Steven Guilbeault approuve un projet de port dans une zone écologique majeure

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a approuvé récemment un mégaprojet d’expansion d’un port de conteneurs qui pourrait affecter plusieurs espèces en péril en Colombie-Britannique. Malgré les critiques de scientifiques et d’écologistes, Ottawa assure que les conditions imposées au promoteur du nouveau terminal dans l’estuaire du fleuve Fraser permettront de limiter ses répercussions.

L’Administration portuaire Vancouver-Fraser entend construire un nouveau port qui pourra recevoir chaque année 2,4 millions de conteneurs, soit plus du double du projet d’expansion du Port de Montréal à Contrecoeur. Ce terminal est conçu pour soutenir le développement du trafic portuaire au cours des prochaines décennies et pour réduire la congestion maritime dans la région.

Quatre ou cinq navires porte-conteneurs devraient accoster chaque semaine au « terminal 2 » à Robert Banks, un projet qui a d’abord été évalué en vertu d’une loi adoptée sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper en 2012.

Le nouveau port, qui comptera un quai de plus d’un kilomètre de longueur et aura une superficie de 177 hectares, sera construit au bout d’une longue jetée implantée directement dans l’estuaire du fleuve Fraser. Il s’agit d’une zone écologique d’importance pour plusieurs espèces, dont 12 populations de saumon chinook du bas Fraser en péril. « Certaines des plus grandes montaisons de saumon au monde utilisent et migrent à travers Roberts Bank », soulignait d’ailleurs la « commission d’examen » chargée d’évaluer le projet et dont le rapport a été publié en 2020.

Espèces en péril

L’évaluation environnementale a aussi recensé 32 autres espèces en péril « pouvant être potentiellement affectées par le projet », dont 6 sont carrément « en voie de disparition », selon des données fournies par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC).

C’est le cas de l’épaulard résident du Sud, une population au seuil de la disparition qui compte, au mieux, 75 individus. Le port sera construit dans l’« habitat essentiel » de ce cétacé vulnérable à la pollution sonore et aux baisses des stocks de saumons du fleuve Fraser. L’espèce a d’ailleurs fait l’objet d’investissements importants du fédéral pour tenter d’éviter sa disparition.

Des groupes environnementaux et des scientifiques ont pressé le gouvernement Trudeau de rejeter le projet, en raison des impacts potentiels pour différentes espèces de poissons, d’oiseaux et de mammifères marins. Dans une lettre adressée au ministre Steven Guilbeault l’an dernier, une douzaine de scientifiques experts des épaulards et du saumon ont d’ailleurs affirmé que l’autorisation du fédéral aurait « des impacts cumulatifs significatifs » sur des populations de saumon et les épaulards résidents du Sud déjà malmenées par plusieurs « pressions de développement » industriel.

Dans son rapport de 2020, la commission fédérale concluait d’ailleurs que « le projet entraînerait de nombreux effets résiduels et cumulatifs négatifs » et que le « plan de compensation » pour les espèces aquatiques était « insuffisant ». On y précisait aussi qu’« en l’absence de mesures d’atténuation obligatoires pour réduire le bruit sous-marin de la navigation maritime associé au projet, la dégradation de l’habitat essentiel des épaulards du Sud se poursuivrait ».

370 conditions

À la suite de la publication de ce rapport de 627 pages — qui listait en outre des impacts pour les Premières Nations et la santé des populations locales —, le gouvernement fédéral a voulu répondre aux « préoccupations » soulevées par l’évaluation environnementale. Il a donc demandé des « renseignements supplémentaires » au promoteur, notamment sur le plan de compensation, mais aussi sur les mesures d’atténuation lors de la construction et de l’exploitation.

Au moment d’annoncer l’autorisation du projet, le 20 avril dernier, le ministre Steven Guilbeault a ainsi précisé que le gouvernement Trudeau impose par la même occasion « 370 conditions juridiquement contraignantes afin de protéger l’environnement, la faune locale et les activités des peuples autochtones liées à l’usage des terres ». Interpellé sur le projet, son cabinet a réitéré l’imposition de ces conditions.

Le promoteur devra ainsi éviter, atténuer et compenser « tout effet sur le poisson et l’habitat du poisson », tout en assurant une surveillance des « répercussions » du port sur les populations de saumon dans la région. En plus d’un programme de « détection » et de protection des mammifères marins durant la construction, le fédéral exige également une surveillance des « niveaux de bruit » et des seuils à ne pas dépasser, afin de « protéger » l’épaulard résident du Sud.

D’autres mesures sont prévues pour le calendrier de construction, mais aussi pour retarder par la suite le départ des navires porte-conteneurs et pour « réduire le bruit sous-marin lors des activités d’amarrage, lorsque des baleines sont présentes dans le secteur du projet ». Le promoteur doit par ailleurs prévoir 150 millions de dollars « pour garantir que les conditions environnementales strictes sont satisfaites », précise la déclaration de décision du gouvernement.

Doutes

« Ce projet réduira les engorgements de navires dans la région de Vancouver et, conjugué à un investissement important du gouvernement, il peut être mené à bien d’une manière qui protège les habitats locaux essentiels », conclut le ministre Steven Guilbeault.

La biologiste Kristen Walters, de la Raincoast Conservation Foundation, soulève au contraire de sérieux doutes sur la possibilité de « compenser » la destruction d’habitats pour les espèces menacées, qui en dépendent souvent depuis des millénaires. Elle ajoute que le besoin d’expansion portuaire « devrait nous amener à nous interroger sur notre consommation de biens, comme société ».

Ce nouveau projet d’expansion portuaire n’est pas le seul dans la région. Le projet d’exportation de pétrole albertain Trans Mountain entraînera une hausse du trafic maritime le long des côtes de la Colombie-Britannique et dans l’habitat fréquenté par les épaulards, notamment.

En tout, 34 pétroliers quitteront chaque mois un port situé à Burnaby, en banlieue de Vancouver, contre 5 actuellement, une fois l’expansion du pipeline Trans Mountain terminée. Ce projet pétrolier appartient au gouvernement canadien.