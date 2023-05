Une centaine de municipalités touchées par les inondations

La crue printanière se poursuit au Québec et la Sécurité publique demande aux citoyens de porter une attention particulière aux glissements de terrain, alors qu’une centaine de municipalités sont touchées par des inondations, particulièrement dans les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent, de l’Outaouais jusqu’à la Capitale-Nationale.

Les hausses des débits et des niveaux des cours d’eau à la suite des précipitations des derniers jours ont inondé près de 1500 résidences. Selon les informations publiées par le ministère de la Sécurité publique jeudi après-midi, environ 2400 résidences étaient isolées.

S’adapter aux changements climatiques

À Gatineau, 550 personnes étaient inscrites au registre des sinistrés de la Ville jeudi après-midi.

« La crue des eaux devrait atteindre une pointe d’ici demain et ensuite se stabiliser d’ici plusieurs jours », a indiqué la mairesse France Bélisle lors d’une conférence de presse.

La principale ville de l’Outaouais a été éprouvée par des inondations printanières majeures en 2017 et en 2019, qui ont entraîné la perte de plusieurs centaines de maisons.

En point de presse, la mairesse s’est fait demander si les maisons construites en bordure de la rivière des Outaouais seront encore présentes dans « 30 ou 40 ans ».

La mairesse a offert cette réponse : « On est bien attaché à une vue, c’est un rêve d’habiter le long d’un cours d’eau, mais il faut y réfléchir […], je ne sais pas si les maisons qui sont là pourront subir encore 40 inondations ».

France Bélisle a invité « l’ensemble de la société québécoise » à réfléchir « à la présence du béton le long des cours d’eau, aux infrastructures résilientes, et sur la façon de se réapproprier les berges correctement », dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques.

En faisant écho à la demande de plusieurs grandes villes qui réclament à la province un financement de 2 milliards de dollars pour l’adaptation aux changements climatiques, elle a indiqué que « le problème est beaucoup plus grand que nous, donc la solution est aussi beaucoup plus grande que nous », par conséquent, tous les gouvernements doivent collaborer pour s’adapter aux dérèglements du climat.

Le premier ministre François Legault estime que son gouvernement n’a pas de marge de manoeuvre pour accéder aux demandes des municipalités concernant l’adaptation aux changements climatiques.

C’est ce qu’il a répété jeudi matin lors d’un discours aux assises de l’Union des municipalités du Québec, à Gatineau.

Des grands cours d’eau particulièrement surveillés

Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Joshua Ménard-Suarez, a expliqué que les prochains jours seront favorables à une décrue.

« Par contre, ce qu’on surveille de plus près dans l’immédiat, c’est la rivière des Outaouais, le lac des Deux Montagnes, la rivière des Mille Îles, la rivière des Prairies et le fleuve jusqu’au lac Saint-Pierre. Ce sont des cours d’eau où la décrue sera plus lente à s’installer, car les plus gros cours d’eau réagissent plus lentement. »

Des sinistrés retrouvent leur habitation à Baie-Saint-Paul

Selon les informations publiées par le ministère de la Sécurité publique jeudi après-midi, 102 municipalités étaient touchées par les inondations et plusieurs, dont Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix, ont déclaré l’état d’urgence dans les derniers jours.

En conférence de presse jeudi après-midi, le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a indiqué que 1065 logements ou habitations et 134 commerces avaient été touchés par les inondations.

Aux personnes qui sont toujours évacuées, le maire leur a demandé « de ne pas retourner tant et aussi longtemps que vous n’avez pas eu une inspection du service d’incendie ».

Michaël Pilote a également imploré les curieux de s’abstenir de se déplacer dans les secteurs inondés.

« Lorsqu’on a des chargeurs, des pelles mécaniques, des camions d’électriciens et des camions d’Hydro-Québec, si on ajoute plusieurs véhicules de citoyens, ça devient assez difficile de travailler et d’intervenir. »

Le maire Pilote a ajouté que l’avis d’ébullition d’eau a été levé et que la majorité des routes ont été rouvertes à la circulation.

Le ministère des Transports demande aux automobilistes de « n’emprunter en aucun cas une route barrée » et de consulter le Québec 511 pour connaître l’état des routes.

Surveiller les glissements de terrain

Du temps sec est prévu dans plusieurs régions dans les prochains jours, « ce qui va favoriser une amélioration de la situation », a indiqué le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Joshua Ménard-Suarez, qui a toutefois lancé une mise en garde.

« Un des enjeux difficiles à surveiller et qui est un corollaire des inondations, c’est les glissements de terrain, donc ça vaut la peine d’inviter les citoyens à porter une attention à leur terrain, s’ils remarquent une fissure qui n’était pas présente auparavant, ou si, carrément, ils observent un glissement de terrain. »

Les résidants qui notent un glissement de terrain sont invités à communiquer avec leur municipalité.

« Les glissements de terrain ont un comportement qui peut être surprenant, dans le sens où on ne sait pas exactement où ça va se déclencher, donc aussitôt qu’on peut voir un indice, il faut communiquer avec la municipalité. »

Une fissure, un renflement dans une pente, un éboulement et un écoulement inhabituel d’eau dans un talus sont des anomalies qui peuvent précéder un glissement de terrain.

Que faire pendant un glissement de terrain ? Si un glissement de terrain se produit lorsque vous êtes à l’intérieur d’une résidence, la sécurité publique recommande de vous réfugier dans la partie du bâtiment opposée au glissement de terrain, de vous abriter sous un meuble solide et de tenir fermement un objet bien fixé jusqu’à ce que tout mouvement cesse. Si vous êtes à l’extérieur, il est recommandé de s’éloigner rapidement de la trajectoire probable du glissement, de se tenir loin des berges, des arbres, des fils électriques et des poteaux. Il faut évidemment quitter une maison si elle est endommagée par un glissement de terrain.