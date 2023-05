Un patrimoine suspendu par le fil de l’eau

Le Québec, territoire de lacs et de cours d’eau, a planté ses racines sur les rives de ses innombrables rivières. Les maisons ont fleuri sur ses berges, et pendant parfois des siècles, elles ont bravé les éléments, résistant tant bien que mal aux inondations. Aujourd’hui, les villes sinistrées sont « à l’heure des grandes décisions » face aux caprices climatiques : partir et sacrifier leur patrimoine bâti ou bien rester et subir les aléas de dame Nature ?

À Baie-Saint-Paul, les belles ancestrales bordent la rue Saint-Joseph, une des plus touchées par la crue de lundi dernier. De part et d’autre se dresse un des plus vieux quartiers du village colonisé au XVIIe siècle. Le secteur compte un peu moins de 200 bâtiments : la presque totalité se trouve dans la zone inondable de la rivière du Gouffre.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Les maisons centenaires tournent le dos à cette dernière, soumises à ses moindres caprices. Le déluge de cette semaine ne les a pas épargnées : dès le lendemain de la crue, la boue maculait ces bâtisses empreintes de noblesse. Encore une fois, ces vénérables devenaient les victimes silencieuses de la nature en furie.

« La rue Saint-Joseph est inestimable, explique Serge Gauthier, le président de la Société d’histoire de Charlevoix. Il y a beaucoup de maisons à toit mansardé, c’est historique aussi en fonction des propriétaires qui ont vécu là autrefois. Il y en a eu, des inondations, par le passé, et nous avons toujours protégé le patrimoine. »

De Sainte-Marie à Baie-Saint-Paul

Ce n’est pas la première inondation à venir mouiller le pas de la porte de ces ancestrales, mais c’est peut-être celle de trop. Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a prévenu, jeudi, que « le statu quo ne sera pas possible pour le futur ».

Il est encore trop tôt, répète le maire, pour déterminer qui devra partir et qui pourra rester. Le quartier qui borde la rue Saint-Joseph risque toutefois de changer de visage après ces dernières pluies torrentielles. « Si ce n’est pas possible de reconstruire en toute sécurité, s’il n’y a pas d’aménagement possible, il faudra se rendre à l’évidence, a indiqué le maire de 29 ans. De toute façon, ce que les gens ont vécu, il n’y a personne qui veut le revivre non plus. »

Quelques années plus tôt, à 140 km de là, l’« évidence » a eu raison d’environ 425 maisons le long de la rivière Chaudière. Après des crues dévastatrices au printemps 2019, Sainte-Marie-de-Beauce a décidé de reculer la ville pour rendre à la rivière son espace de liberté.

Parmi les sacrifiés se trouvaient plusieurs maisons patrimoniales. « C’était émotif, c’est sûr et certain, explique Gaétan Vachon, le maire de la ville beauceronne. Pour plusieurs, c’était un héritage, l’histoire de toute leur vie… Mais devant les catastrophes, il faut se poser la question : nous faisons quoi ? Continuons-nous à nous acharner et à subir ça ? »

Aujourd’hui, il assure que personne ne regrette la démolition du quartier qui longeait la Chaudière. « Ça nous a fait mal sur le coup, mais je pense que c’était la meilleure décision pour les citoyens. À un moment donné, la culture a une importance de premier plan, mais quand vous avez de l’eau jusqu’au comptoir, ça change la donne et la décision devient évidente. »

Indomptables rivières

De mémoire de maire, Sainte-Marie a connu 14 inondations majeures entre 1960 et 2020. La rivière Chaudière n’est pas la seule à connaître des printemps tumultueux : au cours du dernier siècle, la rivière du Gouffre est elle aussi sortie plusieurs fois de son lit.

Dès 1936, elle débordait déjà dans la rue Saint-Joseph. Les notes d’un citoyen de l’époque, mises en lumière dans un article signé en 2002 par Serge Gauthier, témoignent d’une désolation qui fait écho au drame survenu 87 ans plus tard.

« Le 19 mars, après trois autres journées de pluies, il y a la formation d’un embâcle sur la rivière, racontait Émile Mailloux dans ses carnets. Le niveau d’eau monta de vingt pieds. » Sa résidence, ajoutait-il, en avait reçu trois et demi.

« Ce genre de crue a déjà eu lieu par le passé », indique Pascale Biron, du Département de géographie, urbanisme et environnement de l’Université Concordia. En observant les données sur le débit historique de la rivière du Gouffre qui remontent à 1967, la professeure a constaté que la fureur de la rivière n’avait rien d’inédit, lundi.

Le débit du cours d’eau, cette semaine, a atteint un paroxysme de 419 m3/s, une force quasiment atteinte, voire dépassée, à trois reprises seulement entre 1968 et 1976. Les données manquent pour la période allant de 1996 à 2020, puisqu’aucune station de jaugeage n’évaluait le débit de la rivière du Gouffre au cours de cette période.

L’histoire récente rappelle la vulnérabilité de Baie-Saint-Paul : déjà en 2008, des inondations avaient causé pour 2 millions de dollars de dommages.

Paru l’été dernier, le plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de Charlevoix calcule que le territoire de Baie-Saint-Paul comprend près de 60 hectares situés en zone inondable. « Le risque d’inondation est élevé, rapporte le document, puisque c’est dans le périmètre urbain que les eaux de la rivière Bras du Nord-Ouest se mélangent aux eaux de la rivière du Gouffre. »

« Le risque de dommages sur les infrastructures est très élevé en aval de cette intersection, car un grand nombre d’habitations, dont un quartier complet, sont situées dans les zones inondables, poursuit l’étude. Pour réduire le risque, les autorités locales ont mis en place des ouvrages de protection sur les rives de la rivière. Ceux-ci commencent à s’affaiblir, note le rapport, et devront être entretenus ou reconstruits dans les prochaines années. »

Patrimoine et changements climatiques

Les changements climatiques suscitent « un intérêt certain » dans le milieu du patrimoine bâti, selon Action patrimoine. « Il est urgent […] de réfléchir collectivement à des solutions adaptées à chaque milieu, écrit par courriel sa directrice générale, Renée Genest. Cela permettrait une réflexion en amont, d’établir des priorités et des lignes directrices concernant les bâtiments que nous désirons à tout prix préserver. »

La catastrophe de lundi se reproduira, avertit Pascale Biron, et Baie-Saint-Paul devra faire des choix difficiles. « Les inondations font partie de la nature des rivières, explique la professeure de Concordia. C’est normal et c’est inévitable que dans les prochaines décennies, des crues similaires vont survenir. »

« Un village, ça ne se reconstruit pas comme ça, indique pour sa part Serge Gauthier. Si nous détruisons la beauté de Baie-Saint-Paul, nous sacrifions l’âme et l’économie du village. Quand vous détruisez votre patrimoine, vous mordez votre propre main, parce que c’est ce que les gens qui visitent viennent admirer. »

Le village charlevoisien est à l’« heure des grandes décisions », conclut le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon. « Ce n’est vraiment pas facile et je suis vraiment désolé pour eux, indique l’élu beauceron. Nous, nous avons perdu énormément de notre histoire, mais en même temps, ce n’est pas notre administration qui a pris la décision. C’est la nature, au bout du compte, qui s’en est chargée. »