fonctionner. »

Mais le projet est complexe. « Sur le terrain, on rencontre plusieurs embûches réglementaires, financières ou de gouvernance, dépendamment des différents ministères », indique Mme Bernard.

Il requiert l’adhésion des riverains, qui, pour la plupart, sont des producteurs agricoles, dit-elle. Des usages agricoles pourraient être accordés ailleurs sur le territoire, et dans ce cas, l’opération pourrait nécessiter l’offre de compensations ou d’avantages fiscaux aux agriculteurs touchés, souligne-t-elle.

Sur un horizon de 50 ans, la « zone de mobilité » de la rivière Coaticook s’étend sur une superficie de 469 hectares, indique Mme Bernard.